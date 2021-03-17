Межпланетную станцию «Луна-28» решили сделать модулем для высадки на Луну

Российские арбитры отказались встать на колено перед матчем Лиги чемпионов

Бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Перед стартовым свистком все футболисты, находящиеся на поле, встали на одно колено, тогда как Карасев, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также четвертый арбитр белорус Алексей Кульбаков решили не присоединяться к акции, передает RT.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Как отмечает ТАСС, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет применять санкций к российской бригаде судей. «Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Акции с преклонением колена перед началом соревнований проводятся в различных видах спорта в разных странах. В футболе она, например, проводится в Английской премьер-лиге. При этом 13 марта ивуарийский футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа стал первым игроком в чемпионате Англии, не преклонившим колено перед стартовым свистком. Ранее он выступал против этой акции в рамках движения Black Lives Matters – по его словам, она никак не влияет на отношение к темнокожим.

В прошлом году российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий за клуб из США «Остин Боулд», был отстранен от игр за отказ встать на одно колено во время матча в поддержку движения Black Lives Matter.