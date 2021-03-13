ЦИК получил от регионов 11 заявок на проведение онлайн-голосования Выборы-2021: Лидеры трех партий отправились по регионам для подготовки к думской кампании 13 марта 2021, 10:00 Текст: Наталья Макарова

Лидеры сразу трех партий почти одновременно начали поездки по Уралу и Поволжью, готовясь к намеченным на сентябрь парламентским выборам. Председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков прибыл в Казань, председатель «Яблока» Николай Рыбаков – в Красноярск. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, как пишет местная пресса, в начале следующей недели приедет в Челябинск. В пятницу татарстанское отделение Российский партии пенсионеров за социальную справедливость на своей конференции объявило о планах выдвинуть своих кандидатов на выборы в Госдуму. «Мы будем бороться не только за список, но и за все шесть одномандатных округов», – пообещал глава отделения Виталий Смирнов, которого цитирует «Коммерсант». В конференции принял участие и прибывший в Казань из Москвы председатель партии Владимир Бураков. Кроме встреч с однопартийцами, гость провел беседу и с главой аппарата президента Татарстана Асгатом Сафаровым. В эти выходные Красноярск был выбран другой партией – «Яблоко» – для сбора своих представителей на межрегиональный семинар, на котором сторонники Григория Явлинского обсудят подготовку к предстоящим в сентябре выборам. Как сообщили изданию «Пресс-лайн» в пресс-службе партии, в семинаре участвуют руководители и сотрудники филиалов партий из девяти регионов: Пермского, Красноярского, Приморского и Алтайского краев, а также Томской, Кемеровской, Вологодской, Саратовской областей и республики Якутия. Главным событием для местного актива стал приезд председателя «Яблока» Николая Рыбакова. В пятницу был приглашен для чтения лекции по политологии студентам на историческом факультете Красноярского госуниверситета имени Виктора Астафьева. Лидер партии «Новые люди», основатель компании Faberlic («Фаберлик») Алексей Нечаев в начале следующей недели ожидается в Челябинске. Как сообщил изданию Znak.com источник, основная цель визита – консультации с потенциальными кандидатами в Госдуму от этой новой партии. «Уже прошли предварительные переговоры. «Новые люди» предлагают выдвижение политикам и общественникам, даже тем, кто уже определился с партией и публично об этом заявлял. Некоторым даже обещают бюджет на кампанию», – сообщил собеседник. Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, лидерам партий уже самое время отправляться по регионам, поскольку до выборов осталось всего полгода. «Ведь уже начался отбор претендентов, особенно по одномандатным округам. Такие поездки также подразумевают сбор средств со спонсоров. Политики приезжают в те регионы, где у них уже есть наиболее интересные и важные кадровые активы в виде хороших специалистов и кандидатов. Там они проводят смотр этим соискателям. Поддерживают своим авторитетом, подбадривают. Это тоже важный фактор», – напоминает Данилин. Как полагает эксперт, Бураков отправился именно в Казань, потому что для партии пенсионеров «это город важный, в нем живет много ее потенциальных избирателей. А вот чем руководствовался Алексей Нечаев, выбирая Челябинск, мне сказать сложно. Не вижу там базового электората «Новых людей». Возможно, Нечаев рассчитывает там на чью-то личную поддержку», – предположил Данилин. «Ездить в провинцию столичному политику нужно регулярно и между выборами, а не только в их преддверии», – уверен профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев. По его мнению, главы партий выбирают для своих предвыборных туров города-миллионники, крупные областные центры, где живет больше всего электората. «Я считаю, что в России человек не имеет права заниматься политикой, если он не посетил хотя бы 50 регионов. А лучше, если он побывает во всех 85 субъектах Федерации, увидит, чем там люди живут, какие там производства, какие условия. Тогда можно сказать, что человек знает свою страну. Заодно и ее историю выучит. Это даст московскому политику шанс не поддаваться всевозможным мифам о том, что, дескать, в России ничего, что это одна сплошная бензоколонка», – отметил Матвейчев.

Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V» 12 марта 2021, 16:00

Фото: GEORGI LICOVSKI/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле. «Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС. Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19». В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он. Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. «На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник. При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения. На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине. Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции. Спецпредставитель президента сообщил о триумфе российской дипломатии в ООН 13 марта 2021, 07:28

Фото: Joker/Walter G/

Allgoewer/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских. По итогам заседания рабочей группы ООН открытого состава по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации он заявил, что деятельность РГОС «завершилась триумфальным успехом российской дипломатии» на фоне «нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности». Крутских сообщил, что «все 193 государства – члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», «созданной по нашей, российской инициативе в 2018 году», передает ТАСС. В докладе «закреплены базовые подходы, продвигаемые Россией и ее партнерами». Речь идет о «предотвращении конфликтов в информационном пространстве, недопущении его милитаризации и использовании информационно-коммуникационных технологи в исключительно в мирных целях». В докладе подтверждаются соглашения, касающиеся «правил, норм и принципов ответственного поведения государств», а также «предусмотрена возможность выработки новых правил и норм, в том числе юридически обязывающего характера». Результаты РГОС говорят о заинтересованности стран в совместном решении самых «острых глобальных проблем», а также будут способствовать работе по созданию «всеобъемлющей конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН планируется на июнь 2021 года, сказал Крутских. Доклад «содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет». Напомним, в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID 12 марта 2021, 19:00

Фото: Madis Veltman/Reuters

Текст: Вера Басилая

Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times. По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна». По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии – 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы. С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос. Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», – заявил он. По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта. Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя. Президент Словакии приняла отставку главы минздрава из-за скандала со «Спутником V» 12 марта 2021, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V». После полудня в пятницу в президентском дворце прошла церемония, в ходе которой Чапутова приняла отставку Крайчи и назначила врио главы ведомства министра финансов Эдуарда Гегера, передает РИА «Новости». Президент выразила благодарность Крайчи за работу, отметила успехи и недостатки во время его работы в этой должности. Новый кандидат на пост министра здравоохранения планируется представить на следующей неделе. Лидер оппозиционной партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил, что происходящие в правящей коалиции процессы являются «недостойным спектаклем» и издевательством над жителями страны. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране. «Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер. После этого глава минздрава Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Захарова назвала безумием публикации американских СМИ о действиях Красной армии в Польше 12 марта 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «опасным безумием» сообщения ряда американских СМИ о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше. «Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монахинях, как было написано – прямая цитата, «убитых русскими солдатами в 1945 году». Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», – указала Захарова, передает ТАСС. По ее словам, источником материалов в западных изданиях послужили «неподтвержденные некие данные» Института национальной памяти Польши. «Именно эта структура несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более шести тысячам советских солдат», – напомнила дипломат. Захарова заверила, что работа по разоблачению деятельности «этой псевдоисторической структуры» продолжится, и порекомендовала американским СМИ воздержаться от работы с институтом, в котором, по ее словам, «на руководящие посты назначаются ультраправые активисты». «С американскими СМИ будем работать также адресно по этой теме», – добавила она. Так Захарова отреагировала на публикацию интернет-издания Live Science, которое со ссылкой на Институт национальной памяти Польши сообщило об обнаруженных археологами на севере страны останках монахинь, якобы убитых в конце Второй мировой войны красноармейцами. Материал использовали некоторые американские СМИ. Ранее доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Врач-диетолог советует шиповник и печень трески для борьбы с весенним авитаминозом 12 марта 2021, 18:30

Фото: Julia Pfeifer/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Для того, чтобы восполнить растраченные организмом в зимний период витамины, следует ввести в рацион питания больше овощей и фруктов, а также выбирать продукты с содержанием витаминов С, D и селеном, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог Елена Соломатина. «Конечно, авитаминозом (полной нехваткой какого-либо витамина) на сегодняшний день практически никто не страдает, но из-за того, что после зимнего периода потребность в микро- и макроэлементах возрастает, поскольку весной ускоряется метаболизм, а также на организм влияют перепады температуры и давления, человек чувствует нехватку полезных веществ», – говорит Соломатина. Для того, чтобы восполнить растраченные организмом витамины, врач в первую очередь рекомендует начать внимательнее относиться к сырому питанию. То есть нужно построить свой рацион таким образом, чтобы в него входило как можно больше здоровых продуктов, свежих овощей, фруктов и стараться не употреблять вредные или пустые продукты, где много калорий и ничего больше нет. «Весной снова ослабевает иммунитет, поэтому необходимо восполнить витамин С. Его очень много, например, в квашеной капусте, в которой еще и присутствуют молочно-кислые бактерии, как в кефире. Это еще даст нам приток энергии. Также следует ввести в рацион шиповник и болгарский перец», – советует собеседник. Кроме того, часто после зимы людям тотально не хватает витамина D, продолжает диетолог. Для того, чтобы его восполнить, достаточно съедать одну баночку печени трески на всю семью, что позволит достичь суточной нормы. Также он содержится в небольших количествах в желтке, молочных продуктах и морепродуктах. «Селен – тоже мощный антиоксидант, из-за нехватки которого люди часто ощущают упадок сил. Для его восполнения достаточно ввести в рацион питания два бразильских ореха», – рекомендует Соломатина. Она также рассказывает, что одной из распространенных проблем по нехватке витаминов вне зависимости от сезона является недостаток витаминов А, В и железа. Железа много в таких продуктах, как печень или красное мясо. Витамин группы В также содержится во многих продуктах, в том числе в мясе, а также в зерновых, крупах, в связи с чем врач рекомендует есть цельнозерновые продукты, поскольку при обработке зерна этот витамин исчезает. Витамин А содержится в оранжевых продуктах (тыква, батат, морковь). В начале марта научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева рассказала, что до 85 % россиян испытывают недостаток витамин. Причем около половины жителей России страдают от дефицита двух и более витаминов, так называемой поливитаминной недостаточности. СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 20:03

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости». «Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ. Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя. Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca 12 марта 2021, 17:41

Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Европейский регулятор по лекарственным срдствам (EMA) порекомендовал дополнить список возможных побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca острыми аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока. «После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции в связи с применением вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием «неизвестная частотность», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЕМА. Регулятор пояснил, что рекомендация основана на исследовании 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди 5 млн вакцинаций в Британии. В EMA отметили, что связь реакции с вакциной была вероятной как минимум в нескольких из этих случаев. Риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату, но не входил в список возможных побочных эффектов, добавили в EMA. В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата. В EMA заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель. При этом во Всемирной организации здравоохранения все же порекомендовали продолжить странам использовать AstraZeneca, так как поскольку «ее польза превышает негативные данные». Газета ВЗГЛЯД подробно проанализировала ситуацию с этим препаратом. Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе 13 марта 2021, 03:56

Фото: Celestino Arce Lavin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинские военные не планируют начинать наступление в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, «российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Он заверил, что это «не соответствует действительности». Как утверждает Данилов, «это такая психологическая атака идет». Данилов признал, что в Донбассе «происходит обострение», возросло «количество обстрелов». «Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Польский эксперт: Миф о гибели монахинь от рук красноармейцев сочинили пропагандисты 12 марта 2021, 22:22

Фото: imago stock&people/ТАСС

Текст: Александр Рыбин,

Артур Приймак

С утверждениями о массовой казни монахинь, якобы совершенной красноармейцами в 1945 году, выступает Институт национальной памяти, а это не научная, а пропагандистская структура. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Матеуш Пискорский. Ранее в американской прессе появились сообщения о массовом убийстве польских монахинь, якобы совершенном «советскими оккупантами». «Я очень сильно сомневаюсь, что описанные Институтом национальной памяти события могли произойти. Мы же отлично знаем, что разного рода случая мародерства, а тем более убийств и изнасилований были строго наказуемы командирами Красной армии. Все-таки в Красной армии очень ответственно подходили к фиксации правонарушений среди собственных военнослужащих. Не думаю, что спустя такое количество лет можно вдруг обнаружить факты, которые раньше не были обнародованы», – сказал бывший депутат польского парламента, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский. «С такими сенсационными обвинениями, – будто бы красноармейцы целенаправленно перебили группу польских монахинь весной 1945-го, должны выступать квалифицированные ученые-историки, а не Институт национальной памяти, который не является научной структурой. Это пропагандистская организация, а среди его сотрудников нет квалифицированных специалистов по истории. «Если бы представители Института национальной памяти хотели провести расследование «раскрытого» факта, они бы обратились к российским военным историкам. Они попытались бы совместно, комплексно изучить, что тогда именно произошло, изучили бы найденные останки. Но прямых контактов с российской стороной у них нет. Поэтому я сильно сомневаюсь в подлинности фактов, которые предоставляет Институт», – резюмировал Пискорский. Ранее в американской прессе появились публикации о том, что в Польше найдены останки нескольких монахинь, которые, якобы были жестоко убиты солдатами Советской армии. Первым подобную информацию неделю назад обнародовал сетевой ресурс Life Science. Он цитирует письмо, полученно из Института национальной памяти Польши, в котором говорится о результатах раскопок, проведенных в декабре на муниципальном кладбище в городке Орнета. Это город расположен в Варминьско-Мазурское воеводстве, недалеко от границы Калининградской области. Предположительно, останки принадлежат монахиням из ордена Святой Екатерины Александрийской. Предположения сделали на основании предметов, найденных в могиле: фрагменты одежды монахов, принадлежавших к ордену Святой Екатерины, маленькие четки с полированными бусинами, четки большего размера для ношения на поясе, крест, инкрустированный металлическими узорами, и два медальона. Анализ ДНК останков, как признает Life Science, еще не проводился. Тем не менее, в письме Института национальной памяти указывается как «факт», будто монахини были перебиты солдатами Красной армии весной 1945-го года. Институт ссылается на некие документы, где описаны эти «убийства», однако точные данные упомянутых документов не приводятся, как не публикуются и снимки с раскопок. Недавно обнаруженные останки, предположительно принадлежат сестрам Роланде (Мария Абрахам), Гунхильде (Дорота Стеффен) и Боне (Анна Пестка), Несмотря на отсутствие улик, в письме содержатся как факты, например, следующие утверждения: «Сестра Кшиштофора умерла после «долгой драки с советским солдатом». Представитель МИД России Мария Захарова в пятницу назвала «опасным безумием» подобные сообщения ряда американских СМИ. «Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монахинях, как было написано – прямая цитата, «убитых русскими солдатами в 1945 году». Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», – цитирует Захарову ТАСС. По ее словам, источником материалов в западных изданиях послужили «неподтвержденные данные» Института национальной памяти Польши. «Именно эта структура несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более шести тысячам советских солдат», – напомнила дипломат. Захарова заверила, что работа по разоблачению деятельности «этой псевдоисторической структуры» продолжится. Статья об отношениях России и США привела к скандалу в Атлантическом совете 13 марта 2021, 02:31

Фото: Imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В американском аналитическом центре «Атлантический совет» (организация, признанная нежелательной на территории России) при НАТО разгорелся скандал из-за статьи, посвященной отношениям США и России, сообщают СМИ. Старшие эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз опубликовали на сайте центра статью, в которой призвали США «не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека» в отношениях с Россией. При этом отмечалось, что «демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Работники и научные сотрудники аналитического центра в ответ на «пророссийский» материал заявили, что статья «не достигает своей цели». Как утверждается в их заявлении, она «основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении России были и остаются проблемы прав человека». Один из сотрудников, подписавших это заявление, считает, что Эшфорд и Берроуз могли опубликовать статью под влиянием пожертвований от миллиардера Чарльза Коха, который считает, что США чересчур активно вмешиваются в дела других государств. Однако другой источник «возмутился» этим утверждением, заверив, что центр не принимает пожертвования, обязывающие к «зависимой» деятельности. Также высказывается беспокойство в связи с тем, что статья может «подорвать доверие к некоторым материалам», которые публикуются по «российскому вопросу». Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия «атакует американскую демократию». В РПЦ разошлись во мнениях по поводу единого дня Пасхи для всех христиан 12 марта 2021, 21:16

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Празднование Пасхи в один день для всех христиан будет правильным решением, такую инициативу можно было бы реализовать только основываясь на решениях Первого вселенского собора в Никее, считает секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). «Возвращение всех христианских церквей к единообразию в вопросе даты празднования Пасхи было бы большим благом для христианского мира. Однако оно возможно только на тех основах, которые были определены Первым вселенским собором», – передает комментарий Стефана РИА «Новости». Священник выразил сожаление, что римско-католическая и протестантские церкви изменили когда-то правила, по которым рассчитывается дата празднования Пасхи. «Таким образом, поменялся не только календарь неподвижных церковных праздников, таких как Рождество Христово, но и Пасхалия, то есть календарь церковных праздников, зависящих от времени празднования Пасхи. Но это не повод для православных церквей менять древнейшее и священное для нас установление о времени празднования Пасхи», – подчеркнул представитель РПЦ. По мнению Стефана, отступление от Пасхалии будет значить уходом от православной традиции, и поэтому в РПЦ такой вопрос не рассматривается. Он также отметил, что РПЦ «придерживается учения вселенских соборов и святых отцов». Тем временем, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) о недопустимости такого шага, так как подобные инициативы говорят о «большей заинтересованности в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства». «Очередное обращение к календарному вопросу с предложением объединить сроки Пасхалии совершенно избыточно для гуманитарного, культурного, «экологического» диалога с католиками. Если соответствующее высказывание не является дежурным дипломатическим расшаркиванием отдельного фанарского архиерея, что вполне возможно, то это не очень большой, но символичный интеграционный шаг. В православной среде это шаг, наоборот, дезинтеграционный: далеко не все даже нынешние симпатизанты Фанару в православном мире будут готовы на него пойти», – написал он в своем Telegram. С идеей установить единую с католикам дату празднования Пасхи выступил руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмеский Иов. Единый подход к высчитыванию даты празднования Воскресения христова был установлен в 325 году в Никее на Первом вселенском соборе. Раздел христианской Церкви в 1054 году на западную (римско-католическую) и восточную (православную) поменял ситуацию. В настоящее время католики, протестанты и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными, православные же церкви – вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь – отмечают Пасху в одно время, придерживаясь правила Первого вселенского собора. В Госдуме предупредили YouTube о санкциях из-за блокировки фильма про Крым 12 марта 2021, 14:46

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«YouTube из прозрачного модератора, которым он был в начале своего запуска, превратился в цензора, нарушающего законодательство», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя оценку видеохостингом фильма «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» контент. «Действия YouTube – это очевидный акт цензуры. Эта платформа из модератора, которым она была на начальном этапе своего запуска, стала цензором и взяла на себя право совершать запрещенные российским законом действия. Для борьбы с этим мы недавно актуализировали наше законодательство, приняв в конце 2020 года закон № 482-ФЗ, который дал регулятору эффективные механизмы воздействия на такие компании», – сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По мнению собеседника, YouTube сегодня активно использует манипулятивные технологии, не блокируя кадры очевидной жестокости, опубликованные в аккаунтах иностранных блогеров, одновременно с этим «под лупой» изучая контент российских медиа и пессимизируя его по политическим причинам. «В такой ситуации по инициативе Генеральной прокуратуры России к YouTube можно применить принятый закон. Ее решение будет направлено в Роскомнадзор, который, в свою очередь, запустит соответствующие механизмы предупреждений, штрафных санкций, а может, и более тяжелых мер воздействия», – рассказал депутат. «Следует признать, что YouTube, в отличие от Twitter, пытается вести с нами диалог, аргументировать свою позицию в судах», – отметил Горелкин. Ранее видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Для видео также установлено ограничение по возрасту. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости». Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов. «Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за «Северного потока – 2» 13 марта 2021, 07:47

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Из-за противодействия строительству газопровода «Северный поток – 2» администрация президента США Джо Байдена оказалась в трудном положении, заявил высокопоставленный чиновник администрации. Официальные лица назвали дипломатическую ситуацию деликатной. По словам источника Politico, власти США «находятся между молотом и наковальней», поскольку хотят помешать строительству, но в то же время стремятся укрепить отношения с Германией, передает РИА «Новости». Источники сообщают, что Вашингтон готовит дополнительные санкции против проекта. В данный момент идет процесс определения новых организаций, попадающих под санкции. Кроме того, на Байдена оказывают давление обе парламентские партии, передает РБК. Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства. Он пояснил, что доклады, касающиеся санкций, «нужно предоставлять Конгрессу США каждые 90 дней», в течение которых власти США будут «оценивать деятельность вокруг трубопровода». Прайс выразил уверенность, что в том случае, если «эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций», Вашингтон «выполнит требования закона». Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкие власти забрали детей у российской семьи 12 марта 2021, 14:45 Текст: Наталья Ануфриева

Российская семья Зайберт, проживающая в Германии, получила решение суда об окончательном изъятии детей. Президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей счел это решение полностью политическим. Мурей заявил, что «это решение откровенно русофобское, оно пахнет нацизмом и довольно четко дает понять, что Германия не будет больше подчиняться международному праву», передает ФАН. По его словам, в решении суда гражданство детей указано как немецкое, а гражданство родителей – как неизвестное. При этом он уверен, что их гражданство власти знают, так как у них есть все необходимые документы. Суд постановил забрать детей, лишить мать и отца родительских прав, а также передать все права опеки местной социальной службе по месту проживания. «Дети попадут в секретные школы и детские сады, так как якобы есть опасность того, что родители захотят не то что похитить их, а просто увидеть. Также в решении суда указывается, что вся эта информация стала известна по анонимному доносу без отправителя. Только вот отправитель был известен, а донос подписан. И информация про проблемы в семье с алкоголем тоже была из этого доноса то у матери, то у отца», – добавил Мурей. Адвокат семьи неоднократно заявлял, что никаких алкогольных проблем в семье нет, а шумы из квартиры объясняются тем, что семья согласно немецким законам находилась на карантине. Также родителей обвинили в том, что они не принесли вещи детям в приют, хотя их местонахождение скрывалось. Насколько эти меры будут являться окончательными, будет зависеть от дальнейшего расследования. В данный момент история находится на контроле разведывательного и ситуационного центра Европейского союза. Напомним, немецкая полиция забрала из семьи Юлии и Евгения Зайберт троих малолетних детей. По словам родителей, на это у представителей надзорных органов не было никаких оснований. «Наших детей забрали. Их полуголыми выволокли на мороз. Мужа сильно избили, меня тоже, я вся в гематомах. Когда били мужа, то говорили: «Ах, ты хочешь в Россию к Путину. Вот тебе за Навального», – сообщала мать семейства Юлия. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился в МИД, к послу России в Германии Сергею Нечаеву и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой защитить российскую семью. Дипломаты подключились к защите семьи.