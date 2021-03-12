В Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле

Москва не получала предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в «нормандском формате», в настоящее время Россия считает проведение встречи бессмысленным, заявил информированный источник в Москве.

«Никаких предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в «нормандском формате» российской стороне не поступало. Когда поступят, будем рассматривать, но считаем, что созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что саммит планируется провести в апреле.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.