Мошенники списали у генерала МВД 613 тыс. рублей

У генерала МВД в Петербурге мошенники списали 613 тыс. рублей; одного из пособников преступников Андрея Пейтера выявили, он признал вину, сообщил адвокат Пейтера Алексей Соколов.

«Это классическое преступление телефонных мошенников. Позвонили, генерал полиции продиктовал пин-коды, деньги были списаны. Мой клиент – всего лишь дропер, является пособником в совершении преступления, он снимал похищенные деньги. Его нашли в течение недели, свою вину признал. Он раскаивается в совершении преступления и готов возместить ущерб... Со счетов генерала было списано 613 тыс. рублей», – пояснил адвокат РИА «Новости».

Юрист отметил, что злоумышленник, который звонил генералу, представился сотрудником службы безопасности банка, он предложил жертве переписать деньги на «безопасный счет».

После того, как средства были переведены, выходец из Украины Пейтер обналичил их в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Энгельса.

«Вчера было закончено предварительное расследование. В ближайшее время прокуратура утвердит обвинительное заключение, и дело будет передано в Смольнинский районный суд Петербурга», – уточнил защитник.

Других подозреваемых пока установить не удалось, отметил Соколов.

В Мурманске сотрудница Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) несколько месяцев подменивала реальные купюры на «билеты банка приколов», ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.