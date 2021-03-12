Названы номинанты на антипремию «Золотая малина»

Фильмы «365 дней» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» вошли в число номинантов на антипремию «Золотая малина» (Razzies Award) в категории «Худший фильм года», а актеры Роберт Дауни-младший и Адам Сэндлер номинированы в категории «Худший актер года».

«Золотая малина» вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и «худшую» картину года, передает РИА «Новости».

Согласно объявленным на канале премии в YouTube номинациям, в этом году на звание «худшего фильма года» по итогам киносезона также представлены фильмы «Остров фантазий», «Мьюзик» и «Абсолютное доказательство».

В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году на «Золотую малину» претендуют – помимо Дауни-младшего («Удивительное путешествие доктора Дулиттла») и Сэндлера («Хэллоуин Хьюби») – Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).

На роль «худшей актрисы» претендуют Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел»), Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Лорен Лапкус («Не та девушка»), Анна Мария Сиклуцка («365 дней»).

Напомним, 15 марта 2020 года церемонию анти-премии «Золотая малина» отменили из-за коронавируса.