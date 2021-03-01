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В России допустили уход из Совета Европы на фоне разногласий с Западом
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Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение устава в отношении России, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой.
«Первое: мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе: мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», – передает слова Толстого РИА «Новости».
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, Россия могла бы приостановить свое членство в Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство России в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение».
Ранее в Совфеде обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики.
В январе ассамблея окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи. После запуска механизма должна состояться встреча председателей ПАСЕ и Комитета министров с генсеком СЕ, затем в течение четырех недель в страну, против которой начато разбирательство, будет направлена миссия высокого уровня для обсуждения разногласий. Если компромисс найти не удастся, то в следующие восемь недель генсек СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после его принятия Комитетом министров. В случае если все три стороны решат, что государство-участник не урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, Комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ: если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены, если же ее было решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в СЕ.
Стоит отметить, что Россия отказалась от этой поправки в регламенте СЕ. Представитель российский делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция «не в полной мере соответствует тому, что было достигнуто (на встрече министров стран – членов СЕ в мае 2019 года) в Хельсинки». Также парламентарий сообщил об отзыве поправок, которые Москва подготовила для доработки этого документа.
Захарова ответила на протест Киева из-за инцидента у генконсульства Украины в Петербурге
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Реакция Киева на ситуацию с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для протеста в адрес российских властей нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права», – говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.
Она отметила, что представительство российского дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу». И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки.
«Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге – ноту украинского генконсульства. Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц. Представитель МИД Украины объявил об этом протесте в Twitter», – отметила Захарова.
По ее словам, подобная реакция Киева вызывает недоумение. «Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», – подчеркнула она.
В Москве напомнили Киеву о его «собственном хроническом бездействии» всякий раз, когда у посольства и генконсульств России на Украине «бесчинствуют националистически настроенные молодчики». «До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности», – отметила она.
«Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников», – резюмировала Захарова.
Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за инцидента и потребовало провести всестороннее расследование.
«Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука возглавила партийный рейтинг на Украине
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) лидирует в рейтинге политических сил, сейчас поддержать ее готовы 23,5% жителей, следует из данных опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований.
Второе место в рейтинге занимает возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» – за нее готовы проголосовать 19,2%, третье – партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» – 16,3%, передает ТАСС.
В пятерку рейтинга попали партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Партия Шария, которую поддерживают 9,4% и 5% украинцев соответственно. Как отметил директор института Андрей Дягиль, ОПЗЖ особенно популярна на юго-востоке Украины. Также, по его мнению, будет набирать рейтинг и Партия Шария, поскольку в отношении ее лидера Анатолия Шария сейчас ведется уголовное преследование. Что касается рейтинга политиков, то здесь по-прежнему лидирует Владимир Зеленский, за которого прямо сейчас готовы проголосовать 18,7% жителей. Далее следует Порошенко – 17,1%, и председатель ОПЗЖ Юрий Бойко – 10,2%. «Если бы выборы проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы Зеленский и Порошенко. У них небольшой разрыв», – сказал Дягиль.
Уточняется, что опрос проводился с 25 по 28 февраля 2021 года, были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины.
Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко.
В начале февраля почти половина украинцев высказалась за досрочные выборы президента.
Болгарский евродепутат открестился от призыва к санкциям против России в ЕП
Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки заверил, что не предлагал новые санкции против России.
Он заявил, что «не подписывал вопрос к Еврокомиссии о «шпионском скандале». Также депутат «не ставил вопрос о расширении в связи с этими событиями санкций». Джамбазки предположил, что произошла «техническая, вероятно, или глупая ошибка».
«Все вопросы, которые связаны с Российской Федерацией мы рассматриваем особенно внимательно, потому что у наших стран существуют давние эмоциональные и исторические связи, у нас взаимные политические интересы», – приводит его слова ТАСС.
Евродепутат сообщил, что не собирается продвигать антироссийские интересы. По его словам, в «группе европейских консерваторов», в которой он состоит, есть «различные люди из разных стран». Некоторые из них придерживаются иных взглядов, чем сам Джамбазки. «Вероятно, что этот вопрос мог быть задан кем-то из них. В любом случае это вопрос, а не инициатива», – сказал он.
Напомним, сообщалось, что Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России за якобы проводимую Москвой шпионскую деятельность в Болгарии. В сентябре 2020 года МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство России в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
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Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку
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Глава оппозиционной фракции армянского парламента «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил сделку главе правительства Армении Николу Пашиняну.
Пашиняну предлагается отозвать «проект указа об отставке начальника генерального штаба», а также «оставить в покое армию», чтобы та могла «восстановиться». «А мы подписываем любой меморандум, берем на себя обязательства не выдвигать кандидата на пост главы правительства в случае отставки премьера», – приводит слова Марукяна РИА «Новости».
«Тем самым, парламент будет распущен и мы пойдем на внеочередные выборы», – пояснил он, добавив, что таким образом можно снизить внутриполитическую напряженность в стране, направив ситуацию в предвыборное русло.
Если действующий глава кабмина объявит об отставке, а оппозиция не станет выдвигать своего кандидата, Пашинян сможет дать ход роспуску парламента и внеочередным выборам, сохранив пост премьера. У «Светлой Армении» в 132-местном парламенте 17 мандатов. Крупнейшая оппозиционная фракция «Процветающая Армения» (24 мандата) не заявляла о готовности пойти на озвученную сделку.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
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В США признали провал истребителей F-35
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Военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16, пишут американские СМИ.
Из материала следует, что на фоне растущей конкуренции конструкцию F-35 существенно усложнили, что замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководителям ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35. И военные уже допускают, что им придется запустить новую программу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.
«Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась», – говорится в статье.
При этом, как предполагают авторы материала, даже если американские ВВС все же предпримут такую попытку, есть большая вероятность, что сценарий повторится, и новый истребитель не придет на смену F-16, а снова окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным, как F-35.
Ранее сообщалось, что если Китай остановит поставки своих редкоземельных металлов за океан, то ВПК США долго не сможет оправиться от такого удара. В частности, пострадает производство истребителей F-35.
Агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщало, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.
Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, два из которых условно.
Он стал первым экс-президентом республики, получившим реальный срок, передает РИА «Новости».
Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, обвинялся в коррупции и торговле влиянием.
По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему высокопоставленному сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. У следствия было несколько тысяч записей перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.
Прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года.
Российские хоккеисты на ЧМ-2021 решили выступать под флагом ФХР или ОКР
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Российские хоккеисты на чемпионате мира в 2021 году будут представлять либо Федерацию хоккея России (ФХР), либо Олимпийский комитет России (ОКР), сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
«Для начала о чемпионате мира. Все будет хорошо. Все заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие. Они будут представлять либо свою федерацию, либо Олимпийский комитет России. Как вы знаете, знак ОКР тоже имеет в себе триколор. Так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений по поводу того, какую сборную они представляют, ни у кого не будет», – передает РИА «Новости» слова Курбатова.
Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.
Пашинян заявил о дезинформации по поводу «Искандеров»
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Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.
По ее словам, что в ходе недавнего телефонного разговора премьер-министр Армении и президент России Владимир Путин обсудили заявление Никола Пашиняна об использовании Арменией ракетной системы «Искандер». «В результате обобщения имеющихся фактов и данных премьер-министр пришел к выводу, что ему не доложили о ситуации должным образом», – заявила пресс-секретарь, передает «Медиамакс».
По ее словам, «заявление премьер-министра Армении не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества».
«Не вызывает сомнений и тот факт, что российское оружие – одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в области военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для его дальнейшего углубления», – сказала Геворгян, передает «Арменпресс».
На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил
первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер»
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Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Вступило в силу соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС
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С 1 марта вступает в силу соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, сообщают информационные агентства.
Как заявил МИД Армении, соглашение выводит двусторонние отношения между Арменией и ЕС на новый уровень. Соглашение касается как политической, так и экономической областей. Оно должно способствовать сотрудничеству в области правосудия, безопасности, экономики, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и здравоохранения. В документе рассматривается также мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Процесс ратификации соглашения длился около трех лет, передает ТАСС.
Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина заявила, что соглашение создаст новые возможности для Евразийского экономического союза. По ее словам, «хотелось бы, чтобы отношения на треке ЕАЭС – ЕС строились на принципах экономической прагматичности и равноправия в интересах государств, их граждан и бизнеса». Она подчеркнула, что договоренности с интеграционными объединениями и международными организациями относятся к национальной компетенции стран, Армения для ЕЭК – это, прежде всего, член ЕАЭС. «Исходим из того, что все обязательства, предусмотренные в договоре о ЕАЭС и других нормативных документах, являются для наших государств-членов основополагающими», – заявила Малкина.
Напомним, ЕС в 2009 году запустил программу «Восточное партнерство» для укрепления связей и «европеизации» шести государств постсоветского пространства – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. После этого ЕС начал вести переговоры с ними для достижения новых соглашений. В 2017 году ЕС объявил о завершении переговоров с Арменией по новому соглашению о всестороннем и продвинутом партнерстве.
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в Петербурге
Бывшая участница группы Little Big 38-летняя Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на юге Санкт-Петербурга.
Тело Кастельянос обнаружили волонтеры, которые периодически навещали ее. Последнее время женщина жаловалась на боли в спине и почти не вставала, сообщает Telegram Mash на Мойке.
Предварительно, никаких насильственных следов выявлено не было: вероятно, смерть носит естественный характер, сообщает Telegram-канал 112.
Кроме участия в группе Little Big, Кастельянос, у которой была третья группа инвалидности, снималась в кино и вела мероприятия. И своим примером она помогала похожим на нее побороть комплексы.
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Началась разработка стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр»
Предприятия ОПК России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Отвечая на вопрос, что такое научно-исследовательская работа (НИР) «Кедр», источник ТАСС сказал: «Это – работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это – одно из направлений по созданию (ракетного комплекса) нового поколения».
По его словам, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане. «Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», – подчеркнул он.
Напомним, в конце января замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок.
Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе
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Газпром и Wintershall Dea в рамках программы научно-технического сотрудничества ищут возможность транспортировки водорода с природным газом по действующим трубопроводам, сообщил член правления германской Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты, Тило Виланд.
«Одна из тем, которые мы обсуждаем, – транспортировка водорода. Сейчас мы, среди прочего, изучаем, какое количество водорода можно подмешивать к газу при его транспортировке по уже имеющимся трубопроводам. Мы считаем, что необходимо использовать действующую инфраструктуру для таких проектов, и это может внести существенный вклад в декарбонизацию», – сказал он, передает ТАСС.
Виланд также подчеркнул, что Wintershall Dea поддерживает «Северный поток – 2», несмотря на завершение финансирования.
«Когда Wintershall Dea присоединилась к проекту «Северный поток – 2», мы обязались предоставить финансирование на сумму до 950 млн евро. К настоящему моменту проектная организация – Nord Stream 2 AG – запросила у нас 730 млн евро, после чего уведомила нас о том, что на данный момент этих средств достаточно для того, чтобы осуществить проект. Так что в отношении нашей приверженности проекту ничего не изменилось: мы по-прежнему поддерживаем «Северный поток – 2», – сказал он.
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
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Украинских дипломатов задержали в Польше при попытке ввоза контрабанды
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что двух сотрудников украинского посольства в Варшаве задержали на границе при попытке вывезти в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет, эти сотрудники отозваны из заграничной командировки.
«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем – их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий... Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Также он сообщил, что против этих сотрудников проведут дисциплинарное расследование, и заверил, что оно будет тщательное и быстрое. «По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела», – написал министр.
Он также добавил, что никогда не будет покрывать «негодяев», которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.
Израиль нанес ракетные удары по Сирии
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Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля, сообщают информационные агентства.
SANA сообщает, что «зенитчики отражают ракетную атаку в небе Дамаска». По словам военного источника, средства ПВО «отразили атаку и поразили большую часть ракет», передает ТАСС.
Армия Израиля отказалась от комментариев. Израильские СМИ предполагают, что атака в Сирии может быть связана с ситуацией с израильским кораблем в Оманском заливе, передает РИА «Новости».
Саудовский телеканал «Аль-Хадас» сообщает, что израильские ВВС со стороны Голанских высот атаковали пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, расположенный на пути в международный аэропорт Дамаска. Взрывы прогремели поблизости от штаба и лагеря шиитских отрядов «Хезболлы».
В пятницу СМИ Израиля сообщили, что 25 февраля на израильском корабле, находившемся в Оманском заливе, произошел взрыв. Израиль заподозрил Иран в атаке на корабль.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.
Россия пообещала ответ на санкции ЕС из-за Навального
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Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Дипломат заявил, что одобрение санкций Евросоюза по делу Навального не стало для Москвы сюрпризом. При этом в МИД подчеркнули, что такие действия разрушают двусторонние отношения.
«Реакция будет с нашей стороны», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Грушко также заявил, что санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального – это тупиковый и неправовой путь. «Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.