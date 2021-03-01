Финляндия повторно ввела режим ЧП из-за коронавируса В ВОЗ дали советы отказавшимся вакцинироваться от COVID россиянам Акция «Оранжевая нить» стартовала в России 1 марта 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

Масштабное празднование годовщины всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе началось в России 1 марта. Главным атрибутом акции стала оранжевая нить – символ объединения и победы над пандемией. Присоединиться к всероссийскому флешмобу #ГодКакМыВместе можно, повязав оранжевую нить на правое запястье. Кроме того, любой желающий самостоятельно может изготовить значок «Сердце добра» из ниток и бумаги и прикрепить его на лацкан как символ отзывчивости, неравнодушия и общей победы над пандемией, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Также с 1 по 6 марта россияне могут принять участие в онлайн-челленжде «Оранжевая нить» в социальной сети TikTok. В рамках акции в коротком видеоролике волонтеры, члены региональных штабов #МыВместе и жители регионов передают друг другу оранжевый клубок ниток. Кроме того, россияне могут присоединиться к всероссийскому оффлайн-флешмобу #МыВместе. Участники во всех регионах страны выстраиваются вместе и передают друг другу цельный клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка каждый произносит слово, которое у него ассоциируется с годом пандемии, акцией #МыВместе и добровольчеством. Во втором формате флешмоба участники во всех уголках России становятся в круг, каждый берет в руку клубок оранжевых ниток и перекидывает его любому другому участнику, ухватившись за свою нить. Спустя несколько секунд в центре круга образуется множественное переплетение нитей, что является визуализацией связи участников и символом причастности к акции #МыВместе. В завершение флешмоба каждый берет кусочек нити и повязывает себе на запястье. «Совсем не верится, что прошел уже год с тех пор, как вся страна объединилась перед лицом настоящего врага, и что мы вместе смогли выстоять в этой тяжелой борьбе. Символ акции – оранжевая нить – представляет собой часть большого единого клубка. Он показывает, что любые невзгоды и трудности будут преодолимы, если мы будем вместе. Нам всем пришлось нелегко в прошлом году, но именно взаимопомощь и неравнодушие каждого помогли нам справиться с пандемией», – рассказал руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Кроме того, в рамках акции «Спасибо» россияне могут поблагодарить каждого человека за помощь, проявление ответственности и сохранение самоизоляции в этот тяжелый год. Для этого необходимо записать видео со словами благодарности и разместить его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо. 6 марта волонтеры «Мы вместе» дадут старт акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню. Добровольцы предложат всем мужчинам страны присоединиться и подарить цветы девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, передает ТАСС. Также добровольцы подарят апельсины пациентам и врачам в больницах, пожилым людям. «Сетевые магазины будут бесплатно дарить апельсины и мандарины посетителям, а в регионах России на территории оранжерей, ботанических садов и теплиц школьники посадят апельсиновые деревья», – отмечается в сообщении. По случаю празднования года с момента старта акции «Мы вместе» в интернете пройдет большой юбилейный концерт «Бабушки-онлайн». Его зрителями станут жители 200 домов престарелых. В Clubhouse создадут клуб «Мы вместе». Это предоставит участникам возможность присоединиться к комнате с живой беседой лидеров общественного мнения, представителей всероссийской и международных добровольческих организаций. 5-6 марта в Москве состоится встреча всероссийской команды «Мы вместе». Руководители региональных штабов, волонтеры и представители ресурсных центров добровольчества из 85 регионов России впервые после самоизоляции соберутся вместе на очном мероприятии. В ходе встречи участники обсудят постпандемийные инициативы, проекты участников акции и обменяются накопленным за это время опытом, сказали в пресс-службе. #МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Организаторами акции выступают платформа Dobro.ru, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».

Названы снижающие эффективность вакцин от COVID-19 факторы 28 февраля 2021, 19:56 Текст: Абдулла Шакиров

Генетические мутации новой коронавирусной инфекции снижают эффективность вакцин от COVID-19, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. «Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», – цитирует специалиста РИА «Новости». Тем не менее, у вакцин остается «подушка безопасности», отметил Фаучи. «Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов», – сказал он. На этой неделе в Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса, мутации которого могут снизить эффективность вакцин. Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса. Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС 28 февраля 2021, 17:01 Текст: Абдулла Шакиров

Чехия может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сказала премьер-министр республики Андрей Бабиш в эфире телеканала CNN Prima. По мнению главы кабинета министров, Чехии было бы достаточно получить одобрение местного фармацевтического регулятора – Государственного института по контролю за лекарственными препаратами, передает ТАСС. «Зачем ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V». Верьте мне, что через пару месяцев другие члены ЕС будут хотеть «Спутник V», – отметил Бабиш. Премьер-министр Чехии выразил полное доверие к российской вакцине, напомнив, что во времена существования социалистического блока граждане Чехословакии вакцинировались качественными и эффективными советскими препаратами. В этой связи Бабиш призвал не очернять «Спутник V» по политическим или идеологическим соображениям. Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март. Сербия поблагодарила Россию за «Спутник V» 1 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

Президент Сербии Александр Вучич лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей». Вучич встретил груз в аэропорту Белграда. Также в церемонии встречи приняли участие члены правительства Сербии и посол России Александр Боцан-Харченко. Вучич заявил, что «сегодня важный день». Он подчеркнул, что «российские друзья выполнили все абсолютно вовремя». Вучич поблагодарил Россию и «особенно президента Путина» за «помощь сербскому народу». «Большое спасибо президенту Путину, вам лично, господин посол, всей команде», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Танюг». Он выразил надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить «Спутник V». Боцан-Харченко отметил, что российская сторона «приложит все усилия, чтобы к июню Сербия имела возможность расфасовки и дистрибуции вакцины», а «до конца года – и производства вакцины здесь, в Сербии, для всего региона». Тем временем глава МВД Сербии Александар Вулин в эфире канала Pink заявил, что «идея европейской солидарности была смертельно ранена миграционным кризисом и окончательно убита пандемией коронавируса». Он признался, что «не сторонник вступления Сербии в ЕС, но передвижение по Европе без границ всегда было привлекательным». «Сейчас вам говорят: у вас не будет и этого», – сказал он, подчеркнув, что в Европе только Сербия предлагает своим гражданам на выбор четыре вакцины: Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и «Спутник V». Отметим, что в Сербии до сих пор нет ни одной вакцины, переданной по программе COVAX. Напомним, Вучич осудил предложение ЕС ввести паспорта о вакцинации от COVID, назвав эту идею позорной и антиевропейской. Отметим, что уже около 40 стран зарегистрировали «Спутник V». В России выявили 11,6 тыс. новых случаев коронавируса 1 марта 2021, 11:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 11 571 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человек. Накануне, 28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Германия ужесточила правила въезда из французского Мозеля из-за мутации COVID 28 февраля 2021, 16:06 Текст: Абдулла Шакиров

Германия со 2 марта будет требовать от всех въезжающих в республику с территории французского департамента Мозель отрицательный тест на коронавирус в связи с опасной мутацией COVID-19, обнаруженной в регионе, сообщил Германский институт Роберта Коха. Пассажирское сообщение с департаментом будет отменено, транспортным компаниям разрешается перевозить через границу только граждан Германии и граждан с видом на жительство в ФРГ, передает ТАСС. Из-за мутаций коронавируса Германия ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР, Чехия и австрийской федеральной земли Тироль. В январе канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. В обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) она заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Позже Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В ЦКПЗ США одобрили вакцину Johnson&Johnson от COVID-19 1 марта 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Специальная комиссия федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрила использование вакцины Johnson&Johnson от коронавируса, сообщают СМИ. Ее члены проголосовали за то, чтобы рекомендовать использование вакцины Johnson&Johnson американцами старше 18 лет. Вакцину смогут начать распространять, когда глава центров Рошель Валенски утвердит рекомендацию, передает ТАСС со ссылкой на CNBC. Напомним, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США сообщило, что выдало Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины. Вакцину производит Janssen Pharmaceutica – подразделение Johnson&Johnson. Новая вакцина требует только одной инъекции. Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России 1 марта 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

России необходимо срочно наращивать темпы вакцинации от коронавируса, страна отстает по этому показателю от США и Великобритании, что повлечет последствия, считает ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов. «Вакцинирование нужно наращивать, принимать меры. Мы очень буксуем по сравнению с другими странами. Последние цифры говорят о трех миллионах всего. Причем не ясно, три миллиона человек провакцинировано или три миллиона доз вакцины использовано. По данным Bloomberg, в Великобритании уже 15 миллионов доз, а в США в день вакцинируют 1,3 млн человек. Нужно срочно исправлять ситуацию. Чтобы все было красиво», – заявил Ura.ru Чепурнов. Эксперт отметил, что в РФ не публикуется четкая информация о количестве привитых граждан. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев также считает, что низкие темпы вакцинации могут привести к печальным последствиям. «В тех темпах, в которых вакцинация сейчас идет, мы очень сильно рискуем. Плетемся, отставая от многих стран. Тем самым даем вирусу простор для размножения и появления новых мутаций. Из-за низкой информированности люди не доверяют медикам и прививке. Коронавируса боятся меньше, чем вакцины от него, думают, что лучше переболеть. Но это не так. Последствия могут быть печальными», – сказал Токарев. В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Россияне могут выбирать между препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. ВОЗ вычислила процент имеющих антитела к коронавирусу жителей Земли 1 марта 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Сваминатан отметила, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. Хотя результаты исследований показывают, что подчас не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета. «ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу», – передает РИА «Новости» слова Сваминатан. «Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета», – отметила эксперт, пояснив, что когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения. Единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах – вакцинация, заявила Сваминатан. Ранее глава разработавшего вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при первичном инфицировании коронавирусом могут образоваться антитела, которые при повторном заболевании усиливают эффект заражения. Горбачев призвал одолеть пандемию без политических игр и интриг 1 марта 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев призвал работать сообща, «без политических игр и интриг», чтобы совместными усилиями одолеть пандемию коронавируса. «Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», – заявил Горбачев в комментарии РИА «Новости». Горбачев также считает, что российская наука показала свой потенциал в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. «Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», – отметил бывший советский лидер, продолжая тему борьбы с пандемией. Ранее Горбачев заявил, что военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить. Скворцова рассказала о разработке вакцины от COVID-19 с иммунитетом на 13-17 лет 1 марта 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает вакцину от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне, который держится годами, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным. «И второй момент, если вы позволите, это разработка новой технологической платформы для создания вакцин против COVID-19 следующего уже поколения. В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность», – сказала Скворцова. По ее словам, «если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет», передает РИА «Новости». Кроме того, Скворцова заявила, что в России проводят клинические исследования препарата, блокирующего определенные части COVID-19, к середине марта закончат первую фазу. «Уникальный препарат, основанный на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса – это так называемый РНК-полимеразный сайт», – сказала она. По ее словам, препарат получил название «Мир-19». Он абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, пояснила глава ФМБА. «С учетом того, что это новая молекула (она новая, запатентованная и аналогов не имеет), мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», – добавила Скворцова. Она также сообщила, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. «30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования – все уже закончено было, вся доклиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. На Украине заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса 1 марта 2021, 13:49 Текст: Елизавета Булкина

Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут, заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк. «Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью волну пандемии», – цтирует ее ТАСС. При этом, по словам Кондратюк, «правительство делает вид, что все под контролем». «И это на фоне мизерных темпов вакцинации, которая началась с опозданием и не остановит темпы распространения вируса», – заявила вице-спикер. Она потребовала, чтобы минздрав отчитался по ситуации. «Требую немедленного отчета министра Максима Степанова на часе вопросов к правительству», – сказала Кондратюк. Вице-спикер также назвала провальной подготовку системы здравоохранения к вакцинации населения от коронавируса. Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. На Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 4 285 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 1 352 134, умерли 26 050 человек. Крым ослабил коронавирусные ограничения 1 марта 2021, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров, следует из его нового указа. Изменения коснулись проведения корпоративов, банкетов, торжественных мероприятий и свадеб – запрет на их проведение снят указом главы республики, передает РИА «Новости». Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест, говорится в опубликованных изменениях в указ главы Крыма от 17 марта 2020 года. Остались ограничения по работе ресторанов, кафе, баров и столовых – в них можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских, в выходные дни. Эти ограничения продлены до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в полтора метра сохранены до особого распоряжения, говорится в указе главы Крыма от 1 марта. Напомним, в ноябре Аксенов заявил, что в Крыму из-за эпидемиологической обстановки власти приняли решение отменить новогодние корпоративы. 15 января новогодние ограничения сняли. В ВОЗ дали советы отказавшимся вакцинироваться от COVID россиянам 1 марта 2021, 15:04 Текст: Абдулла Шакиров

Отказавшимся от вакцинации от новой коронавирусной инфекции лучше оставаться дома и никуда не выходить, посоветовала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Коронавирус – очень тяжелое заболевание, дающее серьезные осложнения, поэтому отказ от прививки также может иметь большие последствия, предупредила специалист. «Первое – вы сами рискуете, второе – вы рискуете перенести инфекцию другим людям», – передает слова Вуйнович РИА «Новости». По словам представителя ВОЗ, каких-то конкретных рекомендаций для отказавшихся от вакцинации нет, поскольку существуют инфекции, при которых «любой уровень иммунитета не может помочь» – например натуральная оспа или корь. Также Вуйнович отметила, что здоровый человек с непораженными клетками будет легче переносить любой вирус. Вакцинация в России началась в декабре, а с 18 января проходит массовая вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России. Напомним, в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. Ученые не выявили влияния новых мутаций коронавируса на характер течения болезни 1 марта 2021, 12:49 Текст: Елизавета Булкина

Британские и южноафриканские штаммы коронавируса не оказывают существенного влияния на характер течения инфекции и ее тяжесть по сравнению с прошлыми вариациями SARS-CoV-2, к такому выводу пришли бельгийские и американские биологи, чья статья опубликована в электронной библиотеке bioRxiv. «Наши опыты на сирийских хомячках показали, что новые штаммы коронавируса не отличаются повышенной опасностью для организма животных по сравнению с теми вариациями, которые распространялись в первой половине прошлого года. Это отличает SARS-CoV-2 от возбудителей атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS, которые быстро эволюционировали в сторону повышенной смертоносности», – цитирует статью ТАСС. В Великобритании в конце прошлого года выявили два новых штамма коронавируса, с мутацией N501Y, обладающих повышенной заразностью по сравнению с другими разновидностями вируса. Их прародитель появился на территории Уэльса в сентябре 2020 года, изначально уровень его распространенности был крайне низким. По данным ученых, мутировавший штамм приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Великобритании, Европе и Азии. Кроме того, в Бразилии, Японии и ЮАР были открыты местные штаммы со схожим набором мутаций. Группа бельгийских и американских биологов под руководством Йохана Нейтса, профессора Католического университета Левена (Бельгия) решили определить, как мутации влияют на течение болезни. Ученые ввели в легкие сирийских хомячков культуры британских и южноафриканских штаммов коронавируса, после чего проследили за тем, как менялось состояние их легких и других тканей по мере развития инфекции. Предполагалось, что изменение в структуре генома SARS-CoV-2 может сделать вирус более опасным для организма людей и животных. Однако, исследуя течение болезни у хомячков, ученые не нашли видимых различий в характере повреждений легких и степени их тяжести. Не зафиксировано также никаких существенных различий в типичной концентрации вируса в организме животных и во времени выхода инфекции на пик ее развития. Профессор Нейтс и его коллеги сделали вывод, что SARS-CoV-2 не эволюционирует в сторону повышения его опасности для организма человека. Однако с другой стороны, теперь ученые не могут однозначно связать сверхбыстрое распространение новых штаммов коронавируса с мутациями. Ранее ученые сообщили, что в Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин. Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса 1 марта 2021, 14:00 Текст: Елизавета Булкина

Испытания российских вакцин от коронавируса доказывают их эффективность против новых штаммов COVID-19, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. «Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», – передает слова главы государства ТАСС. «Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», – подчеркнул Путин. Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили эффективность российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в отношении британской мутации коронавируса.