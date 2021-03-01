Изменились правила начисления детских пособий

Беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов отменяется с 1 марта.

Ранее процедуру выплат на детей, родившихся не ранее 1 января 2018 года, упростили в связи с пандемией, выплаты продлевали автоматически. Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется идти в указанные учреждения, прежде собрав все необходимые документы, которые станут основанием для назначения социальной выплаты. Также нужно поступить при достижении ребенком возраста двух лет, передает РИА «Новости».

Кроме того, придется информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка.

В настоящее время семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Для детей по полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

Ранее сообщалось, что в России могут перестать учитывать уже существующие компенсации при выплате детских пособий, сейчас власти продумывают перечень таких льгот.