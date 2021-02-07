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МИД оценил заявление Литвы о вакцине «Спутник V»
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Глава правительства Литвы Ингрид Шимоните стала участницей кампании по дезинформации о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявили в МИД в ответ на публикацию Шимоните, сравнившей препарат с «гибридным оружием».
«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели «Спутника V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя», – написано в Twitter ведомства.
Также в сообщении подчеркивается, что главным фактором является то, что «в России уже идет массовая вакцинация», а в Литве она пока не началась и сроки начала еще не уточнены.
В субботу, 6 февраля, премьер Литвы Ингрид Шимоните опубликовала пост в своем Twitter о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия предлагает миру как «еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать».
В США отметили преимущества вакцины «Спутник V»
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Одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что при высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов, считают специалисты трех американских университетов.
Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС.
Он констатировал, комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet, что «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%».
«Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность – около 95%», – отметил эксперт. Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины».
Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: «Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник».
«Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», – отметил он.
Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, указал: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры».
«Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», – добавил эксперт.
Комментируя публикацию в журнале Lancet о вакцине, он сказал, что препарат «выглядит очень многообещающе», это «потрясающая новость».
«Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», – добавил Макартур.
Курицкис сказал, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson». Однако «трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований».
Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса».
Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования, в которых следует сравнить эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами.
Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в Lancet, также подчеркнул, что «это старейший медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось отзывать».
Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.
Минздрав Чехии заявил о возможности прямых закупок вакцины «Спутник V»
Эксперты чешского минздрава изучают правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», минуя регистрационные органы ЕС, сообщило пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на свои источники в ведомстве.
«Еще несколько дней назад эксперты минздрава получили задание выяснить, какие правовые возможности существуют для того, чтобы вакцина «Спутник V» могла быть разрешена для использования в республике без соответствующего одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)», – цитирует РИА «Новости» сообщение издания.
То есть идет поиск варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и в чешском государственном институте по контролю лекарств (ГИКЛ).
Ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По словам чешского премьера, когда речь идет о здоровье людей, политика уходит в сторону, а лучшей вакциной становится та, что уже имеется непосредственно в наличии.
Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Австрия захотела наладить производство «Спутника V»
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Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
По словам Курца, в случае регистрации российской вакцины «Спутник V» и китайского препарата в ЕС «Австрия совершенно определенно попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства российских или китайских вакцин». При этом он добавил, что это же произойдет «и в случае с производителями из других стран», передает ТАСС.
Австрийский канцлер заявил Австрийскому агентству печати, что в случае с вакцинами «речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину – независимо [от того], кем она была разработана».
Курц также заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной. «Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе», – сказал Курц в ответ на соответствующий вопрос. «В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах», – считает Курц. Курц также подверг критике бюрократическую и медленную работу Европейского агентства по лекарственным препаратам, которая ведется в настоящее время для допуска других вакцин.
Напомним, в четверг канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
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В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов со времен СССР
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Американское издание Bloomberg считает, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научный прорывом России с советских времен.
По оценке издания, обнародованные журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V» показали, что российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и гораздо более эффективна, чем препараты китайского производства. Как отмечает Bloomberg, после публикации многие страны «выстроились в очередь» в качестве потенциальных заказчиков вакцины, не менее 19 государств уже одобрили «Спутник V» для использования, в том числе член Евросоюза Венгрия, а Бразилия и Индия находятся в одном шаге от этого, передает ТАСС.
По словам директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, которые приводит агентство, успех российского препарата в борьбе с коронавирусом может усилить геополитическое влияние Москвы, в частности в Латинской Америке.
Европейские регулирующие органы также начинают рассматривать запрос на разрешение «Спутника V» после обещания ФРГ помочь ускорить эту процедуру. Как сообщил агентству главный редактор «Ланцета» Ричард Хортон, данный процесс может занять несколько месяцев ввиду необходимости предоставить подробные сведения о препарате. «Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но [это произойдет] не быстро», – сказал он.
Напомним, один из самых влиятельных медицинских журналов мира – британо-нидерландское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На примере более чем 20 тысяч добровольцев показано, что российский препарат сделан качественно. Он не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
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Мошенники наживаются на желающих привиться от COVID-19 американцах
В США с ростом доступности вакцин от коронавируса активизировались мошенники, которые предлагают американцам за деньги получить эксклюзивный препарат без очереди.
Злоумышленники часто обещают доверчивым американцам за отдельную плату быстрее получить вакцину или даже предоставить личную партию препарата. Кроме того, мошенники за деньги предлагают доставить вакцину на дом или записать имя пациента в лист ожидания на вакцинацию, передает CNN.
В профильных ведомствах напоминают, что вакцинация проводится бесплатно, а подробную информацию и личные данные не следует передавать через подозрительные платформы или сомнительным лицам. Кроме того, гражданам США разъясняют, что прививки делаются только в авторизованных пунктах вакцинации.
Напомним, по всему миру людям ввели более 104 млн доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов Bloomberg. По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 млн человек. В США число инфицированных превысило 26 млн.
Власти Чехии сообщили об интересе к «Спутнику V»
Чехия может пойти по венгерскому пути, решая вопрос с использованием российской вакцины «Спутник V», заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
Венгрия первой в Европе разрешила применение «Спутника V», заключив договор с Россией на поставку вакцины от коронавируса, не дожидаясь одобрения на уровне ЕС. «Мы хотим рассмотреть вопрос о том, чтобы пойти подобным путем, как Венгрия, в случае если получим российскую вакцину «Спутник V», приводит РИА «Новости» слова Бабиша пражскому сетевому изданию Deník N после переговоров в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном об опыте использования вакцины в этой стране.
Бабиш также заявил чешскому ТВ, что «лучшая вакцина – это безопасная вакцина, а также та, которая уже имеется в нашем распоряжении.
В случае с вакцинами речь идет не о политике, а о здоровье людей... Мне надо было побывать здесь еще в ноябре», – добавил он.
«Мы не можем ждать от Брюсселя, поэтому мы начали переговоры о поставках вакцин с Россией и Китаем. Всю эту ценную информацию мы сегодня передали чешской стороне», – в свою очередь заявил венгерский премьер.
Бабиш на следующей неделе намерен посетить Сербию, которая тоже уже использует российскую вакцину.
Ранее чешский премьер неоднократно выражал недовольство резким замедлением поставок в страну вакцин фирм Pfizer/BioNTech и Moderna, из-за чего затянулась вакцинация первоочередников, к которым относятся граждане в возрасте свыше 80 лет и медики, работающие с больными COVID-19. Также Бабиш, ссылаясь на данные экспертов, дал высокую оценку вакцине «Спутник V».
Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Литва грозит лишать учителей зарплаты за отказ от прививок и тестов на COVID-19
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Литовские власти намерены обязать работодателей отстранять педагогов, если они не будут вакцинированы от коронавируса или не сообщат о результатах теста на COVID-19. В этом случае сотрудник учебного заведения не будет получать зарплату, сообщают литовские СМИ.
В министерстве образования, науки и спорта республики надеются, что такие меры не придется применять, поскольку учителя будут выполнять призывы властей вакцинироваться и проходить регулярное тестирование. При этом для педагогов вакцинация добровольна, пишет LRT.
По словам руководителя юридического отдела министерства Томаса Даукантаса, отказ сотрудника учебного заведения от вакцинации не является основанием для увольнения, однако если учитель откажется от прививки, ему придется регулярно предоставлять результаты тестов на коронавирус. Руководителям учреждений поручено организовать подготовку плана по тестированию с обеспечением того, чтобы осмотр проводился не чаще, чем каждые семь дней, и не реже, чем каждые десять дней. Если же педагог не был вакцинирован и не прошел тестирование, работодатель будет обязан отстранить его и не платить ему до тех пор, пока он не сдаст тест, или же перевести его на другую работу, отмечается в сообщении. Сейчас в Литве вакцинировано порядка 1,2 тыс. учителей.
Уточняется, что вакцинация учителей начнется в столице республики на следующей неделе. Как рассказал главы Антакальнисской поликлиники Вильнюса Эвалдас Навицкас, ее масштаб будет зависеть от количества получаемых вакцин. В Клайпеде на данный момент привиты работники только трех учебных заведений: там вакцинация была приостановлена из-за нехватки препаратов. После того, как привьют педагогов, начнется вакцинация граждан старше 80 лет. По словам директора департамента качества образования и региональной политики Айдаса Алдакаускаса, учителя дошкольных учреждений, начальных школ и специальных школ пройдут вакцинацию одними из первых. Их в Литве около 24 тыс. человек, еще 20% – другие кадры. В общей сложности для вакцинации в секторе образования потребуется около 30 тыс. доз вакцины, говорится в сообщении.
Ранее литовцы пожаловались на самочувствие после вакцинации от коронавируса. Некоторые из вакцинированных обратились к медикам из-за побочных эффектов, но госпитализация им не потребовалась.
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 184 тыс. человек, из них умерли 2867.
Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР
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Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса, сообщило Financial Times (FT).
По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2026 человек, две дозы препарата не продемонстрировали способности защищать вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новым генетическим вариантом вируса. Ожидается, что результаты исследования будут официально представлены в понедельник, передает ТАСС.
В AstraZeneca заявили Reuters, что речь идет о результатах небольшого по числу участников испытания I/II фазы. Они действительно подтвердили «ограниченную эффективность вакцины» для предотвращения средних по тяжести форм заболевания в случае с южноафриканским штаммом вируса. «Мы считаем, что наша вакцина может защищать от тяжелого течения болезни, так как активность нейтрализующих антител [при ее применении] та же, что и в случае с другими вакцинами от COVID-19, показавшими, что они помогают предотвратить тяжелые формы болезни, особенно при оптимизации интервала между введением двух доз до 8-12 недель», – заявил представитель компании.
По его словам, в ходе исследования в ЮАР не удалось точно оценить, насколько хорошо препарат защищает от тяжелых форм заболевания, а также случаев госпитализации и смерти, так как добровольцами в основном были молодые и здоровые люди, у которых болезнь как правило протекает без серьезных осложнений. Половина участников исследования получила как минимум одну дозу вакцины, вторая – как минимум одну дозу плацебо.
В Оксфордском университете подчеркивают, что разработчики вакцины работают над модификациями вакцины, учитывающими особенности наиболее распространенных новых штаммов вируса.
Напомним, в четверг стало известно, что ученые обнаружили устойчивость новых штаммов вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) к антителам. Такая особенность выявлена, в частности, у штаммов коронавируса, обнаруженных в ЮАР и Великобритании. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее.
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Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V»
Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени.
Массолени сообщил, что «мы подписали контракт с РФПИ», передает ТАСС.
«Речь идет о вакцине «Спутник V». Мы ждем (...) контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», – отметил министр.
Напомним, в середине января минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование «Спутника V» в стране. На данный момент в республике было выявлено 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 тыс. 779 человек.
Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.
Россия оказалась единственной страной, способной привить всех желающих до лета
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Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».
«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – приводит ТАСС слова Дмитриева.
По его мнению, в США и Европе вакцинация всех желающих завершится в сентябре-октябре. «Поэтому это – великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус [производства и поставок вакцины «Спутник V»] на России. На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ», – отметил Дмитриев.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
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Мьянма одобрила применение вакцины «Спутник V»
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Мьянма одобрила применение российской вакцины «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны.
«Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный военно-дипломатический источник.
Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.
Ранее минздрав Ливана разрешил использовать российскую вакцину «Спутник V». Вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Собянин: Москве еще рано разрешать массовые мероприятия
Эпидемиологическая ситуация в Москве постоянно улучшается, однако пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения. Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», – передает слова градоначальника ТАСС.
Однако, подчеркнул Собянин, пока «рано открывать массовые мероприятия» и снимать ограничения, связанные с пожилыми и хронически больными людьми.
Мэр столицы добавил, что на данный момент прививку от коронавируса сделали около 400 тыс. москвичей. При этом у властей нет задачи привить все население Москвы, так как большинство жителей перенесли коронавирусную инфекцию.
Напомним, Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
Глава РФПИ назвал вакцинацию критиков «Спутником V» формой извинения с их стороны
Критики российской вакцины от коронавируса «Спутник V», привившиеся ей, фактически в такой форме извинились за свои слова, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Вы знаете, было очень много критики. Извинился – никто, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому, это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие», – приводит РИА «Новости» слова Дмитриева в интервью телеканалу «Россия 1».
«Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры с сорока странами. Потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли», – подчеркнул он.
Глвава РФПИ также назвал публикацию в научном журнале Lancet «шахом и матом» для противников вакцины, заявив, что «это открывает возможности не только для «Спутника», но и для других наших препаратов на внешние рынки тоже».
Кроме того, Дмитриев заявил, что создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут быть выдвинуты на Нобелевскую премию.
«Это величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинзбурга, и профессора Лoгунова. Не случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию», – отметил он.
О том, что разработчиков российских вакцин против коронавирусной инфекции нужно выдвигать в том числе и на присуждение Нобелевской премии считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он уверен, что «ни одна страна на планете Земля в настоящий момент не может похвастаться таким разнообразием вакцин – от классической, которая разработана в Федеральном научном центре имени Чумакова, до инновационных – векторных из Института имени Гамалеи и синтетической полипептидной, которая разработана в новосибирском «Векторе».
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
РФПИ заявил о поставке Мексике 24 млн доз вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью CNN Philippines.
Принято решение о поставке российской вакцины в Мексику. «Мексиканский регулятор заключил соглашение с РФПИ на закупку 24 млн доз вакцины», – передает ТАСС заявление главы фонда.
Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
Ранее Египет объявил о планах одобрить российскую вакцину «Спутник V».
Также министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Египет решил ускорить вакцинацию с помощью «Спутника V»
Власти Египта планируют одобрить российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие дни, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны.
«В течение нескольких дней российская вакцина «Спутник V» получит лицензию на экстренное применение в Египте, и она будет среди вакцин, поставки которых осуществляются по линии Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Мы ожидаем, что вакцина поможет ускорить процесс вакцинации в Египте, особенно если будет одобрено ее местное производство», – передает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском минздраве. Ранее специалисты министерства в приоритетном порядке проводили клинические испытания российского препарата.
Еще в августе Россия заявляла о готовности поставить в Египет «Спутник V», а в конце сентября одна из ведущих фармацевтических групп страны Pharco Pharmaceuticals подписала меморандум с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в арабскую республику. В РФПИ тогда отметили, что реализация соглашения позволит обеспечить доступ к вакцине четверти населения страны, а в дальнейшем планируется распространение «Спутника V» в соседних с Египтом государствах.
Между тем 30 января Каир одобрил применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в экстренных целях. На следующий день в страну поступила первая партия из 50 тыс. доз этой вакцины, но уже произведенной Институтом сыворотки Индии. Кроме того, ранее в январе было одобрено экстренное использование китайской вакцины корпорации Sinopharm. Первая партия была получена еще в декабре на безвозмездной основе из ОАЭ. Ведутся также переговоры о закупке препарата компаний Pfizer и BioNTech.
24 января в Египте началась массовая вакцинация от нового коронавируса. Кампания в первую очередь охватывает 207 тыс. человек медперсонала в карантинных госпиталях, а также больницах общего профиля по всей стране. Вакцинация включает также пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем она должна охватить все население страны.
Ранее министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.