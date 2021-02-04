Эксперт: США должны пойти на уступки России для диалога о стратегической стабильности

Для диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности необходимы уступки со стороны американской администрации, но пока Соединенные Штаты защищают своих «священных коров» – систему противоракетной обороны и космос, считает председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.

Бужинский в ходе дискуссии «Система контроля над вооружениями в новом десятилетии», организованной клубом «Валдай», отметил, что, стратегическая стабильность стала обсуждаться после продления СНВ-3, озабоченности в этом вопросе есть и у Москвы, и у Вашингтона. Россию, в частности, беспокоят американская ПРО и неразмещение оружия в космосе, передает РИА «Новости».

«Американцы нам говорят: это священные коровы, двухпартийный консенсус, обсуждать даже не имеет смысла. Но это не серьезный подход. Если хотите уступок с нашей стороны, будьте любезны подвинуть и своих священных коров», – сказал председатель совета ПИР-Центра

Он отметил, что любые контакты о контроле в области вооружений – переговоры равных, односторонние уступки редки. Как сказал Бужинский, переговоры по разоружению – длительный процесс. В частности, эксперт считает, что на достижение соглашения по нестратегическому ядерному оружию может не хватить и пяти лет.

По его словам, продление СНВ-3 – это положительное решение, иначе страны бы вступили на опасный путь, полный непредсказуемости, нетранспарентности, «это обязательно основа для гонки вооружений, потому что каждая сторона склонна переоценивать потенциал другой стороны».

В свою очередь старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий в ходе мероприятия отметил, что новая администрация США «понимает, что контроль над вооружениями нужен, поэтому они будут более реалистично к этому подходить».

Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте Ричард Вайц отметил, что КНР необходимо включать в новые договоренности о контроле над вооружениями, поскольку иначе их не поддержат в США. «Без включения Китая в новые договоренности будет сложно добиться того, чтобы сенаторы их ратифицировали», – сказал он.

Напомним, Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.