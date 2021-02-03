Появилось видео взрыва космического корабля SpaceX во время испытаний

В сети появилось видео взрыва во время испытаний в Техасе прототипа ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос.

Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в Техасе. На пятый минуте полета корабль преодолел высоту в десяти километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение, передает РИА «Новости».

Как пояснил ведущий трансляции, на этапе сверхзвукового полета компания испытывала стабилизационные возможности корабля, в том числе испытывались внешние закрылки на возможность поддержания стабильного положения Starship. Достигнув высоты около полтора километра над поверхностью Земли, корабль снова принял вертикальное положение для посадки. Однако, как и в предыдущий раз, за секунды до касания с Землей он взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунды.

«Второй великолепный полет на высоту 10 километров: мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно, надо еще немного поработать над приземлением», – сказал ведущий трансляции. Он подчеркнул, что главная цель испытания – «контроль корабля при сверхзвуковом возвращении» – была достигнута.

Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

Многоразовый корабль Starship компании SpaceX предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.