Дипломаты из Прибалтики первыми из иностранцев прибыли на рассмотрение дела Навального

Эксперт: Протест с фонариками позволит поименно вычислить участников незаконных акций

«Вначале Волков совершил ошибку, когда прекратил протесты. Теперь он придумал примитивную акцию протеста с фонариками, позволяя силовиками вычислить сторонников Навального», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал планы соратника Алексея Навального Леонида Волкова организовать акцию протеста «в новом формате» с фонариками, приуроченную к 14 февраля. При этом ранее Волков сообщал об отказе от протестных акций.

«Волков совершил огромную ошибку, когда прекратил протесты в поддержку Навального. Это была подстава, даже предательство с его стороны. Теперь кто-то, может быть, те самые западные спецслужбы, промыли ему мозги, объяснили, что он поступил неправильно. Соответственно, Волкову приходится отыгрывать назад», – считает политолог Марат Баширов.

Однако «призывать людей выходить на улицы уже глупо», поэтому соратники блогера придумали новую форму протеста. «Но эта форма очень примитивная, детская. Чтобы показать серьезность своей поддержки, им следует привлечь людей среднего возраста, так называемых рассерженных горожан. А на акции подобного рода отреагируют только те, кто ходит на концерты рэперов и светит фонариками там. Кроме того, такая форма акции позволит силовикам в первые же полчаса вычислить полный список номеров телефонов и фамилий ее участников», – отметил политолог, подчеркнув, что таким образом Навальный и Волков просто «спалят» своих сторонников.

«Возможно Волков – тайный агент Кремля? В начале он сдает Навального, теперь организовывает эту смешную акцию. Любой человек, который разбирается в вычислении номера телефона в определенной точке, понимает, что это простая задача. Можно было тогда составить полный список сторонников и отдать его целиком властям или опубликовать в соцсетях», – сыронизировал Баширов.

Во вторник руководитель сети «штабов» Алексея Навального Леонид Волков в эфире «МБХ медиа» заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье 14 февраля. По его словам, «это будет какой-то совсем другой формат». «Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», – отметил он.

В частности, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. «Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов», – сказал Волков.

На заявление Волкова отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.

«НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. ... Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – заявила она.

Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО.

Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.

Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.