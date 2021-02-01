Церемония возложения цветов к могиле Ельцина прошла на Новодевичьем кладбище

В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В честь этой даты прошла официальная церемония возложения цветов к его могиле.

В церемонии участвовали сотрудники «Ельцин центра», супруга первого президента России Наина Ельцина, друзья и соратники Бориса Ельцина, первый руководитель Управления делами президента России в 1993-2000 годах Павел Бородин, Сергей Степашин (глава организации «Императорское православное палестинское общество»), Николай Сванидзе и другие.

Наина Ельцина поблагодарила собравшихся и пожелала им здоровья.



«Величайший был хозяйственник, величайший организатор. Он всегда занимался только конкретикой. Величайший политик, всю страну вывел, всю Москву, Подмосковье – все было сделано великолепно. Сочи, Екатеринбург, Самару, Саратов, Красноярск, Иркутск. В Красноярск приезжал с ним премьер-министр Японии, Ельцин повел его в баню, а тот говорит: «Это что? Баня? У нас дворцов таких нет!» – передает РИА «Новости» слова первого руководителя Управления делами президента России в 1993-2000 годах Павла Бородина.

«Не дай бог, быть руководителем в эпоху перемен... Он много сделал для того, чтобы все-таки жизнь стала лучше», – рассказал глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Он отметил, что Ельцин принял руководство страной в «самое тяжелое время», когда «распалась единая держава».

«Вообще это эпоха великих. И самое тяжелое время в том числе», – отметил он.

«Очень крупный человек был, вывел Россию из-под обломков Советского Союза рухнувшего, за это уже ему большая честь и слава», – подчеркнул историк и журналист Николай Сванидзе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин намерен возложить цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина и позвонить его вдове.