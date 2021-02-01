«Волонтеры Победы» навестят ветеранов Сталинградской битвы

Активисты всероссийского движения «Волонтеры Победы» по всей России в честь годовщины победы в Сталинградской битве 2 февраля навестят участников сражения и проведут образовательные мероприятия в онлайн и оффлайн форматах.

«Волонтеры Победы» Москвы и Пермского края проведут совместный онлайн квест «Сталинградская битва». Активисты создадут сайт с заданиями, где участники смогут выбрать для себя удобное время игры и в течение недели пройти ее, говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Перед участниками будет стоять задача примерить на себя роль журналистов, собрать истинные факты нашей истории от живых свидетелей – ветеранов Великой Отечественной войны, и донести их до окружающих, тем самым предотвратив распространение ложной информации. Сценарий игры основан на воспоминания героев, архивных документах и разработан при поддержке профессиональных историков. Победителя квеста из Москвы наградит пермское отделение движения, а добровольца из Перми – московские волонтеры.

Кроме того, в ряде городов, где позволяет эпидемиологическая ситуация, квест пройдет очно в школах, библиотеках, домах творчества и других учреждениях. Среди них Пермь, Астрахань, Волгоград, Красноярск, Калуга, Сыктывкар и другие.

Также в рамках празднования памятной даты активисты движения лично навестят участников Сталинградской битвы. Так, «Волонтеры Победы» из Тольятти поздравят Козлова Василия Егоровича, который в годы войны служил младшим сержантом, техником по обслуживанию самолетов на Сталинградском фронте, Юго-западном фронте, Орловско-Курской дуге.Василий Егорович награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». В Волгограде 2-го февраля участники Сталинградской битвы получат поздравления от администрации региона. Встреча пройдет в режиме онлайн. Подключиться к ней по видеосвязи ветеранам Великой Отечественной войны помогут «Волонтеры Победы».

Все очные встречи будут проходить в соответствии с установленными в населенных пунктах санитарно-эпидемиологическими нормами.