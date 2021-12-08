Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в МФЦ

Одна из пострадавших накануне при стрельбе в МФЦ в Москве находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин после посещения НИИ Склифосовского, где находятся раненные.

«Был сегодня в Склифе. Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное», – написал глава города во «ВКконтакте».

Собянин добавил, что у погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. «Окажем полную поддержку и заботу», – заявил мэр.

Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

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Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.

Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.