Детский омбудсмен рассказала об основных направлениях работы

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая воспитывает девятерых детей, рассказала о создании инфраструктуры для подростков, кто такие киберпсихологи и зачем в школах нужны службы примирения.

По словам омбудсмена, одним из первых направлений в ее работе на новой должности стала работа с подростками.

«Мне как многодетной маме понятно, что подростковый возраст – самый сложный и уязвимый. Один из проектов в этом направлении будет посвящен созданию инфраструктуры для подростков, чтобы им было куда пойти, как альтернатива подъездам и торговым центрам, чтобы там были люди, с которыми будет интересно, – это молодые активные вожатые, психологи, социальные педагоги», – цитирует ТАСС Львову-Белову.

По ее словам, также, планируется запуск проекта «Пространство, дружелюбное к детям».

«Речь о создании совершенно безопасной и развивающей среды и инфраструктуры для ребенка. Это безопасность на дорогах, безопасный город, детские площадки, а также киберпространство, где тоже нам необходимо безопасность для ребенка создавать», – сказала детский омбудсмен.

«Кроме того, считаю одним из важных направлений своей деятельности выстраивание системы по переходу детей в социальные учреждения, когда их беспризорными нашли на улице или забрали из неблагополучных семей. Сейчас ребенок так или иначе проходит через больницу, и он находится в закрытом боксе от двух недель до трех месяцев. В этой травмирующей ситуации для ребенка важно, чтобы рядом находился психолог и с ним начиналась работа по реабилитации, а в медицинских учреждениях это сделать сложнее, у них другой функционал. Мы очень надеемся, что, объединив усилия, эту задачу сможем решить для всей страны», – отметила она.

Омбудсмен также поделилась своим видением того, как можно победить проблему буллинга в школах. «Мы однозначно должны работать в этом направлении. Победим или нет – сложно сказать, но буллинг существует. Когда мы были в «Артеке» (международный детский центр), одна девочка поставила спектакль о своей личной истории о травле в школе. В конце, когда оператор спросил, кто сталкивался с подобным, треть детей подняли руки. Это было просто откровением для всех. Нельзя недооценивать то, что происходит в школах и в киберпространстве. Прежде всего, тут должна быть нетерпимость нас, взрослых, а также детей, педагогов. Родители не должны это замалчивать, не должны этого отрицать, мы не должны говорить, что это необходимо для выстраивания атмосферы или для воспитательных целей. Второй момент – это развитие служб примирения в школах. Они должны не только помогать в урегулировании конфликтов, но и обучать поведению в ситуации, когда на тебя нападают твои сверстники или старшие школьники», – сказала Львова-Белова.

По ее словам, для решения вопроса необходимо внести соответвующие законодательные изменения.

«Да, на наш взгляд, нужно рассмотреть возможность внесения изменения в закон «Об образовании», как раз о порядке работы таких служб. Сейчас многие об этом говорят, и рано или поздно действительно какие-то изменения будут, а для того, чтобы это прописать все более-менее конкретно, чтобы это были не просто слова, нам необходимо собрать сейчас реальный опыт, реальные инструменты, которыми можно было бы воспользоваться, чтобы это уже вынести на федеральный уровень», – сказала омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, важно также бороться и с кибербуллингом. «Я бы не разделяла травлю в школе, на улице и травлю в интернете, это все в целом про одно, только травля в интернете дает возможность еще и некой анонимности, и жесткости, и подключению к этому большого количества людей в качестве свидетелей. В ряде стран существуют киберпсихологи, и я считаю, что нам тоже необходимо в этом направлении двигаться и развиваться. Должны быть люди, которые могли бы работать в интернете, внедрять группы помощи, переписки, общаясь напрямую с ребенком, который подвергается травле, а также обучать навыкам безопасного цифрового поведения, как правильно реагировать. Поэтому здесь важно, чтобы появлялись специалисты, профессионалы, которые могли бы подсказать, как вести себя в информационном пространстве», – сказала она.

Детский омбудсмен рассказала также, считает ли она, что нужно ограничивать детям время пребывания в Сети?

«Пока, к сожалению, это регулируют только сами родители, сами взрослые, сколько времени ребенок проводит в интернете. Что касается блогеров, есть позиция, как в Китае, – все запретить, ограничить. Я не сторонница такого. Конечно, если совсем треш, то надо запрещать всеми силами, на уровне законодательства. Но что касается создания стерильной атмосферы, мне кажется, это не совсем правильно, потому что потом ребенок вырастет и не сможет научиться работать с негативной информацией, это тоже навык, который необходимо прививать. И я за альтернативу, за возможность создания хорошего контента. И, конечно, платформа должна нести ответственность», – сказала Львова-Белова.

По ее словам, одним из приоритетов в работе стал проект для семей, где появляется ребенок с инвалидностью. «Очень важно в этом случае выстроить дорожную карту для семьи, чтобы они понимали, кто их может поддержать, где они могут получать образование, реабилитацию, каким образом они могут выстраивать коммуникацию с НКО. Надо дать возможность выбора семье, дать альтернативу и ресурс для того, чтобы семья могла справиться», – сказала она.

Ранее президент Владимир Путин поручил к августу внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах.