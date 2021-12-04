Участниками волонтерской премии «Мы вместе» стали представители 59 стран

Россия по праву стала одним из мировых центров масштабного развития волонтерства и добровольчества, участниками международной волонтерской премии «Мы вместе» стали представители 59 стран, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Кириенко отметил, что «у нас только в рамках акции «Мы вместе», ей всего полтора года, уже более чем 6,5 млн человек получили важную, значимую помощь», передает ТАСС.

Он уверен, что россиянам свойственно объединять силы перед лицом беды. Такое мнение Кириенко высказал на заседании совета Торгово-промышленной палаты России в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе». «Иногда в борьбе с такой бедой, как пандемия, психологическое, моральное состояние людей не менее значимо, может быть, даже более значимо. Это самоощущение, я считаю, свойственно России, внутренний культурный код. Когда все хорошо, мы можем разбредаться каждый по своим норкам. Когда беда, мы, наоборот, мобилизуемся и объединяемся», – сказал он.

Кириенко отметил, что некоммерческие организации и бизнес показали себя полноценными партнерами, которые «не только рассказывают, как у них плохо, и просят поддержать, но и готовы сами помогать людям в сложной ситуации». «Это очень позитивно сказывается на репутации бизнес-сообщества. Социально ответственное поведение бизнеса, на самом деле, создает и для государства не только экономические, но и моральные основания оказывать ему поддержку», – подчеркнул Кириенко.

Как сообщила пресс-служба Российского движения школьников, он также наградил победителей Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». «Вы делаете очень важное и доброе дело. Я понимаю, что в летние каникулы очень хочется отдохнуть, но проект "Добро не уходит на каникулы" дает вам возможность не только для себя это лето провести, но и провести его для других. Всегда в жизни есть люди, которым помощь нужна, и вы всегда можете эту помощь оказать», – сказал Кириенко.

«Я думаю, что все вы уже немножко почувствовали, что в жизни дарить приятнее, чем получать подарки. Делать добро гораздо приятнее, когда ты понимаешь, что можешь быть кому-то полезным, когда ты видишь радостные глаза человека, которому ты помог. Проект «Добро не уходит на каникулы» уже превзошел масштабы только летнего времени, я знаю, что многие из вас продолжают то добро, которое вы попробовали», – заявил он.

В номинации «Проекты, направленные на заботу о животных» победил волонтерский отряд Voluntarius из Красноярска, в номинации «Проекты, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым людям, нуждающимся во внимании и уходе» – добровольческий отряд «Ты не один». Победителями конкурса индивидуальных участников стали Даниил Аверченко и Аиша Садриева. Конкурс проводится Российским движением школьников с 2018 года. В 2021 году он проводился по четырем номинациям в более чем тысяче школ, к нему присоединились более 10 тыс. юных волонтеров.

Напмоним, победителей и лауреатов одного из треков премии наградил президент Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития.Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Деловая программа форума включает семь направлений: «Экология», «Социальная поддержка», «Образование», «Культура», «Медиа», «Здоровье» и «Спорт». С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.