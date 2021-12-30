В МЧС назвали правила безопасности при установке елки Члены клуба «Эльбрус» вручили детям подарки в рамках акции «Елка желаний» 30 декабря 2021, 10:20 Текст: Александра Юдина

Победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – исполнили мечты детей, загаданные ими в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Открытки с именами ребят «Лидеры России» сняли с елки на предновогодней встрече клуба «Эльбрус» в Петербурге. Как отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, проект «Мечтай со мной», который также входит в президентскую платформу, один из самых трогательных и душевных. По его словам, ежегодно собираются тысячи желаний по всей стране, и участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» с удовольствием осуществляют детские мечты. Сам Антон Сериков – постоянный участник акции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «В этот раз я вручил подарок маленькому Саше из Санкт-Петербурга – он мечтал о наборе LEGO. Вместе с Екатериной Некрасовой – победительницей конкурса «Большая перемена» – решили добавить новогоднего настроения и выступили в роли Деда Мороза и тигренка – символа наступающего года. Испытанные эмоции не передать словами, просто присоединяйтесь к акции «Елка желаний»!», – сказал Сериков. Председатель клуба «Эльбрус», депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Дьяконова также успела вручить новогодний подарок. «Кукла, которую просила Аделина из Башкортостана, добралась до своей хозяйки! Как же здорово, что проект «Мечтай со мной» положил начало такой доброй традиции, как акция «Елка желаний». Это большое счастье, что каждый желающий может в предновогодние дни побыть помощником Деда Мороза и исполнить детскую мечту. Мы в клубе «Эльбрус» с большим трепетом относимся к этой акции, и отрадно, что Лидеры России ответственно подходят к процессу. Кто-то осуществляет сразу несколько желаний, многие лично поздравляют ребят и устраивают новогодние представления», – рассказала она. Настоящую новогоднюю сказку организовал победитель конкурса «Лидеры России», исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов. Он осуществил мечту Родиона из села Хватовка Саратовской области, который мечтает стать машинистом. Благодаря Алексею Родион впервые прикоснулся к миру железных дорог: отправился в путешествие на поезде, побывал в кабине машиниста и современном инновационном подвижном составе, посетил экскурсию, где узнал о профессиях железнодорожного транспорта, и в железнодорожном музее под открытом небом. Победитель конкурса «Лидеры России», депутат Госдумы VIII созыва Александр Спиридонов в этом году снял с «Елки желаний» четыре шарика с детскими просьбами к Деду Морозу. Александр уже вручил подарки, среди которых были планшет для обучения, развивающие игрушки и куклы. «Помню, как в детстве тоже писал свои пожелания, а родители, естественно, передавали письмо Деду Морозу. Мое желание по волшебству исполнялось, и я чувствовал, что мир добрый. Это ощущение очень важно, и проект «Елка желаний» позволяет сохранить для детей волшебство новогодних праздников», – рассказал он. Всего в рамках встречи клуба «Эльбрус» в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 декабря, Лидерами России было снято с новогодней елки 55 открыток с желаниями детей. Большинство желаний уже исполнено, а подарки продолжают добираться до своих адресатов. В этом году, помимо участия в акции «Елка желаний», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» присоединились к акции «Новый год в каждый дом», организованной движением #МЫВМЕСТЕ. Лидеры России в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставили более 20 подарков детям и поздравили 12 семей с праздником. В акции приняли участие победители конкурса «Лидеры России» Дмитрий Афанасьев, Олег Калинский, Даниил Жилкин, Дарья Сенькина, Андрей Протопопов, Дмитрий Баженов, Михаил Кузнецов, а также финалисты конкурса Мария Гладышева, Андрей Лилеев, Анжелика Куминова и Елена Чугонова. Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Диетолог рассказала, чем заменить майонез в новогодних блюдах 27 декабря 2021, 15:54

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Майонез очень калорийный продукт, поэтому в блюдах для новогоднего стола его лучше заменить греческим йогуртом или растительным маслом, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России врач-диетолог Наталья Круглова. «Майонез очень калорийный родукт. Тем более что, как правило, его используют в больших количествах, что в целом сильно увеличивает калорийность праздничного ужина. Вместо него лучше использовать йогурт, предпочтительнее греческий, поскольку он не имеет такой кислинки, как обычный йогурт. Туда можно добавить соль и небольшое количество специй по вкусу», – говорит Круглова. Некоторые салаты хорошо заправлять растительными маслами, продолжает диетолог, но необходимо контролировать количество – не больше одной чайной ложки на порцию. Это тоже станет полезной альтернативой майонезной заправке. «Отдельно хочу сказать про домашний майонез – это не лучший вариант, потому что для него используются сырые яйца, а значит, есть риск сальмонеллеза. Поэтому домашний майонез – не очень хорошая альтернатива. Либо же, если без майонеза никак не обойтись, можно использовать тот, что промышленного выпуска, но отдавать предпочтение легким, в которых снижено количество жира. В целом это тоже может быть приемлемым вариантом», – считает специалист. Однако она отмечает, что майонез может стимулировать аппетит, в том числе за счет соли, которая входит в его состав, поэтому, если блюдо заправлено им, человек, скорее всего, съест больше, чем нужно его организму. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, в новогоднюю ночь отдать предпочтение блюдам из курицы или рыбы, салатам, заправленным йогуртом, и квашеной капусте. Кличко поздравил жителей Киева с наступающим 2222 годом 27 декабря 2021, 22:39

Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города сначала с 2220 годом, но затем «исправил» оговорку и поздравил их с 2222-м. Как пишет «Страна.ua», Кличко «перенес человечество в далекое будущее». «С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… – начал он, но, видимо, понял, что ошибся, и продолжил: – Две тысячи двести двадцать второй год». Напомним, Виталий Кличко известен своими оговорками, причем это не первая его «зимняя» оговорка. Так, в 2014 году он просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле. А в начале декабря 2021 года Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом. Психологи предупредили родителей о риске раннего обучения иностранному языку 28 декабря 2021, 19:29

Фото: Marijan Murat/dpa/picture-alliance/ТАСС

Ребенку начинать изучать второй язык нужно, когда у него возникает потребность на нем что-то делать: общаться с родными или друзьями, играть, смотреть мультфильмы, слушать сказки, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД психологи. «Если вы просто будете заставлять ребенка учить слова, мотивируя это тем, что когда-нибудь ему это пригодится, ребенок не будет говорить», – считает научный сотрудник факультета психологии МГУ Екатерина Ощепкова. Максимально благоприятные условия овладения языком, говорят специалисты – нахождение ребенка в соответствующей языковой среде, однако и его ближайшее окружение также должно говорить на целевом языке. «Будьте осторожны! Нельзя начинать школьное обучение на том языке, которым ребенок владеет не слишком хорошо. Не понимая хорошо учителя, он будет все больше отставать сам, мешать другим, а его мотивация учиться очень скоро существенно снизится. Прежде чем отдавать ребенка в иноязычную школу, убедитесь, что он хорошо понимает инструкции и самые простые учебные тексты», – предупредил завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса.



Большой проблемой билингвизма является ситуация, когда дети начинают учить неродной язык очень рано, но это обучение сводится к тому, чтобы ребенок вызубрил новые слова и грамматические правила, отмечают психологи. Если не показать ему, для чего можно использовать язык, он так и останется нелюбимым предметом и набором слов, которые непонятно, как использовать. Главное, считают специалисты, вовлекать ребенка в совместную деятельность с родителями, сиблингами, друзьями именно на иностранном языке: играть на нем в какие-то игры, смотреть и обсуждать мультфильмы. Не нужно стремиться заставить ребенка переводить с одного языка на другой, для жизни достаточно умения общаться и получать информацию на языке. «Для полноценного освоения языка в детском возрасте и достижения позитивных результатов особенно важным является возможность его использования для общения со сверстниками, освоения новых знаний, умений и получения удовольствия (например, от просмотра мультфильма на иностранном языке, освоения новой видеоигры и т. д.)», – посоветовала профессор факультета психологии МГУ Наталья Картушина.



Если говорить о письме, то этот навык специалисты советуют сначала сформировать на одном языке, особенно если алфавиты двух языков частично пересекаются. Иначе ребенок будет испытывать дополнительные трудности, решая, какой звук обозначает та или иная буква. Кроме того, орфографические принципы, используемые разными языками, также очень разные. Так, для овладения английской орфографией скорее используется принцип «смотри и пиши», то есть ребенок стремится запомнить, как слово пишется целиком, а для овладения русской – фонематический анализ. Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Вера Якупова посоветовала убедиться, что ребенок овладел письмом на одном языке: знает, как пишутся все буквы, какими буквами передаются фонемы и их сочетания, умеет находить орфограммы и применять к ним правила, не испытывает затруднений в написании хотя бы простейших текстов: письма, приглашения, рассказа о себе, и только затем начинайте развивать навык письма на другом языке. Если у ребенка нет никаких задержек в речевом развитии, то знание двух языков только даст ему дополнительные возможности, расширит его кругозор, облегчит изучение новых языков, считают специалисты. Однако если родители заметили, что ребенку трудно говорить и на одном, и на другом языке, если в речевом развитии он отстает от сверстников, то следует ограничиться одним языком, хотя бы до того момента, когда ребенок будет говорить на нем вполне уверенно – билингвизм яляется фактором риска. «Вполне вероятно, что ребенок-билингв до определенного возраста будет отставать в объеме словаря на каждом из языков от своих сверстников-монолингвов, однако если суммировать количество слов, которые он знает на двух языках, их окажется больше», – говорит Картушина. Психологи называют и еще один особо негативный риск одновременного изучения ребенком сразу двух языков – полуязычие. Это когда ребенок вроде бы говорит на двух языках, но ни одним из них не овладевает на уровне литературного, нормативного языка и может выразить только очень простые смыслы. «Необходимо помнить, что всегда, когда мы говорим об овладении языком, речь идет об овладении культурой, одно без другого невозможно. Поэтому в особой группе риска развития полуязычия – дети мигрантов, которые приезжают в другую страну, отрываясь от родной культуры, и испытывают значительные трудности вхождения в новую культуру», – пояснила Ощепкова. Стали известны детали поиска замерзшего насмерть ребенка в Дубне 29 декабря 2021, 12:25

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Замерзшего насмерть в Подмосковье 11-летнего мальчика искали только официально свыше 300 человек, рассказала координатор ВПСО «Дубна» Оксана Курчицкая, добавив, что семья погибшего ребенка неблагополучная. Курчицкая рассказала, что семья мальчика неблагополучная, его «не проводили, не посадили в социальный автобус, он сел на (обычную) маршрутку». По данным волонтеров, «социальная карта не сработала, но его уговаривали в буквальном смысле ехать дальше до нужного места, водитель лично уговаривал», однако мальчик «вышел сам», передает NEWS.ru. «Поиски продолжались больше суток. О причинах смерти точной информации у меня нет. По предварительным данным, мальчик замерз – провалился под лед в Южную канаву. Вышел на лед и замерз», – добавила она. Выяснение обстоятельств смерти ребенка взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает РИА «Новости». «Мы все время предупреждаем родителей, чтобы они не оставляли своих детей на улице одних и чтобы при различных недоразумениях дети не уходили из дома. Поиски нужно начинать сразу же. Не ждать, что он вернется или выйдет на связь, а сразу же. И заявление о поиске ребенка полиция тоже принимает сразу же, оперативно», – сказала омбудсмен. Ранее стало известно, что тело 11-летнего мальчика нашли на улице Программистов в Дубне. Сообщалось, что утром в понедельник он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, но до учебного заведения так и не добрался.

Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск 29 декабря 2021, 16:12

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года. Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб». Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок. При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая. «Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС. Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря. По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году. Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты. В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов. В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля. На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам». Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск. Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год 29 декабря 2021, 11:22 Текст: Александра Юдина

Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год, однако 88% россиян их никогда не передаривали, согласно результатам опроса ВЦИОМ. «Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще – кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Согласно исследованию, около 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки, об этом рассказал 71% опрошенных, а 27% такие подарки получали. «Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)», – следует из опроса. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в виде телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала газете ВЗГЛЯД, что по этикету передаривать подарки нельзя. Однако есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так». Специалист по этикету рассказала, кому можно передарить ненужный подарок 28 декабря 2021, 00:33

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

По этикету передаривать подарки нельзя. Но есть один вариант, при котором не запустится цикл, когда передаренный подарок начнет ходить по рукам, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. «Мы должны спокойнее относиться к тому, что наш презент может не подойти. У меня самой был случай, когда я подарила близкой подруге серьги с очень красивыми розовыми морганитами. После этого я ни разу ее в них не видела, из чего сделала вывод, что ей мой презент не понравился. Но не нужно убиваться из-за этого или обижаться, к этому нужно относиться спокойно», – рассказывает Холгова. Она подчеркивает, что ни в коем случае нельзя у человека спрашивать, понравился или не понравился подарок. Если человек не носит подарок, значит он ему, очевидно, не понравился. В таком случае следует просто сделать для себя определенные выводы, но не затрагивая данную тему. «Тем, кому подарили не понравившийся подарок, нельзя подавать вида. Превозмогать себя, нося его и демонстрируя, тоже не нужно. Также нельзя передаривать подарки – этикет это запрещает. Единственное, кому можно передарить какой-то подарок – бабушке, которая не общается ни с кем из круга друзей этого человека. Только тогда не запустится этот ужасный цикл, когда подарок начнет ходить по рукам. Но, опять же, это не по этикету, но есть простая жизнь, которая вносит коррективы», – говорит специалист. Кроме того, эксперт делится, что есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так». «Не стоит притворяться, что вы вложили в эту, условно, кофемолку, душу, потратили время на ее выбор. Лучше просто отдать», – советует Холгова. Вишлисты на Новый год составлять также считается неуместным, продолжает собеседник. Однако в зависимости от того, какие между людьми сложились отношения, допустимо спросить, что хочет получить человек в качестве подарка. Такой вопрос можно задать близким друзьям или родственникам. «В этикете подарок – вещь сложная и очень трудозатратная, нужно потратить очень много сил, энергии и времени, чтобы подумать, что действительно может порадовать и удивить адресата. Но, опять же, всегда есть возможность того, что человек не угадает. Но с этим ничего не поделаешь, это нормально» – заключила специалист. Ранее главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал, что любит не только сам дарить подарки, но и получать их. Особенно ему нравятся те, что сделаны своими руками. В Госдуме ответили на предложение Жириновского отменить новогодние каникулы 28 декабря 2021, 14:12

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Лишать россиян новогодних праздников, конечно, будет неправильно», – заявила газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского позволить россиянам присоединить новогодние выходные к отпускам. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо отменить россиянам новогодние каникулы, поскольку это период экстремального скачка смертности. Вместо них депутат предложил прибавить 15 дней к 28 обычным отпускным, только граждане сами выберут, когда именно им отдохнуть. Например, по его мнению, люди могут добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю. «Новогодние каникулы уже стали доброй традицией россиян. Граждане на эти дни планируют семейный отдых с родными, близкими, потому что Новый год – это семейный праздник. Поэтому здесь сложилась долговременная традиция, ломать ее будет уже не совсем правильно», – говорит Цунаева. Она отметила, что не знает, откуда у лидера ЛДПР такие цифры по смертности в новогодний период, подчеркнув, что не видела нигде подобных данных. Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Трудовой кодекс подразумевает самые разные отпуска у разных категорий граждан (у военнослужащих, учителей, медицинских работников). Поэтому пересмотр дополнительных отпусков может создать определенные трудности. «По моему мнению, лишать россиян новогодних праздников, конечно, будет неправильно», – заключила собеседник. В сентябре первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил важность новогодних каникул для семей с детьми, поскольку в праздники они могут все вместе собраться для торжества и провести друг с другом время. Также он назвал удачно подобранным календарем утвержденный правительством РФ перенос выходных дней в 2022 году. «Одноклассники» выяснили самое популярное блюдо россиян для новогоднего стола 28 декабря 2021, 19:01

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

«Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи Рунета в новогоднюю ночь и как подбирают блюда для новогоднего стола. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. За оливье проголосовали 67% пользователей Рунета, за мандарины – 65%, за «Шубу» – 55%. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40%) или рыбой (27%), холодца (39%), крабового салата (34%), запеченой утки или курицы (33%), солений (29%), мяса по-французски (21%), салата «Мимоза» (18%) и заливного из рыбы (5%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По данным опроса, 84% участников опроса предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. При этом второй вариант наиболее часто предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет – почти четверть (24%) из них отметили, что не любят тратить время на готовку различных блюд. Респонденты старше 35 лет в абсолютном большинстве (84–90%) выбирают традиционные застолья. Более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68% респондентов: треть пользователей Рунета (33%) уже выделили бюджет в 3–5 тыс. рублей, 22% – менее 3 тыс. рублей, 20% – от 5 до 7 тыс. рублей, 12% – от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, 3% – более 10 тыс. рублей. 10% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16% собираются провести 31 декабря без «горячительных напитков». Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77% поставят на стол игристые вина и шампанское, 41% – крепкий алкоголь, 35% – вина, 8% – ликеры, и 6% – глинтвейн. Ранее диетолог предложила рецепт полезного оливье. Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы» 29 декабря 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора. «Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости». В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре. Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы. В Роскачестве назвали правила выбора вина к новогоднему столу 29 декабря 2021, 09:17 Текст: Александра Юдина

Выбор вина на новогодний стол – приятный, но иногда затруднительный процесс: наименований достаточно много, поэтому прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения, сообщили в пресс-службе Роскачества. При выборе вина в магазине надо обращать внимание на температуру в помещении. «По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 С. Если бутылка на ощупь заметно теплая – это повод отказаться от покупки», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В Роскачестве добавили, что дома вино надо хранить подальше от батареи и не ставить на балкон, иначе оно, как минимум, потеряет в качестве. Не менее важную роль играет и температура подачи: для игристых вин – 7-10 градусов Цельсия, то есть чем слаще, тем холодней; для белых вин – 10-11 градусов, а для красных – 12-14 градусов Цельсия. Эксперты уверены, чтобы распознать напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку: там должно быть отмечено, что «продукция не является вином». А на контрэтикетке указывается место происхождения винограда – например, Кубань или Крым. «Если такой надписи нет, и текст под лупой не разберешь – это вообще не вино», – сказали в Роскачестве. Уточняется, что для недорогих вин, стоимостью до 400-500 рублей (особенно для белых), имеет значение и дата розлива: лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное – за год. А если выбирать между импортным и отечественным, то качественный продукт за разумные деньги – это про российское вино. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним. «Мы советуем обращать внимание на отечественные вина с маркировкой ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются в непосредственной близости к виноградникам», – сообщила она. Ранее «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи Рунета в новогоднюю ночь и как подбирают блюда для новогоднего стола. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. По данным опроса, 84% участников опроса предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. Омбудсмен предупредила о главных рисках для детей на зимних каникулах 27 декабря 2021, 20:50 Текст: Елена Мирошниченко

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в преддверии новогодних и рождественских праздников и зимних школьных каникул обратилась к взрослым, она призвала родителей больше времени проводить со своими детьми и не забывать о вопросах безопасности. «Впереди долгожданные новогодние и рождественские праздники, зимние школьные каникулы – беззаботное время снеговиков, нарядных елок, катаний на коньках, игры в хоккей и лыжных походов, снежных крепостей и ледяных горок, и, конечно, вкусных угощений на морозе. Хочется пожелать, чтобы наши дети провели их с пользой для своего здоровья и развития, активно, весело, задорно и незабываемо. Главное – не забывать о безопасности. Берегите себя и своих детей. В этой связи хочу напомнить родителям, а также бабушкам и дедушкам несколько ключевых моментов», – приводятся слова Львовой-беловой на сайте омбудсмена. Он отметила, что «традиционно в новогодние праздники повсюду гремят салюты. Помните, всевозможные петарды, хлопушки, бенгальские огни и салюты весьма опасны и могут травмировать ваших детей. При покупке этих изделий проверьте сертификаты соответствия и качества, и не позволяйте детям применять их самостоятельно». «Нельзя забывать про пожарную безопасность. В зимний период многие дополнительно используют электронагревательные приборы или топят печи. Нелишним будет проверить их исправность и состояние электропроводки. Аварийная печь может стать причиной отравления угарным газом. Вызовите на дом специалистов для их проверки. Новогодние елки также могут стать причиной большой беды – они вспыхивают мгновенно, поэтому не зажигайте вблизи свечи и бенгальские огни», – подчеркнула омбудсмен. Львова-Белова добавила, что «если вы собрались приготовить угощение на открытом огне или углях, то будьте осторожны с жидкостью для розжига – она исключительно опасна, особенно если рядом дети». Также по, ее словам, соблюдение правил безопасного поведения на льду важно помнить всем, кто собрался кататься на ледянках с горки или погонять шайбу на замерзшем пруду. «Выбирайте обустроенные места для такого досуга, тогда ваш ребенок не рискует вылететь на дорогу и оказаться под колесами автомобиля, а также провалиться в ледяную воду», – отметила омбудсмен. «Осторожность не помешает и любителям зимних экстремальных развлечений. Дети любят прокатиться с ветерком с горок на санках или лыжах. Выбирайте трассы, которые им под силу. Убедитесь, что склоны расположены вдали от дороги, водных или промышленных объектов, строек. Несанкционированные, необорудованные горки представляют серьезную опасность для здоровья и потенциальную угрозу жизни и детей, и взрослых», – подчеркнула она. Отдельно Львова-Белова остановилась на тюбинге, по ее словам, «это один из наиболее популярных среди детей и взрослых видов активности, и при этом опасных. К сожалению, из-за столкновений с деревьями, столбами освещения, другими конструкциями, а иногда и друг с другом, дети, нередко, получают тяжелые травмы. Не разрешайте малолетним детям самостоятельно спускаться с горок – они летят как неуправляемый снаряд. Выбирайте оборудованные специальными ограждениями и подушками безопасности трассы». Омбудсмен сказала, что «дорога, проезжая часть – зона повышенной опасности и ответственности, поэтому обращаюсь к водителям. Помните, что в зимний период дорожная обстановка, маневренность автомобиля, его управляемость и тормозной путь намного превышают наши ожидания, а рядом могут быть дети». «Новый год – это, традиционно, гости, друзья и родственники, веселые компании, подарки и угощения. К сожалению, в сегодняшних реалиях пандемии коронавируса будет правильно сократить количество внешних контактов. Не лишним будет помнить и о вреде злоупотребления спиртными напитками. Тем более это не допустимо, если вы планируете поехать за рулем автомобиля. Алкоголь, как известно, ослабляет внимание, может привести к агрессии и даже конфликтам, и может стать причиной многих ранее перечисленных опасных ситуаций с детьми», – указала она. Львова-Белова призвала одевать своих детей по погоде и помнить, что на улице может быть скользко, а также регулярно просматривать погодные сводки, внимательно относитесь к предупреждениям экстренных служб и МЧС. «Мы, взрослые, просто обязаны оградить наших детей от несчастных случаев, защитить от травм, предотвратить беду. Давайте проведем новогодние праздники в радости, вкусно, красиво, весело, полезно и без происшествий», – заключила детский омбудсмен. Мишустин назвал новогодние праздники возможностью вакцинироваться от COVID-19 28 декабря 2021, 19:15 Текст: Вера Басилая

Новогодние праздники дают возможность отдохнуть, а также вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. «Конечно, январские выходные – это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой», – цитирует ТАСС слова Мишустина. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. До этого Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новогодний концерт от ВКонтакте покажут на главных уличных экранах столицы 28 декабря 2021, 18:23 Шоу «STAR Трек: Новый Год ВКонтакте» покажут на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос», а также на Таганской площади. Трансляция начнется 1 января в 17.00. Шоу можно смотреть онлайн в сообществе «Официальные страницы». Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят в нем артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Например, дуэт HammAli & Navai, чья «Птичка» стала треком года в VK Музыке, а также Big Baby Tape – релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов. Свои хиты исполнит и группа «Руки вверх!». Также выступят исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На сцену выйдет группа «Ленинград», а Сергей Шнуров представит свой новый проект «Зоя». Кроме того, с Новым годом пользователей ВКонтакте поздравят прямо с МКС. В праздничном концерте примут участие и блогеры. В VK Звонках они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками. Карина Кросс и Женя Ершов проверят свою интуицию, Ваня Дмитриенко попробует узнаваемо сыграть популярные треки на нестандартных инструментах, а ведущие шоу Владимир Маркони и Алла Михеева выяснят, кто из них лучший в «Крокодиле». В Роспотребнадзоре высказались о проведении детских мероприятий в ТЦ 29 декабря 2021, 18:59 Текст: Кристина Цыцура

В ведомстве заявили, что не рекомендуют проводить детские новогодние праздники в торговых и выставочных центрах, а новогодние корпоративные мероприятия – в закрытых помещениях. «Исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров анимационной новогодней программы для детей с проведением конкурсов и выступлением артистов», – передает ТАСС со ссылкой на документ. Также в документе регламентирована работа катков. Отмечается, что пропуск по билетам должен быть организован так, чтобы не допускать массового скопления людей на катке, в пунктах проката и раздевалках. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ограничить контакты ради хорошего празднования Нового года, а в ресторанах не проводить «шведские столы».