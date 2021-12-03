Психолог: QR-коды вызывают мистический ужас у необразованных людей

«Люди же, которые сейчас видят мистику в QR-кодах, что-то где-то услышали, плохо поняли, а теперь везде ищут это число Дьявола», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Александр Тхостов, объясняя страх людей перед ИНН, QR-кодами и иными цифровыми идентификаторами.

После появления QR-кодов в социальных сетях можно встретить высказывания, что данные графические символы имеют мистическое значение. Некоторые называют их даже «печатью Антихриста», пытаются связать с апокалипсисом. Похожая ситуация наблюдалась во времена введения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), тогда граждане называли его «числом Зверя».

«Эти суеверия все пошли от того, что в цифрах много всяких предсказаний: 666 – «число Дьявола» или «число Зверя», еще какие-то мистические числа есть. Вообще есть старая линия, идущая от пифагорейцев. Они считали, что язык цифр – это язык Бога, самый лучший, высший язык. Люди же, которые сейчас видят мистику в QR-кодах, что-то где-то услышали, плохо поняли, а теперь везде ищут это число Дьявола», – рассказал Тхостов.

Он отмечает, что вера в мистику чисел распространена не только в России, но и в других странах, где с внедрением числовых нововведений им точно также придумываются различные значения. «К сожалению, все это пошло от незнания. Невежественные люди есть везде. А мистики никакой в нововведениях нет, и не стоит ее искать», – советует собеседник.

На ваш взгляд Пугают ли вас ИНН, QR-коды и прочие присваиваемые людям цифровые идентификаторы? Да

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В июле глава сектора апологетической миссии синодального миссионерского отдела РПЦ священник Георгий Максимов заявил, что попытки связать QR-коды с апокалипсисом и так называемой печатью Антихриста не имеют никакого отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия, передают РИА «Новости».