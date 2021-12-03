В Росатоме рассказали о задачах донорского проекта «Пульсация»

«Мы агитируем людей становиться кадровыми донорами. Нам важно информировать наших работников о том, что донорство может спасти чью-то жизнь», – сказал газете ВЗГЛЯД волонтер из «Росатома» Дмитрий Баженов, комментируя деятельность проекта «Пульсация», принявшего участие в добровольческом форуме #МЫВМЕСТЕ.

«Это проект, который направлен на популяризацию донорства крови и костного мозга среди работников атомной промышленности», – пояснил руководитель проектного офиса госкорпорации «Росатом» в Москве, организатор движения «Пульсация» Дмитрий Баженов.

«Нам это важно, поскольку существуют закрытые, часто малочисленные города, где нет соответствующих служб. Там можно полагаться только на выездные бригады, которые приезжают лишь при наличии определенного числа доноров, готовых сдать кровь в конкретный день», – добавил он.

По его словам, внутри «Росатома» усилиями волонтеров проводится мощная образовательная программа, которая призвана внушить сотрудникам, что «донорство – это не странно и не больно, но полезно».

«Благодаря нашему большому сообществу число кадровых доноров растет ежегодно. Кроме того, мы налаживаем партнерские отношения с другими организациями, – крупными и не только – а также с бизнесом. В числе сотрудничающих с нами компаний – РЖД. Партнерам мы рассказываем о донорстве, проводим различные мастер-классы, которые как напрямую связаны с нашей тематикой, так и касаются оказания первой помощи», – рассказал собеседник.

«Кроме того, мы объясняем, что разовое участие в акции по сдаче крови – в принципе не есть хорошо, поскольку кровь такого человека не будет использоваться дальше», – добавил Баженов. По его словам, развитию проекта одно время серьезно мешала пандемия, но сейчас эта проблема ощущается не так остро.

«Когда пришел вирус, люди не понимали, можно ли выходить на улицу, сдавать кровь, а нужна ли она вообще... Здесь нам пригодились наши навыки общения, которые в «Росатоме» на высоком уровне, – сказал Баженов. – Мы проводили разъяснительные мероприятия, привлекали хороших специалистов из Минздрава, «Российского Красного Креста», волонтеров-медиков. Они рассказывали, что наоборот, нужно сдавать кровь, поскольку во время пандемии светофоры крови падали до желтого и красного уровней, то есть запасов донорской крови оставалось либо немного, либо временами совсем не хватало».

«В 2022 году планируем открыть онлайн-школу ответственного донора «Росатома». Это образовательные курсы, которые сможет пройти каждый работник, чтобы приобщиться к теме и стать кадровым донором», – заключил волонтер.

Напомним, на этой неделе в Москве проводится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Его тема – «Партнерство ради общих целей». Форум призван «создать синергию между некоммерческим сектором, бизнесом, государством и медиа-индустрией», говорится на сайте мероприятия.

Проект Баженова «Пульсация» также принял участие в форуме и, по его словам, победил в номинации «Здоровье нации». «Сегодня утром я узнал, что мы выиграли, а после мне вручал награду глава Минздрава Михаил Мурашко», – рассказал волонтер.

Среди других ярких историй акции #МЫВМЕСТЕ за этот год – подвиг участника одноименного клуба Ивана Бельского из города Отрадное в Ленобласти. В апреле он приютил бездомного мужчину, который рассказал, что 20 лет назад прибыл из Житомира, где у него остались жена и две дочери. Мужчина работал, но увлекся спиртным и потерял дом. Бельский в течение нескольких недель помог мужчине вернуться на родину и воссоединиться с семьей.

В Свердловской области добровольцы во главе с руководителем регионального волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ Натальей Нигамедьяновой организовали помощь пострадавшим от наводнения. В начале июля из-за сильных дождей Верхне-Салдинское водохранилище вышло из берегов и затопило города Нижнюю и Верхнюю Салду, местные жители остались на улице. Группа волонтеров в течение месяца помогала разгребать завалы и ремонтировать дома, а также передавала пострадавшим еду, воду, одежду и другие товары первой необходимости.

В апреле студентка 5 курса факультета лечебного дела Белгородского государственного национального исследовательского университета Анастасия Тяжлова вызвалась помочь местным врачам лечить пациентов с ковидом. На добровольных началах она, осознавая все риски, пришла в ковид-центр, развернутый на базе Городской больницы № 2 в Белгороде. Наравне со штатными сотрудниками она ухаживала за больными, брала у них мазки, ставила инъекции.