В Центре Гамалеи назвали срок поступления на рынок назальной вакцины «Спутник»

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29 декабря, среда | Последнее обновление — 17:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск
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Я сначала тоже хотел возмутиться: память о жертвах репрессий – это более чем важно, в том числе и для того, чтобы больше – никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов, я, простите, не могу.
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В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Центре Гамалеи назвали срок поступления на рынок назальной вакцины «Спутник»
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Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н. Ф. Гамалеи.
«Назальная вакцина «Спутник» будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», – говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что назальная форма вакцины «Спутник» будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.
«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», – говорится в сообщении.
Ранее Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.
Более полумиллиона случаев коронавируса зарегистрировали в США за день
Более 500 тыс. случаев коронавируса зарегистрировали в США за 27 декабря, свидетельствуют подсчеты New York Times.
Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, но, вероятнее всего, включает многие случаи, де-факто относящиеся к рождественским выходным, передает РИА «Новости». Так, на Рождество 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тыс. случаев.
Более надежный среднесуточный показатель за семь дней составляет 243 тыс. случаев. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе 2021 года – тогда заболеваемость достигала или превышала 250 тыс. случаев в день.
Ранее Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса.
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Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников
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Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников, сообщила во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», – цитирует ее ТАСС.
Также она сообщила, что специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники.
«Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», – рассказала Попова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве
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Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина.
Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
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Эксперт: Удар по кошельку сможет отрезвить пропагандистов антипрививочного движения
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«Так называемые лидеры антипрививочного движения – все эти интернет-гуру и проповедники – эксплуатируют массовые страхи. Причем многие из гуру сначала сами сочиняют страшные легенды, внушают их простодушным людям, а потом зарабатывают на этом огромные деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее стало известно, что один из телеграм-каналов с фейками о ковиде зарабатывает 22 млн рублей в год.
«Меня не удивляют сообщения о том, что авторы фейков про пандемию зарабатывают десятки миллионов рублей. Если говорить про западных «идолов» антиковидного сопротивления, там вообще речь о миллионах долларов. Они продают свои курсы, онлайн-лекции, книги с дурацкими названиями вроде «Как защитить себя от влияния 5G», «Спасемся от Била Гейтса» или «25 советов, как выжить при вакцинации» и так далее», – говорит гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
«Этот вопрос уже много раз поднимала Общественная палата: так называемые инфлюенсеры, лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – считает Малькевич.
Опасность подобных сетевых сообществ заключается не только в том, что попавшие под влияние гуру рядовые граждане теряют большие суммы, но и в том, что люди еще и рискуют своим здоровьем, возмущается эксперт.
«За фейки о коронавирусе в нашей стране прописана и уголовная ответственность, но, как я много раз уже говорил, этот закон применяется очень редко и слишком мягко. Наказывать нужно жестко, и в первую очередь наказывать нужно рублем, – заявил Малькевич. – Наказание за это должно быть неотвратимым, серьезным и публичным. Только удар по кошельку сможет как-то отрезвить таких проповедников. Штрафы должны быть прямо пропорциональны их заработкам. С учетом того, что расценки на рекламу инфлюенсеры сами же и публикуют, скрыть доходы от властей у них не получится».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Кроме того, таким проповедникам нельзя позволять сохранять анонимность, считает эксперт. «Это другая цифровая угроза, которую также давно выявила Общественная палата. Мы настаиваем на том, что анонимности в Сети быть не должно. Нужно двигаться к отмене этого явления», – требует Малькевич.
Как пишут во вторник «Известия» со ссылкой на полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает до 22,6 млн рублей в год на распространении ложной информации о коронавирусе. Этот канал, на который подписаны 126 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19: там активно отрицают пандемию, называют болезнь телевирусом, а вакцинацию – уколизацией и утилизацией.
На канале также публикуются рекламные записи о нетрадиционной медицине, предложения по подработке в Сети и пиар других каналов. Ежедневно появляется три–четыре таких поста. Стоимость каждой публикации рассчитывается в среднем как 50 копеек за одного подписчика. «Сам владелец канала признался, что он просто эсэмэмщик и, по сути, просто зарабатывает на критике вакцинации. Вот только из-за подобной повестки продолжают умирать люди, но, видимо, деньги не пахнут», – возмущается полковник Трифонов.
Во Франции установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки
Почти 180 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за сутки, это стало рекордом с начала пандемии, сообщает французское санитарное агентство.
За 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807. В субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тыс. новых случаев заболевания.
Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что в скором времени штамм коронавируса «омикрон» будет преобладать во Франции.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 установила Британия
Более 129 тыс. новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Британии за сутки, что является рекордом с начала эпидемии, следует из опубликованных правительством данных.
Согласно статистике, за последние 24 часа только в Англии и Уэльсе был выявлен 129 471 случай COVID-19, передает РИА «Новости». Несмотря на отсутствующие данные по Шотландии и Ирландии, общее число выявленных в Англии и Уэльсе больше, чем было выявлено во всей Британии с начала пандемии.
Ранее подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха сообщил, что Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидалось, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
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Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета россиян к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1% за выходные, однако этого пока недостаточно, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к ковиду] составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», – передает ТАСС ее слова.
Ранее глава оперштаба сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно, только если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.
Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.
Президент России Владимир Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
Актер Хью Джекман заразился коронавирусом
Австралийский актер Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что проявившиеся у него симптомы заболевания похожи на простуду.
«Я просто хотел, чтобы вы услышали от меня, что я сдал этим утром положительный тест на COVID. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке», – передает РИА «Новости» слова Джекмана на видеозаписи в Twitter.
Актер заверил, что сделает все, чтобы как можно быстрее выздороветь и вернуться к работе.
Джекман родился в Сиднее 12 октября 1968 года. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Люди Икс», «Пленницы», «Кейт и Лео», «Престиж» и многим другим.
Ранее Сергей Безруков заболел коронавирусом.
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Пентагон решил перевести большую часть сотрудников на удаленку
Министерство обороны США рекомендует сотрудникам перейти на удаленный режим работы, рассчитывая оставить в организациях ведомства не более 40% персонала, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
«Поскольку мы видим, что число положительных тестов на коронавирус растет в столичном регионе в последние недели, административная дирекция вводит дополнительные меры для смягчения последствий, защиты рабочей силы, их семей и наших сообществ», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны США.
Административная дирекция рекомендует руководству отделов призывать работников до конца января выполнять свои обязанности удаленно, говорится в сообщении.
В Пентагон будут пускать только тех, чье участие требуется в «критически важных» встречах. «До конца января Пентагон будет закрыт для неофициальных посещений», – говорится в сообщении.
«Организации рассчитывают установить среднюю заполняемость на уровне менее 40% от обычной», – отмечается в релизе.
Пентагон призвал персонал и членов их семей сделать дополнительный укол вакцины от коронавируса. «Министерство обороны призывает персонал рассмотреть возможность использования домашнего теста на коронавирус перед возвращением на работу после праздничного периода», – говорится в сообщении.
Ранее американские военнослужащие подали в суд на главу Пентагона из-за обязательной вакцинации.
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Минздрав: За неделю в России вакцинировано 1,3 млн человек
За неделю в России вакцинировано более 1,3 млн человек, 190 тыс. человек в сутки, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Президиума Координационного совета по коронавирусу.
«За неделю вакцинировано более 1,3 млн человек, это 190 тыс. человек в сутки. Всего провакцинировано 78 млн человек. В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины, в достаточном количестве организованы пункты вакцинации, как мобильные, так и стационарные», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета россиян к COVID-19, отметив, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1% за выходные.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Президент России Владимир Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
Мишустин назвал новогодние праздники возможностью вакцинироваться от COVID-19
Новогодние праздники дают возможность отдохнуть, а также вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Конечно, январские выходные – это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой», – цитирует ТАСС слова Мишустина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
До этого Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
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Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных и новорожденных с ковидом
Минздрав России выпустил новую, пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.
«В новую версию методических рекомендаций вошло несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, обозначены показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Дополнительно указывается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц. «Обновлена глава «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» в части, касающейся использования препаратов - антагонистов рецептора ИЛ-6, а также моноклональных антител. К последним относятся лекарственные препараты Сотровимаб, Бамланивимаб, Казиривимаб и Имдесивимаб. Критериями для применения этих препаратов у беременных, рожениц и родильниц с диагнозом COVID-19 обозначены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, иммунодефицитные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и другие факторы высокого риска прогрессирования инфекции», – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии и микробиологии. «Методические рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава России и направлены в регионы для использования в работе. Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи этим категориям пациентов по единым протоколам на всей территории России», – уточнили в министерстве.
Ранее британские медики посоветовали беременным прививаться от коронавируса.
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Мишустин заявил о повышенной готовности системы здравоохранения в праздники
Система здравоохранения России останется в режиме повышенной готовности в новогодние праздники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
«Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам бесперебойно оказывалась по всей стране», – передает его слова ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что коронавирус все еще активен. «С учетом распространения нового штамма, который по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания, не ждать, когда самочувствие ухудшится», – сказал глава правительства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм короновируса «омикрон» из-за высокой заразности может спровоцировать перегрузку системы здравоохранения.
В России за сутки выявили 21,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21119 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21119 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране выявлен 10 458 271 вирус-положительный пациент в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1798, Санкт-Петербурге – 1526, Московской области – 1342.
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Также за сутки зафиксировано 932 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 307 022 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 42 776 человек, всего выздоровели 9 380 223 человека.
Накануне в России выявили 21922 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 803.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РФПИ объявил о регистрации «Спутника лайт» в Тунисе в качестве бустера
Российская однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» получила регистрацию в Тунисе в качестве универсального бустера, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее в республике Сан-Марино также решили использовать «Спутник лайт» в качестве бустерной дозы.
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