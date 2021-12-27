Космонавт Кикина рассказала, когда полетит на Crew Dragon

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина рассказала в интервью телеканалу «Россия-24», что ее полет в рамках перекрестных полетов с США на американском корабле Crew Dragon может состояться в сентябре-октябре 2022 года.

«Планируется, что он состоится в сентябре-октябре 2022 года, в следующем году, осенью», – отметила Кикина в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По ее словам, в подготовке к полету на американском корабле есть свои особенности.

«Самая главная особенность, что ты не приземляешься на сушу, если это штатно, а приводняешься на воду. <...> К этому готовишься. Ну а при подготовке особенность в том, что все инструкторы разговаривают с тобой не на русском языке, и преподают на английском языке», – рассказала Кикина.

Она отметила, что подготовка к полету на корабле будет проходить в США. Первый этап тренировок уже прошел, второй состоится в ближайшее время, уже в 2022 году.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon в 2022 году.

Напомним, НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года.