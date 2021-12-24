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Москвичей предупредили о «барической пиле»
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Циклон «Квинтинус» принесет в Москву снегопады, метели и «барическую пилу», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос « Евгений Тишковец.
«Североатлантический циклон «Квинтинус» принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19-21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется поземок – ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.
По словам синоптика, в Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь и будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. «В результате на город обрушится как минимум до 5-7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см – это на 10 см больше нормы. При этом сохранится довольно ветреная погода (11-16 м/с), из-за чего прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1500-2000 метров», – подчеркнул он.
Тишковец рассказал, что в субботу ночная температура в Москве составит минус 9-11 градусов, в Подмосковье – минус 8-13, днем в городе минус 4-6, по области – минус 3-8. Однако из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома» – когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы. «Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое «барическое дно» – с 740 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это настоящая «барическая пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», – заключил метеоролог.
Ранее синоптики сообщили, что днем в Москве будет от 8 до 10 градусов мороза, в ночь на субботу похолодает до 12 градусов. В Подмосковье температура опустится до 13 градусов мороза, в ночные часы – до 15 градусов. Синоптики прогнозируют в Московском регионе небольшой снег, гололедицу и юго-западный ветер с порывами до 17 м/с.
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Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Путин посоветовал газовым регуляторам на Западе не думать, что на них «боженька заснул»
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли.
Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен.
По словам президента России, в ФРГ Газпром поставил на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте.
«Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – сказал Путин.
Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент России допустил, что часть газа направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Россия не увидела смысла в обсуждении контракта на транзит газа через Украину
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Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что поставки газа в Европу – вопрос исключительно коммерческий. Переговоры о транзите имеет смысл вести, «когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», добавил он, отметив, что «тема транспортировки в данном случае вторична».
В МИДе также указали, что «нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года». Полищук заявил, что «постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», передает РИА «Новости».
Напомним, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил, что Россия зимой может прекратить транзит газа через Украину. По его словам, физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.
Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
Немецкий эксперт объяснил изменение позиции главы МИД Германии по «Северному потоку – 2»
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«Идеология хороша на трибуне, а когда тебе важно не допустить энергетической катастрофы в стране, действовать нужно по-другому», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
«Бербок приняла позицию Шольца: если сертификация газопровода пройдет успешно, то он начнет свою работу. Все должно пройти в соответствии с юридическими соображениями, а не политическими. А Бербок прежде заявляла, что «Северный поток – 2» – это геополитический проект России, направленный против Украины. Поэтому «Зеленые» выступали против него», – считает германский политолог Александр Рар.
Тем не менее, эксперт призвал не обнадеживаться такими заявлениями главы МИД ФРГ, поскольку газопровод еще должен пройти сертификацию. «Есть риск того, что в этой процедуре будут участвовать европейские страны, выступающие резко против проекта, в частности Польша. С этим может быть связана дальнейшая задержка ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию», – предупредил собеседник.
«Но смысла в дальнейшем затягивании этого процесса нет. Российский газ нужен Германии, потому что цены на электричество растут, нужно срочно заполнять ПХГ газом, а некоторые энергетические компании уже становятся банкротами. Проспать эту ситуацию нельзя, иначе будет очень острое недовольство среди населения», – отметил Рар.
По его мнению, Бербок могла изменить свою позицию именно в связи с ухудшающейся энергетической обстановкой в Европе. «Идеология хороша на трибуне, когда ты не знаешь, что происходит в реальности. А когда ты отвечаешь за то, чтобы жизнь в стране наладилась и не случилось энергетической катастрофы, то действовать нужно по-другому», – указал политолог.
«В случае же, если Бербок все-таки продолжит гнуть свою линию, которая идет вразрез с позицией канцлера Шольца, то плохо будет всем, – считает Рар. – Внутри правительства будут постоянные разногласия и трения из-за России и «Северного потока – 2», поэтому оно будет топтаться на одном месте. Шольц будет стремиться достичь конструктива в отношениях с Москвой, а Бербок и «Зеленые» будут этому противодействовать. В итоге никто не выиграет. Но в то же время последнее слово остается за Шольцем».
В четверг глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
Она заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция», признав, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок. По ее словам, в вопросах в данной области важную роль будет играть энергетическая безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Zeit.
Напомним, на днях канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса.
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Путин объяснил, что Запад не понимает в переговорах с Россией
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Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Sky News.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал глава государства.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
В то же время президент сказал, что в последнее время отмечается положительная реакция Запада по идеям системы гарантий безопасности.
«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии», – заявил он.
Американская сторона говорит о готовности к началу дискуссии с Россией по НАТО.
«Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – добавил президент.
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Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин напомнил журналисту Би-би-си о грозящей иноагентам в США «пятерочке»
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Разница между статусом иноагента за рубежом и в России состоит в том, что за границей подобная деятельность может привести к пятилетнему заключению, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си на ежегодной пресс-конференции.
Журналист Би-би-си спросил российского лидера о том, почему растет число СМИ-иноагентов в России, и большинство из них включены в реестр в 2021 году.
«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – объяснил Путин, отвечая на вопрос.
Также он ответил на другую реплику журналиста о концентрации власти «в одних руках».
Он подчеркнул, что оппоненты России веками говорили о том, что страну нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
«Что благополучно и было сделано в период Первой мировой войны с Российской империей и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз», – сказал Путин.
Он отметил, что этим занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации».
Говоря об «отравлении» Алексея Навального, президент напомнил, что Генпрокуратура России многократно отправляла запросы по этому поводу в страны Европы, но ни одного ответа не было получено.
«Предложили, чтобы наши специалисты приехали, вместе поработали, я лично предлагал. Президенту Франции [Эммануэлю Макрону], канцлеру ФРГ [Ангеле Меркель]. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль», – сказал глава государства.
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Ранее в МИД отмечали, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.
Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».
Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
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В США поставили условие для прогресса в договоренностях с Россией
Достижение прогресса на грядущих переговорах между российской и американской сторонами возможено лишь при деэскалации вокруг Украины, заявил представитель вашингтонской администрации.
«Мы сказали России, что для нас очевидно, что существенный прогресс на переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, не эскалации», – цитирует американского чиновника ТАСС.
При этом точные дата и место переговоров пока не определены, добавил он.
Однако, по его словам, Соединенные Штаты готовы к переговорам, но считают ряд российских предложений неприемлемыми.
«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
В Раде заявили о грозящем разделе Украины между тремя странами
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что на территорию Украины претендуют европейские страны.
Как считает парламентарий, польский, румынский и венгерский реваншизмы не исчезли, а слабость Киева лишь идет им на пользу, давая возможность пересмотреть историю региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ukranews.com.
«Эти попытки <...> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», – сказал Бужанский.
По словам политика, Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям перечисленных областей паспорта, создавая потенциально взрывоопасную ситуацию.
Например, говоря о Венгрии, депутат заявил, что власти страны ведут политику, направленную на отторжение нескольких регионов, а также могут ввести войска для «защиты венгерского населения».
Ранее в Болгарии высказались о способах решения украинского вопроса Россией в 2022 году.
CNN: Спутники обнаружили производство баллистических ракет в Саудовской Аравии
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Данные американской разведки и спутниковые снимки показывают, что Саудовская Аравия теперь создает собственные баллистические ракеты с помощью Китая, передает CNN.
CNN размеcтил фото со спутников, согласно которому Саудовская Аравия производит оружие по крайней мере в одном месте. Американский спутник Planet обнаружил, что в период с 26 октября по 2 ноября 2021 года на объекте около города Давадми происходили тестовые запуски ракет. По словам экспертов, это первое однозначное свидетельство того, что на предприятии создано производство баллистических ракет. Этот факт может серьезно затруднить деятельность администрации США по сдерживанию ядерных амбиций Ирана – основного регионального соперника Саудовской Аравии, сообщает CNN.
«Несмотря на то, что значительное внимание было сосредоточено на программе Ирана по созданию крупных баллистических ракет, разработка и производство баллистических ракет в Саудовской Аравии не получили такого же уровня внимания», – сказал Джеффри Льюис, эксперт по оружию и профессор Института международных исследований Миддлбери.
По его словам, «производство баллистических ракет Саудовской Аравией предполагает, что любые дипломатические усилия по контролю за распространением ракет потребуют участия других региональных игроков, таких как Саудовская Аравия и Израиль, которые производят собственные баллистические ракеты».
На вопрос, имели ли место в последнее время какие-либо передачи технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравией, представитель министерства иностранных дел Китая сказал CNN в заявлении, что эти две страны являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами» и «поддерживают дружественное сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере военной торговли».
«Такое сотрудничество не нарушает никаких норм международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения», – говорится в заявлении.
Известно, что Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, так как не имела собственных технологий и производственных мощностей.
Ранее сообщалось, что Вашингтон готов вернуться к сделке с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если Тегеран поступит так же, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Напомним, Госдепартамент США заявлял, что Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию. США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Россия призывала стороны вернуться к изначальному варианту сделки.
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Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом после запуска ВСМ перестанет существовать
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.
«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сообщил глава государства.
При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.
По его мнению, экономика проекта «должна быть просчитана с учетом международного опыта». «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.
Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.
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Эксперт: Украинский реверс влияет на рост цен на газ в Европе
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«Киев уверяет, что он не использует российский газ, хотя на самом деле закупает его реверсом. Президент обратил внимание на то, что такая схема может влиять на рост цен», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя слова Путина о том, что газ в Европе дорожает из-за реверсной схемы продажи газа из Германии на Украину.
«Общеизвестно, что Украина получает газ по виртуальному реверсу и – в небольшом объеме – по физическому реверсу. По документам газ – как будто европейский, на самом деле – российский. Кстати, Украине он обходится очень дорого, потому что приходится покупать его по цене, близкой к биржевым индикаторам. В эту цену также входят стоимость транспортировки, налоги и так далее», – рассказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Думаю, президент обратил внимание именно на разрыв между заявлениями Украины о том, что она «не использует российский газ» и тем, что происходит на самом деле. Более того, подобная практика тоже влияет на цены», – уточнил эксперт. В этой связи он напомнил, что газопровод «Ямал – Европа» уже несколько дней не работает в своем обычном режиме. «Главная причина? Нет достаточного количества заявок со стороны покупателей из-за очень высоких цен. Компании ждут, когда цены на газ спадут, что в данных условиях благоразумно», – пояснил собеседник.
«Тем не менее, на то время, пока поставки через этот газопровод прекратились, Польша уже не может использовать виртуальный реверс и начинает прокачивать его себе физически. Условно говоря, есть некая энергетическая компания в Германии, которая хочет продать свободные объемы газа. Покупателем выступает Польша или Украина. Если часть газа ушла на Украину, то для трейдера это могло стать дополнительным аргументом для общего повышения стоимости голубого топлива», – объяснил Митрахович.
«То, что нельзя одновременно качать газ физическим реверсом через Польшу на Украину и аверсом из России в Германию – это тоже верно. В отличие от Украины, по которой проложено несколько труб, из Польши в Германию ведет всего одна. Соответственно, если газ физически пошел с Запада на Восток, то вы не можете в одной трубе столкнуть два противоположных потока. Путин обращает внимание на то, что если реверс идет из Польшу на Украину, то качать его аверсом в Германию просто невозможно», – детализировал эксперт.
«У Газпрома есть определенные контрактные обязательства, которые он выполняет. В противном случае компания получила бы не только устные обвинения со стороны Запада, но и реальный иск в суд и проиграла бы его. Но пока у Газпрома есть возможность выполнить все контрактные обязательства даже без прокачки газа через «Ямал – Европу», – указал собеседник.
«Однако, думаю, это все-таки разговор про текущий день. Вряд ли можно сказать, что эта ситуация привела бы к заметному росту цен на газ. Есть гораздо более фундаментальные вещи, которые привели к энергокризису в Европе: куча ошибок руководства ЕС, из-за которых газ стал стоить совершенно неадекватных денег. Все, что выше 400-500 долларов за тысячу кубометров газа – это суперколоссальная стоимость», – заключил Митрахович.
В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе. «Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен. По словам президента, Газпром повысил поставки в ФРГ на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
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«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте. «Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – риторически спросил Путин. Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент допустил, что часть газа власти западных стран направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе
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Обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Автор статьи в Haberturk Четинер Четин отмечает, что помимо санкций против России Запад разрабатывает вариант переброски специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, пишет «Московский комсомолец».
При этом, подчеркивает Четин, как удалось ему выяснить у дипломатов в Брюсселе, в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют поочередно. И в настоящее время центр командования находится в Турции.
«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – считает Четин.
При этом автор предполагает, что Турция из-за действий альянса может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Экс-офицер СБУ рассказал о работе британской ЧВК на Украине
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Частная военная компания из Великобритании охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Прозоров со ссылкой на собственные источники сказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве». По его словам, на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона», передает РИА «Новости».
В создании базы участвуют британские специалисты по строительству и логистике. Охрану авиабортов и грузов осуществляют бойцы британской ЧВК, базирующиеся в гостинице «Александровская» в Николаеве.
Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М». В 2019 году он сообщил о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы. В июле 2021 года он заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
В понедельник Киев заявил, что базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики.
Путин: Зеленский подпал под влияние украинских нациков
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Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил президент.
Путин напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал он.
Касательно будущего Донбасса, глава государства заявил, что его должны определить люди, живущие в регионе. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.
По его словам, всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. «Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны», – указал Путин.
Отвечая на вопрос, как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца, Путин переадресовал его к политическому руководству Украины: «Как они отдают приказы стрелять в Донбассе в ежедневном режиме?»
«В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Он добавил, что Россия должна реагировать и, «думая об этом, что-то делать».
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