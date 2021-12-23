Глава Минвостока рассказал о программе по снижению стоимости жилья в ДФО

Реализация программы «Дальневосточный квартал» и увеличение объемов строительства позволят снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, на которую пожаловались президенту России Владимиру Путину, заявил глава Минвостока Алексей Чекунков.

«Началась реализация программы поддержки проектов комплексной застройки – «Дальневосточный квартал». На большие участки земли будет распространен режим территории опережающего развития, что позволит повысить экономическую эффективность девелоперских проектов. Это, в свою очередь, в сочетании с увеличением объемов строительства направлено на снижение стоимости жилья для покупателей», – приводит РИА «Новости» слова министра.

По его словам, согласно программе, за счет государственных средств подводится инфраструктура.

«Площадки смогут застроить компании, которые обеспечат максимальный процент жилья для социальных нужд, а также выдержат высокие стандарты качества. «Дальневосточный квартал» должен стать синонимом высокого качества городской среды. В новых жилых кварталах будут создаваться благоустроенные дворы, социальная инфраструктура, использоваться современные архитектурно-планировочные решения», – отметил Чекунков.

Также глава Минвостока отметил, что благодаря этой программе жилищные условия улучшили более 30,7 тыс. дальневосточников.

«Выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей. Всего подано 119,5 тыс.заявок на льготные кредиты. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей. За 11 месяцев этого года на Дальнем Востоке введено в эксплуатацию 2,4 млн квадратных метров жилья. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 2,96 млн квадратных метров», – добавил Чекунков.

Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту – участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист из Владивостока рассказала, что в городе однокомнатная квартира стоит 8 млн рублей, а также спросила у президента про механизм сдерживания роста цен на жилье.

«Депопуляция происходит не только из-за того, что жилье дорожает. Дешевая ипотека действительно влияет на цены, но ввод 90 млн квадратных метров жилья – это все-таки позитивный момент. Дальний Восток требует особого подхода», – ответил Путин, перечисляя все то, что необходимо сделать в регионе.

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