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Путин дал совет по работе с населением в реализации «мусорной реформы»
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Президент Владимир Путин призвал в ходе реализации «мусорной реформы» не только устранять полигоны и строить мусороперерабатывающие заводы, но и разъяснять населению прямые и косвенные плюсы от этих действий.
Соответствующий вопрос Путину в ходе ежегодной пресс-конференции задала журналистка из Ленинградской области Кристина Бурмакина: она сообщила, что в регионе люди, ранее поддерживавшие закрытие полигонов, теперь выступают против строительства мусороперерабатывающих заводов. Бурмакина спросила российского лидера о том, как общаться с населением в этой ситуации.
Глава государства указал, что в целом «мусорная реформа» в России, несмотря на все сложности, успешно продвигается, «на этом пути одна из ключевых задач – создание операторов, они появились почти во всех регионах». Он отметил, что «мусор, конечно, надо куда-то девать», и есть несколько вариантов: «заводы, сжигание».
«По всем направлениям работа идет, темпом выше запланированного», – добавил он.
Российский лидер подчеркнул, что «надо показывать, как они (заводы) работают». Так, «современные заводы расположены даже в центре крупных городов, в миллионниках, в Японии, и работают, практически не оказывая негативного влияния на жизнь людей, это надо показывать». Он также призвал рассказывать и о таких плюсах строительства заводов, как новые рабочие места, зарплаты.
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Путин напомнил журналисту Би-би-си о грозящей иноагентам в США «пятерочке»
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Разница между статусом иноагента за рубежом и в России состоит в том, что за границей подобная деятельность может привести к пятилетнему заключению, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си на ежегодной пресс-конференции.
Журналист Би-би-си спросил российского лидера о том, почему растет число СМИ-иноагентов в России, и большинство из них включены в реестр в 2021 году.
«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – объяснил Путин, отвечая на вопрос.
Также он ответил на другую реплику журналиста о концентрации власти «в одних руках».
Он подчеркнул, что оппоненты России веками говорили о том, что страну нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
«Что благополучно и было сделано в период Первой мировой войны с Российской империей и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз», – сказал Путин.
Он отметил, что этим занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации».
Говоря об «отравлении» Алексея Навального, президент напомнил, что Генпрокуратура России многократно отправляла запросы по этому поводу в страны Европы, но ни одного ответа не было получено.
«Предложили, чтобы наши специалисты приехали, вместе поработали, я лично предлагал. Президенту Франции [Эммануэлю Макрону], канцлеру ФРГ [Ангеле Меркель]. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль», – сказал глава государства.
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Ранее в МИД отмечали, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.
Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».
Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
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Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом после запуска ВСМ перестанет существовать
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.
«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сообщил глава государства.
При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.
По его мнению, экономика проекта «должна быть просчитана с учетом международного опыта». «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.
Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.
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Путин посоветовал газовым регуляторам на Западе не думать, что на них «боженька заснул»
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли.
Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен.
По словам президента России, в ФРГ Газпром поставил на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте.
«Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – сказал Путин.
Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент России допустил, что часть газа направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Путин объяснил, что Запад не понимает в переговорах с Россией
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Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Sky News.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал глава государства.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
В то же время президент сказал, что в последнее время отмечается положительная реакция Запада по идеям системы гарантий безопасности.
«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии», – заявил он.
Американская сторона говорит о готовности к началу дискуссии с Россией по НАТО.
«Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – добавил президент.
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Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин: Зеленский подпал под влияние украинских нациков
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Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил президент.
Путин напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал он.
Касательно будущего Донбасса, глава государства заявил, что его должны определить люди, живущие в регионе. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.
По его словам, всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. «Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны», – указал Путин.
Отвечая на вопрос, как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца, Путин переадресовал его к политическому руководству Украины: «Как они отдают приказы стрелять в Донбассе в ежедневном режиме?»
«В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Он добавил, что Россия должна реагировать и, «думая об этом, что-то делать».
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Путин назвал «сбережение народа» важнейшим драйвером роста экономики
Сбережение народа и демографический вопрос являются важными драйверами роста экономики страны, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил Путин, отметив, что демографические проблемы являются причиной нехватки рабочих рук в стране. Так, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.
«Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – сказал президент.
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Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема пыток и недостойного обращения с людьми в местах лишения свободы происходит не только в России, это общемировая проблема.
Журналист Ксения Собчак задала вопрос про систему исправления наказания.
«Не видно тебя...» – заметил Путин.
«Ну я в красном специально», – ответила ему Собчак.
Она спросила про опубликованный в Сети видеоархив пыток, где фигурирует имя одного из генералов, который недавно получил повышение. По словам Собчак, есть указания на его причастность к пыткам.
Собчак поинтересовалась, согласен ли Путин, что пытки в российских колониях носят системный характер?
«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите – там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира», – ответил президент, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «мы говорим о развитии пенитенциарной системы. «Кресты», Ленинградская область – построили же новое здание. Это нужно делать. Даже внешние условия содержания имеют значение».
На вопрос о присвоения звания главе Иркутского УФСИН Путин подчеркнул, что при подписании таких документов опирается на информацию из разных источников.
«На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников», – сказал Путин.
По его словам, важно опираться на данные следствия. Говоря о расследовании пыток в системе ФСИН он подчеркнул, что по архиву возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка подозреваемых сотрудников уволены.
«Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия – 17 уголовных дел возбуждено, и они (СК) расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела», – сказал президент, отвечая на вопрос Собчак. Путин отметил, что дела о пытках в колониях «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны».
Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями.
«Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны», – сказал Путин. Президент добавил, что в этом случае удастся добиться положительного результата.
Также, по его словам, при расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций.
Он подчеркнул, что «это наши граждане, будем вместе добиваться улучшения ситуации».
«Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему», – заключил президент.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Путин объяснил требование к Западу дать гарантии безопасности
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о предложениях России о гарантиях безопасности.
«Обострение началось в 2014 году, до тех пор мы, несмотря на то, что СССР прекратил существование, мы с этим смирились и готовы были работать со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались. Работали и никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили. Кремль работал с Ющенко, спорил из-за газа и готов был работать дальше, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Ясно, что было законное возмущение граждан. А Янукович же со всем согласился, западные страны дали гарантии, все согласились. Через день-два – госпереворот. Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема. Ну зачем это сделали? После этого возник Крым – Россия не могла поступить иначе, безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе в частности», – сказал Путин.
«Мы вынуждены были что-то делать в 14-м году. Так возник кризис. Хорошо. Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территорией. Говорят, Россия должна выполнять соглашения. Мы согласны», – заявил президент.
По словам Путина, складывается впечатление, что готовится третья военная операция, и, может быть, готовиться нужно к этому.
«Второй вариант – создание «анти-России» на Украине с накачкой оружием и промыванием мозгов населению. Как жить дальше нашей стране? С оглядкой? А потом на решение вопроса Донбасса «толкнут радикалов».
«Но мы же должны думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время. Ждать, когда долбанут? Это серьезный вопрос», – добавил Путин.
«Без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос: никакого движения на восток быть не должно. Мяч на их стороне. В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути», – ответил президент.
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Путин дал оценку состоянию экономики России в условиях пандемии
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Президент Владимир Путин начал 17-ю ежегодную пресс-конференцию с ответа на вопрос о состоянии экономики страны в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
Российский лидер начал итоговую пресс-конференцию с ответов на вопросы «без долгих вступительных слов».
Первый вопрос Путину задал журналист Вячеслав Терехов из агентства «Интерфакс». Он спросил, как пандемия и, в частности, ситуация с новым штаммом «омикрон», затронула Россию и как выбираться из «кризиса», вызванного этой ситуации. Журналист также спросил, следует ли ожидать полной вакцинации населения от COVID для успешного развития экономики в будущем.
«Если на все ответить, то можно и заканчивать пресс-конференцию», – пошутил в ответ глава государства.
Он указал, что борьба с коронавирусом продолжается, и «мы знаем и об опасностях распространения «омикрона», нового штамма (коронавируса)». Однако «не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами и вынужденными ограничениями, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, (...) у нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем по миру, и мы гораздо быстрее восстановились».
Путин указал, что рост ВВП ожидается 4,5%, промпроизводство растет темпами 5%. Инвестиции в основной капитал – 7,6%. Уровень безработицы стал ниже допандемийного – 4,3%, это «очень хороший показатель», а внешний долг России сократился до минимального значения в мире. Также растет среднемесячная зарплата в реальном выражении.
Кроме того, достигнут рекорд в стройке – введено 90 млн кв. метров, впервые такой результат достигнут за всю новейшую историю России. Президент поздравил с этим достижением всех работников строительного комплекса – «и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройке».
Однако, как отметил российский лидер, инфляция ожидается в районе 8%. Это выше, чем ожидало правительство.
Говоря о драйверах развития экономики, Путин отметил, что важной проблемой остается ситуация в демографии: «Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно».
Кроме того, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.
Еще один драйвер – это развитие инфраструктуры, «могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении», заверил Путин.
Касаясь вопроса вакцинации, Путин отметил, что темпы в стране низкие – на данный момент коллективный иммунитет составляет 59,4%, это и переболевшие коронавирусом, и вакцинированные. Президент выразил надежду, что к концу первого квартала или во втором квартале коллективный иммунитет достигнет показателя в 80%.
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Песков ответил на вопрос о продолжительности пресс-конференция Путина
Пресс-конференция президента России Владимира Путина предусматривает свободное общение с прессой, она будет длиться до последнего вопроса, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, пресс-конференция предполагает соблюдение дистанции, сдачу тестов на коронавирус, что доставляет неудобства, но это вынужденная мера. «В остальном это классическая пресс-конференция Путина – свободные вопросы, подробные ответы, что называется, до последнего», – сказал Песков в интервью каналу НТВ, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.
Началась большая пресс-конференция Путина
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В «Манеже» началась 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина. Она проходит очно, но с ограниченным количеством журналистов.
Мероприятие в 2021 году возвращается в очный режим. Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из подмосковной резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть журналистского пула. Остальные участники могли задать вопрос по видеосвязи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в этом году встречу удалось организовать очно благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и «относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения», передает ТАСС.
Он подчернул, что для таких мероприятий живой формат просто необходим: «Это всегда удобнее для (Путина) – смотреть на людей. И удобнее для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы».
Несмотря на «возвращение к истокам» в виде очного формата, некоторые элементы традиционной встречи все же изменились. Например, поменялось место проведения: первые пресс-конференции Путин проводил в Круглом зале в Кремле, с 2012 года встречи президента с прессой были перенесены в Центр международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, в 2020 году представителей региональных СМИ собирали в специальных центрах по федеральным округам.
«Манеж» для большой пресс-конференции будет задействован впервые. Ранее глава государства проводил там другие мероприятия, в том числе обращался с посланиями к Федеральному собранию. Переезд, как пояснял Песков, связан с размером зала – в ЦМТ он меньше. На фоне пандемии будет важно обеспечить дистанцию: как между самими журналистами, так и между президентом и прессой.
Аккредитацию получили 507 журналистов со всей страны: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам, передает РИА «Новости».
Ожидается, что на конференции будут присутствовать, в частности, украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали ранее, а также музыкант и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров, поинтересовавшийся на предыдущей пресс-коференции, как «простому русскому человеку» описать «эту жизнь, не используя ненормативную лексику». Доступ на площадку получила и Ксения Собчак: в качестве места ее работы указано медиа Ostorozhno, чье название созвучно с названием YouTube-канала журналистки. Кроме того, место нашлось таким изданиям, как «Молодой ленинец» и «Сельская правда».
Из-за пандемии были введены противоковидные ограничения: для прохода на площадку нужно будет предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Пресс-секретарь президента подчеркивал, что предстоящая пресс-конференция будет классической: «со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами». Темы же, по его словам, специально не прописываются, но «легко прогнозируются».
В первый час слово, как правило, дают крупным СМИ, затем – региональным, однако все затрагиваемые темы волнуют многих россиян: рост цен на продукты, пенсии, ипотека. В регионах: плохие дороги, задолженность по зарплате, проблемы с медобслуживанием.
В 2021 году накопилось немало вопросов и по части внешней политики: от пандемии и энергокризиса до военных провокаций. Кроме того, россиян сильно беспокоят возможные антиковидные ограничения в предстоящие праздники.
Как отмечал Песков, наибольший эмоциональный отклик на таких встречах у президента вызывают вопросы по тем проблемам, «которые остро стоят на его рабочей повестке дня». Он пояснял, что делами социально-экономического развития страны Путин занимается на ежедневной основе, и для него приоритетом являются все темы, «связанные с людьми».
В целом же, как рассказал представитель Кремля, для Путина это мероприятие важно с точки зрения подведения итогов года, в том числе в экономике, внутренней политике, международных отношениях. В 2020 году одним из завершающих вопросов был новогодний: что президент пожелает родственникам за праздничным столом. Путин ответил кратко, у него всего один тост: «За Россию».
Как долго продлится пресс-конференция, пока не известно. Телеканалы закладывают в сетку вещания не менее четырех часов. Самая короткая трансляция была в 2001 году – всего полтора часа. Формат был в новинку, и Путину успели задать лишь 22 вопроса. Через семь лет поставили рекорд – за 4 часа 40 минут президент ответил на 80 вопросов.
В 2020 году встреча продлилась 4 часа 29 минут. Та пресс-конференция включала элементы прямой линии, поэтому к президенту могли обратиться не только журналисты, но и другие граждане. Всего на мероприятии в прошлом году Путин ответил более чем на 50 вопросов.
Напомним, Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012-го.
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Путин ответил на вопрос об идее регистрации в соцсетях по паспорту
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о возможном внедрении в России регистрации в соцсетях по паспорту для ограждения детей от вредной информации в интернете.
По словам Путина, главное для интернет-компаний заключается в извлечении прибыли, отсюда и призывы детей к суициду, и атаки на школы.
«Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждают этот вопрос, обсуждают и в СМИ, и в представительных органах власти. В конгрессе США обсуждают этот вопрос. Вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес, прежде всего, и к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях... Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления с этим связанные. Призывы к суициду, трагедии в школах», – сказал он.
Президент заявил, что за последнее время предотвращено 127 преступлений в учебных заведениях. «У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время, вот таких возможных серьезных преступлений в учебных заведениях... 127, по-моему», – отметил он.
Путин призвал найти «золотую середину» в вопросах регулирования интернета, не подавляя свободу, но защищая общество от возможных негативных проявлений. «Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда и требование «приземления» этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, – то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет – это часть нашей жизни, он становится все большей и большей частью нашей жизни. Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам», – сказал он.
По его словам, Россия будет продолжать настаивать, чтобы мировые IТ-платформы в России подчинялись требованию российского законодательства. При этом добавил, что Россия не хочет прибегать к крайним мерам против IТ-платформ, но будет вынуждена реагировать на пренебрежение законами с их стороны.
Кроме того, глава государства заметил, что полный уход в виртуальность ведет к деградации. «Интернет должен дополнять реальную жизнь для молодежи», – отметил президент.
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Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Отвечая на вопрос журналиста о причинах новых волн коронавируса и повторном заражении вакцинированных, президент назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России сегодня составляет 59,4%, этого недостаточно, заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой (глава Роспотребнадзора) и с Голиковой Татьяной Алексеевной (вице-премьер России). 59,4% – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся <...> этого недостаточно», – цитирует его ТАСС.
Владимир Путин рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.
По словам президента, повторные же заражения коронавирусом возможны, но из переболевших снова заболевает лишь 1%, а из ревакцинированных – лишь 3-4%.
«Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей», – сказал российский лидер.
Также президент заявил, что преследования за отказ от вакцинации быть не должно. По его словам, люди должны понимать необходимость вакцинации.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – сказал Путин.
Глава страны призвал бороться не с людьми, а с правонарушениями и преступлениями за подделку сертификатов о вакцинации. Он привел в пример ситуацию в СССР, когда о желании делать прививку не спрашивали.
Во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, сказал Путин.
«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.
Говоря о смертности от коронавируса, Владимир Путин заявил, что подсчитать ее довольно сложно.
«Смертность от коронавируса подсчитать сложно, однако руководство страны нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто и понятно», – заявил президент России.
В «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, трансляцию ведут ведущие каналы.
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Песков заявил о высоком уровне антител у Путина
Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков заявил о высоком уровне антител у президента России Владимира Путина.
«У него действительно высокий уровень (антител – прим. ВЗГЛЯД). У него титры очень высокие. И потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер. И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, достаточный уровень защиты», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24» накануне пресс-конференции, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле рассказали об обеспечении эпидбезопасности главы страны. Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, сообщал Песков.
В четверг, 23 декабря, в выставочном центре «Манеж» пройдет ежегодная пресс-конференция президента России. Основные приготовления уже завершены. Более половины журналистов приедут из российских регионов. Среди иностранных представителей СМИ будут те, кто аккредитован на работу в России.
Песков рассказал о числе журналистов из регионов на пресс-конференции Путина
Более половины работников СМИ на пресс-конференции президента России Владимира Путина будут из регионов, заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Их формировали по федеральным округам полномочные представители президента вместе с главами регионов. И поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов», – сказал Песков в интервью телеканалу НТВ, передает РИА «Новости».
Что касается работы зарубежных журналистов, то на мероприятие попадут практически все, кто аккредитован для работы в России, добавил Песков.
Ранее сообщалось, что основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.