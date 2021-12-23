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Глава Нафтогаза допустил остановку запуска «Северного потока – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» могут не ввести в эксплуатацию, если Россия не поменяет подходы к поставкам газа в Европу, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», – сказал он РБК-Украина.
По его мнению, России нужно полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, «убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие», например, демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом.
«Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями», – пояснил он.
Витренко отметил, что именно перед таким выбором на сегодняшний день поставлена Россия – «либо европейские правила, либо «Северный поток – 2» никогда не сможет заработать».
Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Украина договорилась импортировать газ через Венгрию
Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник
Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр».
Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис.
Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.
На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.
Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.
Политолог: Власти Германии вынуждены терпеть хамство посла Украины
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Посол Украины в ФРГ Мельник критикует немецкое правительство на фоне молчаливого согласия ЕС и при поддержке антироссийской прессы, но Берлин никак ему не ответит, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
«Мельник никак не влияет на немецкую политику, но создает антироссийский фон и солирует в хоре тех, кто ведет риторику против Москвы и требует новых санкций для России. Он использует Германию как полигон для критики, пытается морально давить на немецких политиков, чтобы они перестали общаться с Россией и приняли сугубо проукраинскую точку зрения», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, в Евросоюзе сейчас есть установка: ни в коем случае не критиковать Украину. «Мельнику не отвечают, не реагируют. Он сам, как опытный дипломат, это хорошо понимает и стремится забросить свою копеечку в антироссийскую риторику, чтобы получить похвалу в Киеве за активность», – сказал эксперт.
Правительство Шольца ничего не будет делать, чтобы унять украинского посла, уверен Рар, а вот команда Меркель предпринимала какие-то попытки время от времени, хоть и не в открытую, повлиять на ситуацию. «Тем более в ряде местных СМИ утверждается, что Россия чуть ли не завтра нападет на Украину, поэтому срочно нужны санкции против Москвы», – отметил собеседник.
При этом политолог указал на противоречивость положения правительства Германии. «Многим немецким политикам не нравятся выступления назойливого посла, который не упускает ни одной возможности резко критиковать немецкое правительство. Дипломата любой другой страны за такое давным-давно бы вызвали на ковер. А этот поет солистом под дудку антироссийски настроенной прессы, да еще и под аплодисменты. Политики же проглатывают эту горькую пилюлю и отворачиваются в сторону», – резюмировал Рар.
Напомним, посол Украины в Германии ранее пожаловался на то, что немецкие власти часто игнорируют интересы Киева. Он критически отозвался о немецком правительстве, в частности, заявив: «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет». Мельник также предупредил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость».
В середине нынешнего месяца Мельник заявил, что кабинет нового канцлера ФРГ Олафа Шольца вряд ли откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого Берлин не продает Киеву оружие. По словам посла, «это очень разочаровывает», так как для Киева «сейчас наступил момент истины, пришло время понять – кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле».
Также глава украинского диппредставительства призвал Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».
В начале декабря Мельник призвал Шольца сделать предупреждение России и в срочном порядке выработать и озвучить «жесткий каталог суровых карательных мер». По словам украинского дипломата, пакет мер должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
В ноябре Мельник выступил с еще одним скандальным требованием к стране пребывания – он хочет, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны.
В апреле Мельник заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
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Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России
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Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.
По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт».
По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).
При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества
Замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1» заявил, что по данным народной милиции ДНР, на Украину из США поставляются вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него.
«Все знают, что США завозили различные виды оружия на Украину», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что «в октябре с одной из поставок» был ввезен «антидот для ботулотоксина».
Басурин назвал ботулотоксин «типом химического оружия». Он пояснил, что это вещество «вызывает ботулизм, если проще – паралич». По его словам, «в ноябре был доставлен уже сам препарат».
Также Басурин рассказал, что в Мариуполь привезли контейнер весом 300 кг, в котором «находилось боевое отравляющее вещество», которое «применяется в виде аэрозоля».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу.
ЛНР посчитала заявление Киева о готовности к перемирию недостаточно четким
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Военное руководство Украины объявило о готовности соблюдать режим тишины в Донбассе так, будто «побаивается» реакции украинских солдат, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный делал «громкое заявление» о том, что «украинский солдат может стрелять когда угодно и приказов командования ему для этого не нужно». Сейчас это заявление «как бы опровергнуто, но очень тихо, скромно и немного стесняясь», передает ТАСС.
Комментируя заявление на сайте минобороны Украины от имени Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова о готовности Киева соблюдать дополнительные меры контроля за режимом тишины, Мирошник указал, что они «почему-то громко не разъясняют, что теперь без разрешения украинского военноначальника, украинскому солдату стрелять в ответ нельзя». Таковы условия «тех самых мер, которые Киев подписал в июле 2020 года и практически все это время игнорировал», напомнил он. «Заявляют тихонько и почти обезличенно, видимо, побаиваются, что или солдаты услышат, или радикалы поймут», – сказал Мирошник.
Полпред ЛНР на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что представители республики настаивают на утверждении Верховной радой Украины дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Рада «приняла уже не один десяток решений, прямо нарушающих минские соглашения». В ЛНР считают, что «Рада не собирается выполнять ничего, что предписано Украине минскими соглашениями», причем «то же самое делают и другие органы власти Украины». Дейнего заявил, что Рада должна как минимум «отменить все противоречащие минским соглашениям нормативные акты и в любой приемлемой для себя форме поддержать согласованную контактной группой «дорожную карту», передает РИА «Новости».
Однако, по его словам, украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не видит необходимости утверждать в Верховной раде дорожную карту, «представитель Украины Андрей Костин заявил, что не понимает, зачем республики выдвигают требование по утверждению дорожной карты украинским парламентом».
Дейнего также рассказал, что представители Киева в ходе заседания контактной группы заблокировали обсуждение вопроса об упрощении процедуры пересечения пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников. ЛНР и ДНР предлагали осуществлять пропуск граждан в обе стороны, согласовав единые санитарные требования для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет на условия ЛНР и ДНР в вопросе работы КПП. По его словам, к открытию пунктов пропуска предлагалось привязять ряд неприемлемых для Украины условий, например, признания ковид-сертификатов ЛНР и ДНР с прививкой «Спутником V», которую Украина не признает. Кроме того, он заявил, что Киев «не знает никаких представителей Луганской и Донецкой областей» – только «российскую сторону как сторону в ТКГ», пишет «Страна.ua».
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года». Минобороны и главнокомандующий ВС Украины заявили, что вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня.
Донбасс и Киев согласились вернуться к прекращению огня
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Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ОБСЕ подтвердили, что контактная группа договорилась вернуться к режиму прекращения огня.
«Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды», – сказал Ермак, добавив, что «все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня» от июля 2020 года.
По его словам, «это шаг к деэскалации на востоке» Украины. Он сказал, что праздники должны быть мирными, и выразил надежду, что «на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан», передает РИА «Новости».
И. о. первого замглавы делегации Киева в контактной группе Андрей Костин подтвердил, что украинская сторона полностью готова соблюдать режим прекращения огня. По его словам, «впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях».
Вооруженные силы Украины готовы неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, в том числе относительно условий открытия ответного огня, заявили минобороны и главнокомандующий ВС Украины.
Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен подтвердил, что на заседании контактной группы «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», передает ТАСС.
22 июля 2020 года контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня в Донбассе, стороны тогда заключили перемирие нового типа.
Украина заявила об истощении собственных месторождений газа
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Запасы крупнейших газовых месторождений Украины на данный момент истощены на 80%, они находятся на финальной стадии эксплуатации, сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», – говорится в сообщении «Нафтогаза», передает РИА «Новости».
При этом в компании отметили, что работают над увеличением собственной добычи газа, в том числе применяя новые технологии и управленческие подходы, изучая и разрабатывая перспективные участки недр.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Эксперт объяснил договоренность Украины об импорте газа из Венгрии
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«Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
«Ничего удивительного в этом нет. Сейчас холодает, а в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не так много газа», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Более того, если раньше весь газ, находящийся там, принадлежал «Нафтогазу», то есть был предназначен для внутреннего потребления, то сейчас часть запасов принадлежит иностранным частным трейдерам, которые вряд ли захотят продавать его украинцам. Вместо этого они ждут новых холодов в Европе, из-за чего усилится энергокризис и еще больше повысятся цены на энергоресурсы. После этого они продадут газ европейцам. Так что Украине газа сильно не хватает», – пояснил собеседник.
По его словам, через Венгрию Украина будет покупать все тот же российский газ. «Особенность этого соглашения состоит только в том, как будет проходить эта операция: будут ли украинцы физически что-то закачивать или же будут использовать очередную схему виртуального реверса газа, – рассуждает эксперт. – То, что Газпром с 1 октября перевел Венгрию на поставки газа не через Украину, а через «Турецкий поток», теоретически не помешает виртуальному реверсу газа. Просто венгры будут заказывать газ с прокачкой через Украину, где он и будет оставаться, после чего стороны просто осуществят взаимозачет».
«При этом возможен и физический реверс, хотя это сомнительно. Газ физически будет проходить через Турцию, затем из Болгарии в Сербию, после чего в Венгрию и лишь потом на Украину. В таком случае себестоимость прокачки выйдет гораздо дороже, так что непонятно, зачем так качать. Гораздо проще и удобнее было бы использовать виртуальный реверс. Но стороны в соглашении оставляют возможность и для физической прокачки газа. Скорее всего, это сделано для перестраховки», – указал Юшков.
В среду пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила
, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
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МИД Украины заявил об отсутствии сотрудников американских ЧВК в Донбассе
В подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Категорически отвергаем инсинуации в адрес Украины», – написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».
Украинские военные проверили «зимнюю» эффективность Javelin
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Штаб украинской операции Объединенных сил в Донбассе подтвердил, что состоялись первые учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в регионе.
Как сообщает штаб, «практическое выполнение стрельб по броневым объектам» прошло «на одном из общевойсковых полигонов в районе проведения» ООС. Подчеркивается, что «применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые», передает РИА «Новости».
Стрельба «велась по условной цели – танку в траншее, которая находилась на расстоянии около 1,5 км». При этом проверили «эффективность стрельбы» из Javelin «в зимних погодных условиях – при сильном ветре и низких температурах воздуха». В штабе сообщили, что «цель условного противника была поражена», хотя «из этого оружия военнослужащие стреляли впервые», сообщается на сайте ООС в Facebook.
Напомним, о том, что украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе сообщали украинские СМИ. Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.
Украина официально закупила антидот от ботулотоксина еще в 2019 году
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Министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
В 2019 году Украина закупила партию из 204 флаконов сыворотки против ботулизма канадского производства. Сыворотки были закуплены программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на Украине. На сайте Минздрава республики сообщалось, что антитоксин от ботулизма канадского производства является высококачественным продуктом, который разрешен странами со строгими нормативными стандартами в отношении лекарственных средств – Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) и Министерством здравоохранения Канады (Канада).
Срок годности лекарств на момент доставки составлял не менее двух лет.
Предполагалось, что закупленные сыворотки будут направлены в регионы для лечения инфекций, вызванных семью генотипами ботулинического токсина (типы A, B, C, D, E, F, G).
В среду замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что по данным народной милиции ДНР, на Украину из США поставляются вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него. Басурин назвал ботулотоксин «типом химического оружия». Он пояснил, что это вещество «вызывает ботулизм, если проще – паралич». По его словам, «в ноябре был доставлен уже сам препарат».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу.