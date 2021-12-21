Экс-сотрудник ЦРУ выступил против агрессии США в отношении России

США используют против России «антисоветский нарратив», снова делая из Кремля «империю зла», но забывая о собственной роли в затянувшемся конфликте, заявил служивший в ЦРУ политолог Джозеф Вайсберг газете The Washington Post.

Он признался, что испытывает чувство дежавю из-за получившей в Америке второе дыхание риторике времен холодной войны, допускающей превентивный ядерный удар по России, а также позиционирующей ее как однозначного врага, пишет РИА «Новости».

«Кажется, в Америке мы все вместе застряли в прошлом. Как и во время холодной войны, мы видим себя хорошими парнями – жертвами безнравственного оппонента. На этот раз наш одномерный враг – российское государство в лице Владимира Путина. <...> Но вместо того, чтобы сделать эту картину более выпуклой и попытаться понять точку зрения Путина, мы сводим его образ к абсолютно злобной силе, которая нападает на нашу страну назло нам», – заявил эксперт.

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что Белый дом использует противостояние с Кремлем, чтобы иметь «врага», по сравнению с которым собственная государственная система, имеющая недостатки, выглядит добродетельной и правильной. По словам Вайсберга, отношения Москвы и Вашингтона менее однозначные, чем постоянно упоминаемый в западных СМИ конфликт, ведь зачастую эти сверхдержавы успешно действовали сообща.

«Что, пожалуй, наиболее убедительно, Путин открыто поддержал нас после 11 сентября 2001 года, предложив США использовать российское воздушное пространство и молчаливо согласившись на создание американских военных баз в Средней Азии. Несомненно, это происходило отчасти потому, что Россия оказалась втянутой в новую войну в Чечне и искала партнеров в борьбе с терроризмом. Но это отнюдь не значит, что это было неискренне», – заявил политолог.

При этом эксперт представил нынешнее состояние российско-американских отношений со стороны Кремля, объясняя читателям The Washington Post причины недовольства Москвы действиями Вашингтона, а обеспокоенность российской стороны – реакцией на пассивную агрессию. Особенно автор выделил ситуацию с расширением НАТО на восток.

«Мы начали строительство противоракетного щита для защиты Европы, разместив его в странах, ранее бывших союзниками Советского Союза (этот щит якобы был нужен для защиты от иранских ракет, но, учитывая выбранные нами места дислокации, Россия так не считала)», – сказал он.

По словам Вайсберга, США могут и должны первыми пойти на деэскалацию в сложных отношениях с Москвой, начав с отмены санкций и пересмотра своих позиций по ситуации в Европе. «Мы сыграли по крайней мере нашу собственную значительную роль в разжигании вражды между двумя нашими странами. Разумеется, в итоге не можем контролировать то, как Россия поступит в этом затяжном конфликте. Но мы можем хотя бы попытаться воздержаться от драки», – заключил он.

Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.