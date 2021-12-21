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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 16:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Экс-сотрудник ЦРУ выступил против агрессии США в отношении России
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США используют против России «антисоветский нарратив», снова делая из Кремля «империю зла», но забывая о собственной роли в затянувшемся конфликте, заявил служивший в ЦРУ политолог Джозеф Вайсберг газете The Washington Post.
Он признался, что испытывает чувство дежавю из-за получившей в Америке второе дыхание риторике времен холодной войны, допускающей превентивный ядерный удар по России, а также позиционирующей ее как однозначного врага, пишет РИА «Новости».
«Кажется, в Америке мы все вместе застряли в прошлом. Как и во время холодной войны, мы видим себя хорошими парнями – жертвами безнравственного оппонента. На этот раз наш одномерный враг – российское государство в лице Владимира Путина. <...> Но вместо того, чтобы сделать эту картину более выпуклой и попытаться понять точку зрения Путина, мы сводим его образ к абсолютно злобной силе, которая нападает на нашу страну назло нам», – заявил эксперт.
Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что Белый дом использует противостояние с Кремлем, чтобы иметь «врага», по сравнению с которым собственная государственная система, имеющая недостатки, выглядит добродетельной и правильной. По словам Вайсберга, отношения Москвы и Вашингтона менее однозначные, чем постоянно упоминаемый в западных СМИ конфликт, ведь зачастую эти сверхдержавы успешно действовали сообща.
«Что, пожалуй, наиболее убедительно, Путин открыто поддержал нас после 11 сентября 2001 года, предложив США использовать российское воздушное пространство и молчаливо согласившись на создание американских военных баз в Средней Азии. Несомненно, это происходило отчасти потому, что Россия оказалась втянутой в новую войну в Чечне и искала партнеров в борьбе с терроризмом. Но это отнюдь не значит, что это было неискренне», – заявил политолог.
При этом эксперт представил нынешнее состояние российско-американских отношений со стороны Кремля, объясняя читателям The Washington Post причины недовольства Москвы действиями Вашингтона, а обеспокоенность российской стороны – реакцией на пассивную агрессию. Особенно автор выделил ситуацию с расширением НАТО на восток.
«Мы начали строительство противоракетного щита для защиты Европы, разместив его в странах, ранее бывших союзниками Советского Союза (этот щит якобы был нужен для защиты от иранских ракет, но, учитывая выбранные нами места дислокации, Россия так не считала)», – сказал он.
По словам Вайсберга, США могут и должны первыми пойти на деэскалацию в сложных отношениях с Москвой, начав с отмены санкций и пересмотра своих позиций по ситуации в Европе. «Мы сыграли по крайней мере нашу собственную значительную роль в разжигании вражды между двумя нашими странами. Разумеется, в итоге не можем контролировать то, как Россия поступит в этом затяжном конфликте. Но мы можем хотя бы попытаться воздержаться от драки», – заключил он.
Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Шутка о Байдене и «настоящем президенте» США вывела Харрис из себя
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Вице-президент Камала Харрис разозлилась на вопрос о том, кто является «настоящим президентом США». Вопрос ей задали после очередной оговорки главы американского государства Джо Байдена.
На днях Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины назвал Харрис «президентом». Причем такую оговорку он допустил уже не в первый раз, передает РИА «Новости».
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Ведущий Charlamagne Tha God (Ленард Ларри Маккелви) в шутку поинтересовался у Харрис, кто на самом деле является президентом США. Та ответила: «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет». Харрис еще раз повторила, что США возглавляет Байден, она повысила голос и активно жестикулировала. С раздражением в голосе она добавила, что является вице-президентом, и ее зовут Камала Харрис, передает «Звезда».
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Напомним, нынешний глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
В Совфеде объяснили нежелание России обсуждать с ЕС гарантии безопасности
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Желание ЕС участвовать в российско-американских переговорах по безопасности противоречит как международно-правовым нормам, так и статусу Европы в глазах США, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен участвовать в переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«Слова Борреля объясняются тем, что Брюссель всячески пытается проявить себя на международной арене, хотя получается пока не очень хорошо. Также здесь звучит обида на США за то, что ЕС не взяли в AUKUS», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий. «К тому же США прекрасно понимают, что в экономическом плане рынок ЕС для них является конкурентом», – указал политик.
Собеседник добавил, что на этом фоне Брюссель хочет обрести собственный военный потенциал, без которого ЕС так и останется «клубом по интересам внутри Европы». «Но пока ситуация остается такой, какая есть, Москва обращается прежде всего к США – как к реальному руководителю НАТО. И с международно-правовой точки зрения ЕС не имеет никакого отношения к нашим переговорам с Вашингтоном», – подчеркнул парламентарий.
Сенатор напомнил, что после сообщения о переговорах по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, ЕС выпустил коммюнике, в котором призвал Москву «уважать европейский суверенитет» со ссылкой на Парижскую хартию для новой Европы от 1990 года.
«Этот документ был выпущен, чтобы исключить блоковость в Европе. И в тексте среди прочего была фраза: «безопасность неделима». То есть нельзя обеспечивать безопасность одних стран за счет безопасности других. Она же прописана и в наших нынешних предложениях НАТО. При этом тремя неделями ранее мне лично сказали парламентарии ЕС, что эта хартия – «устаревший документ необязательного действия». Более того, по словам Климова, если речь пойдет о безопасности на Европейском континенте, то к переговорам скорее будет привлечена ОБСЕ.
«Евросоюз – это политико-экономическое образование, а диалог России с НАТО касается вопросов обороны и безопасности. С ЕС у нас нет военных вопросов, мы строим экономические и политические отношения. Поэтому, какое отношение имеет ЕС к диалогу России с НАТО – я пока не очень понимаю», – сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор напомнил, что почти все страны ЕС входят в НАТО. «Поэтому я вижу в словах Борреля просто политическую уловку – он хочет, чтобы в переговорах участвовали по одному представителю НАТО от каждой страны и по одному делегату от ЕС от этих же стран», – добавил парламентарий.
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США.
Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует ТАСС российского дипломата.
Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Названы условия, при которых Россия даст военный ответ НАТО
Если альянс постоянно будет наступать на больные точки России и отказываться от диалога, то Москва может дать НАТО военный ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Все все прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России», – сказал он в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
США придется начать диалог с Россией, даже если им этого не хочется, отметил он. Иначе России придется предпринять военно-технические и военные шаги, либо будут созданы новые контругрозы для стран НАТО.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что у Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В МИДе вспомнили «должок» Вашингтона перед Москвой
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Москва настаивает, что Вашингтон должен начать воспринимать Россию как равноправного партнера, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – цитирует его РИА «Новости».
Также Рябков с иронией прокомментировал не подкрепленные фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить «вторжение» России на Украину.
Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: «Никак». «Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», – добавил Рябков.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Российский дипломат предупредил «лису» из НАТО
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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнул, что действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.
«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – цитирует его РИА «Новости».
Он также добавил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.
«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал Гаврилов, подтверждая, что Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее «заболтали» и чтобы инфраструктура альянса была размещена на Украине и в Грузии.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Американцам не понравилось высокомерие НАТО по отношению к России
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Читатели Washington Post осудили издание за критический тон, в котором газета описала российские проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Один из читателей заявил в комментариях, что США «выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию». По его мнению, «Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России», передает РИА «Новости».
Указывается, что США «создают очень опасную ситуацию», ведь они вместе с другими странами НАТО могут быть «втянуты в любой конфликт в этом регионе», тогда конфликт «быстро перерастет в полномасштабную войну и ядерный холокост».
В комментариях подчеркнули, что желание России «иметь вокруг своих границ кольцо стран, которые не входят в состав НАТО», является «вполне разумным».
Еще один из читателей Washington Post отметил, что глава российского государства Владимир Путин «никому не угрожает», а «вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения» на Украину – просто «фантазии».
«Пока мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что мы сами делаем по отношению к другим, мир будет ускользать из наших рук. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину», – говорится в комментарии.
Напомним, Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности. МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Киеву предрекли поражение в «тайной войне» с Москвой
Политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics отметил, что Украина рискует остаться без поддержки НАТО, устраивая провокации в адрес России.
«НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев все чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными», – цитирует его РИА «Новости».
По его мнению, Украина остается лишь инструментом в руках Североатлантического альянса, но власти этой страны не осознали этого, так как Запад дарит им ощущение безопасности и толкает на все более активные действия в «тайной войне».
«Провокация – это слово, которым можно описать историю Украины с 2014 года по настоящее время», – отметил автор статьи.
Ранее читатели Washington Post осудили издание за критический тон, в котором газета описала российские проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Стало известно о планах сената США ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.
Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров, пишет газета The Hill.
В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против «Северного потока – 2».
В результате сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. В частности, как уточняет газета, верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.
По словам сенатора Теда Круза, ввод в строй «Северного потока – 2» позволит России «ввести танки в пригороды Киева». Ведь, как он утверждает, именно опасение срыва транзита газа через украинскую ГТС не допустило еще в 2014 году реализацию попытки захвата всей Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что старт «Северного потока – 2» затянули на три года, и почему в Америке растет злоба против России.
Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности
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Вашингтон пока никак не реагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс, а ответ нужен срочно.
«Нет, пока не ответили, мы ждем», – цитирует политика РИА «Новости».
Отмечается, что из-за сложной ситуации России нужен ответ Вашингтона срочно. В Москве считают, что Вашингтон попытается перевести все в вялотекущий процесс.
«Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», – подчеркнул замминистра.
По словам Рябкова, Москва допускает положительное развитие событий и отношений с США, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности.
«Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении», – заметил Рябков.
Документ передан Вашингтону и его союзникам. Пока Москва не решила, будет ли отказываться от моратория на ракеты в Европе, если США и НАТО откажутся от предложений по безопасности.
«У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», – отметил Рябков.
Представитель российского МИД добавил, что консультации с Вашингтоном по визовым вопросам в этом году не состоятся.
В прошлую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Также у них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от продвижения НАТО на восток.
Американцев обвинили в безрассудном отношении к возможной войне с Россией
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Заместитель главреда журнал The Week Бонни Кристиан опубликовал статью, в которой утверждает, что американцы не чувствовали «ужасов войны» со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с Россией.
Автор ссылается на американского ученого и писателя Фредди де Бура, который отметил огромное количество пользователей Сети, грезящих войной. «Мы дошли до точки, когда многие смотрят на войну с Россией беззаботно и даже развязно <...> мейнстрим с поразительным пылом призывает нас быть сильными и напористыми», – цитирует его РИА «Новости».
По словам автора, воинственные взгляды молодежи были во многом сформированы благодаря однополярному миру, сформировавшемуся после холодной войны, а также достижениям в области медицины и «гибкой» армии.
Писатель заключил, что в нынешних реалиях страна, «забывшая ужасы войны», может быть втянута в конфликт, отвечающий интересам только лидеров сверхдержав.
Ранее профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada заявил, что действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне.
Пушков заявил о попытке Европы сорвать переговоры по безопасности
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Страны Северной Европы и Прибалтики стремятся участвовать в переговорах о гарантиях безопасности для их срыва, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, главы министерств обороны Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Швеции и Финляндии уже выступили с заявлениями о неприемлемости декларируемых Россией требований. Как убежден сенатор, по этой причине переговоры о гарантиях безопасности должны вестись между США и Россией.
«Как показывает история отношений между США и Россией, лишь от них зависит перспектива таких договоренностей, которые укрепят их взаимную безопасность», – написал он в Telegram.
Пушков указал, что только власти США могут регулировать полет своих бомбардировщиков у границ России, а также способны разместить на территории Украины американские ракетные системы.
«Другое дело, если США захотят прикрыться мнением своих союзников, чтобы отказаться от серьезных переговоров с Россией. Но это их никуда не продвигает с точки зрения их собственной безопасности», – добавил сенатор.
Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.
До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте договора между Россией и США о гарантиях безопасности.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
США решили составить «перечень озабоченностей» действиями России
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Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе.
По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США», передает ТАСС.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл.
«Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Российский бизнесмен экстрадирован из Швейцарии в США
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Россиянин Владислав Клюшин экстрадирован в США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной информации, сообщило Федеральное управление юстиции Швейцарии.
Указывается, что «американские полицейские задержали» российского бизнесмена в Цюрихе и «сопровождали во время полета в США». В пятницу стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США. В Европейский суд по правам человека была направлена жалоба с просьбой приостановить экстрадицию.
Посольство России в Берне подчеркивало, что «до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены», передает РИА «Новости».
Напомним, Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками». Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».
Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что основатель Group-IB Илья Сачков, которого судят в России по делу о госизмене, мог якобы передать США информацию о «хакерах ГРУ». По версии источников, Сачков сообщил западным службам информацию в том числе и о Клюшине. Один из якобы коллег Клюшина – Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе сотрудников ГРУ.
Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности
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Делегация России для переговоров по гарантиям безопасности сформирована, Москва готова приступить к диалогу максимально быстро, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы открыты к диалогу и переговорному процессу и готовы это делать максимально быстро. Это очень серьезно. Наша делегация сформирована», – рассказал он ТАСС.
Он также подчеркнул, что предложенные Россией Североатлантическому альянсу и США документы, закрепляющие гарантии безопасности России, не являются ультиматумом, это приглашение к серьезному разговору.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Политолог: Предложение России по гарантиям безопасности застало США врасплох
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«Американцы как минимум понимают, что обсуждать с Россией ее требования по НАТО нужно. Это позитивный сигнал. Но их ответ пока выглядит растерянным», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепе пообещали озвучить «обеспокоенности действиями Москвы» в ответ на ее пакет предложений по гарантиям безопасности.
«Ответ американской стороны – очень прозрачный намек на готовность Вашингтона говорить с нами на заявленные темы. Это не означает, что американцы согласны на предложения России, но у некоторой части внешнеполитического истеблишмента Штатов есть настрой на конструктивный диалог», – подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, Соединенные Штаты «были застигнуты врасплох очень откровенными российскими предложениями». «Сейчас мы наблюдаем растерянную реакцию Вашингтона», – считает эксперт.
«Что касается озабоченностей, которые могут высказать США, то в первую очередь они будут касаться Украины. Вашингтон хочет получить от Москвы гарантии того, что Россия не начнет военное наступление, которое якобы готовилось», – предположил собеседник.
«Кроме того, наверняка американцы затронут проблемы размещения российских ракет в Белоруссии и Калининградской области. Вполне возможно, что они поднимут тему военных учений России на западных рубежах, в том числе опять же на белорусской территории», – продолжил Дудаков.
Помимо прочего, Штаты могут «добавить вопросы», которые больше связаны с их внутренней политикой. «Речь про кибербезопасность. По мнению американцев, обычно от нас идут все эти «замечательные» хакерские атаки, – с иронией заметил политолог. – Все, что связано с «вмешательством» Москвы в американскую внутреннюю политику, дискутируется постоянно». «Наши партнеры готовы серьезно говорить. Но не стоит ждать, что Россия будет готова согласиться на ответные предложения американских коллег», – заключил Дудаков.
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Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он и добавил, что Вашингтон готов к дипломатической работе в Москве.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности и «готова это делать максимально быстро». «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – добавил он.
Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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