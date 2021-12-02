Соратник Горбачева назвал способ сохранения СССР

СССР мог продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза, однако для этого его необходимо было адаптировать к новым реалиям, чего не удалось сделать за годы Перестройки, заявил последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев, который выпустил во Франции книгу «Последний день СССР» (Le jour ou l'URSS a disparu).

Книга вышла в конце ноября. По словам бывшего помощника Михаила Горбачева, поводом к публикации стало 30-летие распада Советского Союза. В книге он собрал воспоминания об исторических событиях, предшествовавших распаду СССР, и проанализировал причины геополитической катастрофы, которым стало исчезновение Советского Союза, и его последствия для страны и всего мира.

«Эта тема актуальна потому, что СССР, во-первых, в течение всего XX века был очень важным политическим, геостратегическим фактором, речь шла об огромной державе, которая потом стала сверхдержавой и вместе с США управляла двухполярным миром в период холодной войны. Во-вторых, потому что процессы, начатые в Перестройку, привели к окончанию этой холодной войны, а значит – к огромным последствиям для всей мировой политики», – передает РИА «Новости» слова автора книги.

Кроме того, отметил он, несмотря на 30 прошедших лет, Советский Союз, которого уже нет, продолжает о себе напоминать - и на территории бывшего СССР, потому что там продолжаются еще до конца неразрешенные или даже новые конфликты.

Рассуждая о том, мог ли СССР продолжить свое существование, бывший пресс-секретарь Горбачева заявил, что для этого необходимо было адаптировать его к новому миру и новому обществу, на что и были потрачены 6 лет перестройки, однако этого сделать не удалось.

«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, – это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», – считает Грачев.

По его словам, Горбачев считает, что сохранению Советского Союза помешали два события: путч в августе 1991 года в Москве и беловежская встреча трех президентов, которые взяли на себя ответственность за роспуск страны.

«Но это ответ поверхностный, потому что надо спросить – а в каком виде мог сохраниться СССР? В том виде, в котором он был создан? Конечно, нет, потому что он зависел от жестокого, репрессивного, тоталитарного режима. Он не был добровольным объединением, он был своего рода идеологическим продолжением Российской империи с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой... Можно сказать, что Перестройка была последним шансом для сохранения Советского Союза, который, к сожалению, оборвался», – подытожил соратник бывшего президента СССР.

Результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.

Ранее заслуженный юрист России, непосредственный участник событий августа 1991 года, профессор Сергей Шахрай выразил мнение, что Михаил Горбачев не мог предотвратить августовский путч 30 лет назад.