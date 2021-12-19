В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ

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19 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Поражение – это повод для гордости

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Сохранившееся преклонение перед победой и страх перед поражением во многом до сих пор служит причиной терзающего современное русское общество посттравматического расстройства, связанного с утратой былого «величия» при СССР. Подробности...
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«Верденская мясорубка» породила более ужасные формы войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В битва при Вердене французы потеряли около 400 тыс. человек, из которых 163 тысячи – убитыми. Немцы – примерно 350 тысяч, из которых погибло 143 тысячи. По меркам Второй мировой вроде немного. Но во времена Вердена люди еще не знали, что будет твориться в будущем. Подробности...
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Признают ли американцы русские «красные линии»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва предложила США и НАТО ознакомиться с двумя документами. Эти документы должны предотвратить войну. И, как бы жестко ни были составлены эти документы, они не являются ультиматумом – скорее, жесткой позицией, вокруг которой может идти диалог. Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 9 комментариев

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
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    В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ

    		    19 декабря 2021, 14:43
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».

    В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.

    В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.

    Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.


    Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
    		    18 декабря 2021, 16:54
    Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

    Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».

    «Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».

    Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.

     

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». 

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    Коментарии (28)
    Названы необычные симптомы штамма «омикрон»

    18 декабря 2021, 16:26

    Текст: Кристина Цыцура

    Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.

    Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».

    По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». 

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    Коментарии (13)
    Германия признала Британию зоной распространения мутаций коронавируса
    		    19 декабря 2021, 02:26
    Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса, сообщил подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха.

    До Великобритании в указанный немецкий список входили только африканские страны: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Великобритания попала в него из-за штамма «омикрон». Прибывающим из Великобритании придется проходить 14-дневный карантин, даже если они привиты от коронавируса, передает ТАСС.

    Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидается, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.

    В Великобритании выявлено почти 25 тыс. случаев заражения «омикроном», из них 10 тыс. – за последние сутки. Как минимум один человек стал жертвой нового штамма. В Лондоне на него приходится примерно 83% всех новых случаев коронавируса.

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    Коментарии (17)
    Российские эксперты оценили «необычный» симптом «омикрона»

    19 декабря 2021, 04:58

    Текст: Антон Антонов

    Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.

    Попович указала, что «COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита». Она не считает, что «это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз». Попович подчеркнула, что у пациентов болезнь протекает по-разному, «единственное, что было общего у всех предыдущих штаммов – это поражение легких». «У «омикрона» вроде бы бронхиты, а не воспаление легких», – сказала она.

    По ее словам, при поражении кровеносной системы COVID-19 похож на васкулит (воспаление и некроз стенок сосудов), при этом возможно большое количество симптомов, передает РБК.

    Мескина заверила, что «пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит». Она «не знает, почему это выплыло именно для «омикрона». Заболевшие теряют чувство вкуса и обоняния, поэтому у больного не может быть хорошего аппетита. По словам Мескиной, такой симптом наблюдается при любой инфекции.

    Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

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    Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «омикрона»
    		    19 декабря 2021, 12:26
    Фото: Li Zhipeng/XinHua/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

    «Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», – отметил он в эфире «Радио России».

    При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев ,научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

    «Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», – подчеркнул специалист.

    С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

    «Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», – указал ученый.

    Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.

    Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

    Коментарии (7)
    Власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона»

    18 декабря 2021, 19:00

    Текст: Вера Басилая

    Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается рост числа заболевших.

    «После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]», – цитирует ТАСС Хана.

    По его словам, в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

    Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

    По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом «омикроном» на 18 декабря превышает 24 тыс.человек.

    Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.

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    В Голландии решили ввести жесткий карантин из-за «омикрона»

    18 декабря 2021, 21:19

    Текст: Вера Басилая

    Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса «омикрон», заявил в и. о. премьер-министра страны Марк Рютте.

    «Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», – цитирует ТАСС Рютте.

    С 19 декабря будут закрыты бары, рестораны, а также магазины (за исключением тех, что продают товары первой необходимости) и другие общественные места, школы закроются с 20 декабря, ограничения продлятся по меньшей мере до 14 января.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

    До этого сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.

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    Коментарии (0)
    Мясников предостерег от самолечения больных COVID-19

    18 декабря 2021, 19:35

    Текст: Вера Басилая

    Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

    «COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», – приводит РИА «Новости» слова медика.

    Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие от ОРЗ, не должны принимать лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил доктор.

    Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.

    Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, «начитавшись и наслушавшись». По его мнению, лучше предотвратить вирус при помощи вакцины.

    Ранее была названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм.

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    В Египте ужесточили правила въезда в страну для непривитых туристов

    18 декабря 2021, 15:51

    Текст: Вера Басилая

    Туристам, прибывающим в Египет, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.

    «Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», – говорится в сообщении туроператора TUI Россия, передает «Интерфакс».

    ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код. Документ должен быть на английском или арабском языке, также необходимо указать метод тестирования (тип RT-PCR).

    Также туристу необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.

    Для российских туристов, вакцинированных «Спутником V» правила не изменились: въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.

    Всего в Египте за время пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.

    Ранее в минздраве Египта сообщили, что обнаружили в стране первые случаи заражения «омикроном», инфицированные находятся в изоляции.

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    Акция против COVID-ограничений переросла в стычки с полицией в Лондоне

    19 декабря 2021, 00:41

    Текст: Антон Антонов

    В результате стычек с участниками акции протеста против коронавирусных ограничений в Лондоне пострадали несколько полицейских, сообщили правоохранительные органы Великобритании.

    На акцию вышли несколько тысяч человек, они требовали не ужесточать коронавирусные ограничения. Между ними и полицией произошли стычки. Кроме того, был причинен материальный ущерб одному из магазинов в центре Лондона – его закидали яйцами, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Как сообщает канал, «демонстранты кричали «Позор вам», когда они столкнулись с полицией, некоторые офицеры получили незначительные травмы, сопровождая полицейского мотоциклиста», передает РИА «Новости».

    Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.

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    Bloomberg заподозрило власти США в завышении числа вакцинированных американцев

    19 декабря 2021, 05:56

    Текст: Антон Антонов

    Указанное Федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний США число американцев, привитых первой дозой вакцины от COVID-19, завышено на несколько миллионов человек, заявило Bloomberg.

    Bloomberg ссылается на статистические данные и представителей местных властей. Отмечается, что по версии ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5% населения США – это около 240 млн человек. Полную вакцинацию прошли 61,3%, то есть 203 млн человек. Разрыв в 11 процентных пунктов (37 млн человек) «значительно больше, чем в других развитых странах», передает ТАСС.

    Агентство полагает, что такая ситуация «отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике». Власти штатов полагают, что ЦКПЗ «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную» третью дозу. В результате число частично привитых американцев оказывается выше. Реальный масштаб недоучета неизвестен, но число американцев, которые не получили даже первую дозу, может оказаться больше на несколько миллионов.

    Напомним, как следует из оценок университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 50 млн инфицированных, свыше 806 тыс. человек стали жертвами коронавируса.

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    Власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от COVID-19

    18 декабря 2021, 17:39

    Текст: Кристина Цыцура

    Из-за угрозы распространения штамма «омикрон» власти Австрии разрешили с 20 декабря въезд в страну только привитым от коронавируса и переболевшим, сообщил в субботу МИД страны.

    Также въезжающим необходимо при себе иметь отрицательный результат ПРЦ-теста на коронавирус.

    «С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило «2П+» (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Исключение сделано лишь для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы вакцины, для беременных, для лиц с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им всем будет достаточно отрицательного теста.

    Граждане без прививки и не болевшие коронавирусом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. После этого необходимо будет сделать ПЦР-тест. Минздрав Австрии пояснил, что ограничения вводятся для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса.

    Ранее сообщалось, что власти Египта ужесточили правила въезда. Теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт. 

    Требования в странах начали ужесточать из-за распространения омикрон-штамма. 

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». 


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    Штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах

    18 декабря 2021, 15:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.

    «По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант «омикрон» был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ», – цитирует заявление ВОЗ РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что «омикрон» распространяется значительно быстрее штамма «дельта» в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. По данным ВОЗ, там число случаев увеличивается вдвое за полтора – три дня.

    Также штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, однако точные причины этого пока неизвестны.

    В субботу стало известно о выявлении первого случая заражения «омикроном» на Украине.

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    В Норвегии разрешили проводить вакцинацию от COVID в аптеках

    18 декабря 2021, 20:30

    Текст: Вера Басилая

    Норвежские власти предоставили возможность муниципалитетам использовать аптеки для вакцинации населения от COVID-19, сообщается в пресс-релизе правительства.

    «Желающие этого муниципалитеты могут воспользоваться аптеками для проведения вакцинации от коронавируса», – приводит РИА «Новости» сообщение норвежских властей.

    Сообщается, что фармацевты норвежских аптек имеют право заказывать вакцины от коронавируса, а также обучаться проведению вакцинации.

    По словам министра здравоохранения Норвегии Ингвильд Кьеркол, ведомство установило ставку возмещения расходов для аптек, которые будут оказывать помощь муниципалитетам в вакцинации.

    До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил что, наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения.

    Ранее власти Норвегии запретили ресторанам и кафе продавать алкоголь из-за пандемии, вернули требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанции и ограничили число участников мероприятий.

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    Байден запланировал обращение к нации из-за штамма «омикрон»

    19 декабря 2021, 08:58

    Текст: Евгения Шестак

    Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Белого дома.

    Ожидается, что Байден выйдет за рамки своего уже обнародованного «зимнего плана» с дополнительными мерами, сделав «резкое предупреждение» о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми, передает РИА «Новости»

    Решение выступить перед народом Байден принял на фоне роста числа случаев COVID-19 и призывов федеральных органов здравоохранения к вакцинации людей. Президент намерен объяснить, как его администрация «ответит на этот вызов».

    Ранее Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда. 

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