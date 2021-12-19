В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».

В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.

В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.

Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.