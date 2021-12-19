В ДТП в Кузбассе погибли три человека

В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Кемеровской области погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Scania. В результате ДТП 44-летний водитель легкового автомобиля и два его пассажира 52 и 69 лет погибли», – передает РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе уточнили, что авария, где столкнулись Kia Rio и Scania, произошла минувшей ночью на 4 километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Березовскому.

Накануне микроавтобус с детьми попал в ДТП в Ярославской области, авария произошла из-за лесовоза, у которого на ходу рассыпался груз – бревна. Двух детей доставили в больницу, у водителя сломана рука, также медицинская помощь понадобилась 11 школьникам.