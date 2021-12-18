Захарова призвала ОБСЕ осудить действия Германии против RT

Россия предложила США закрепить невозможность развязывания ядерной войны

В проекте договора о гарантиях по безопасности России и США Москва предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Кроме того, Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.

«Стремясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между Сторонами и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия; подтверждая, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, равно как признавая необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием», – цитирует документ РИА «Новости».

Стороны, принимая договор, подтверждают «свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года, Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года, а также Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 года».

Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.

«Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций», – говорится в проекте.

Помимо этого, Россия и США, согласно договору, обязуются не проводить военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия.

Проект договора предполагает, что Россия и НАТО будут обмениваться информацией о военных учениях и маневрах.

«Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия», – следует из текста документа.

«В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также участников, являющихся государствами – членами Организации Североатлантического договора», – указано в проекте договора.

Также говорится, что участники соглашения «отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Москва предлагает НАТО создать горячие линии для поддержания экстренных контактов, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности.

Также Россия предлагает США взаимодействовать на условиях равной безопасности, не наносить ущерба безопасности друг другу.

«В этих целях: не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, не участвуют в них и не поддерживают их; не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны», – говорится в документе.

Проект договора также содержит пункт, согласно которому стороны добиваются того, чтобы «любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в уставе Организации Объединенных Наций».

В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа: договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.

Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.