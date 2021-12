Эксперты назвали главный вызов следующих лет при наблюдении за выборами 17 декабря 2021, 18:48

Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС

На протяжении следующих лет институт общественного контроля столкнется с главным вызовом – иностранным вмешательством в выборы, заявил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на круглом столе в рамках IX Всероссийского конгресса политологов. «К сожалению, мы видим, как процесс вмешательства продолжается и сейчас. В Конгрессе США уже звучат призывы о непризнании президентских выборов в 2024 году. Мы видим, как в социальных сетях идёт массовая скупка аккаунтов, групп, где происходит их искусственное накачивание протестным контентом. Все это будет использоваться дискредитаторами на выборах следующих лет», – спрогнозировал эксперт, подчеркнув – такие попытки будут безуспешны, так как в стране создана массовая система общественного наблюдения. «С 2019 года через нашу систему наблюдения и обучения прошло более 1 млн человек», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». В этом году институты гражданского общества были признаны полноправными участниками избирательного процесса, заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. Она проследила эволюцию в развитии института общественного наблюдения, отметив: 2020-2021 года стали для него поворотными. Представители общественных штабов получили возможность формировать мобильные группы и взаимодействовать с участниками процесса на участках, а также вести постоянную работу по мониторингу на площадках Центров общественного наблюдения (ЦОНов). О компетенциях сформировавшегося в 2021 году наблюдательского сообщества рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. В 2022 году Ассоциация НОМ также не собирается «мириться с нарушениями на избирательных участках и продолжит задавать высокие стандарты ответственности, соблюдения закона и чистоты выборов». Практические выводы электоральных экспертов на круглом столе подтвердили ученые. Результаты исследования социальных медиа, проведенные в этом году, на площадке представила доктор политических наук, руководитель Центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Елена Бродовская. Выяснилось, что наибольшее внимание было приковано к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) и попыткам дискредитировать этот институт, а также теме нарушений и международной теме с упором на непризнание выборов международным сообществом. «Подавляющее большинство потока делегитимации выборов исходит от СМИ-иноагентов. Около 70% этого потока носит инвенциональный характер, то есть увидеть манипулирование невозможно, если не иметь специальных знаний», – отметила она. Еще об одном явлении – эффекте SEME – рассказал лаборант-исследователь Центра политических исследований Финансового университета при правительстве Владимир Лукушин. Изучая работу поисковых систем с запросами и выдачами, ученый обратил внимание на манипулирование информацией поисковиком Google за счет выдачи в виде «ссылок с высоким рейтингом, которые вызывают наибольшее доверие у пользователей», публикаций, наталкивающих пользователя на определенные выводы. В частности, в дни выборов при поиске материалов о выборах, поисковик выдавал только публикации с негативной коннотацией. «Такому масштабированию деструктивной информации о выборах способствуют интернет-корпорации. По завершению думской кампании, миллионы пользователей по нейтральному запросу о выборах, видели только негативные новости, содержание и критические оценки итогов и хода голосования. Наибольшую окраску имели негативные заголовки по темам дистанционного электронного голосования, международного наблюдения и нарушениях при подсчете», – рассказал исследователь.

В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года 17 декабря 2021, 11:16

Фото: Jane Barlow/Reuters

Текст: Анастасия Заводовская

«Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии. «США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков. «А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник. «На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт. «То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков. «Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени. Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины 17 декабря 2021, 08:54

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ. Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели». В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет. В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти. Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа. В Роскачестве назвали марки красной икры с кишечной палочкой и микроорганизмами 16 декабря 2021, 19:15

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Эксперты Роскачества исследовали 20 популярных торговых марок красной икры и составили рейтинг лучших товаров. Проверялись следующие торговые марки: «Тунайча», Metro Chef, «ВкусВилл», «Красное золото», «Меридиан», «Очень полезная», «Путина», «Форвард-С», «Русское море», «Тунгутун», «Золото Сахалина», «Юкра», «Камчатское море», «Сахалин Рыба», «Сонико-Чумикан», «Сделано в море», «Московский рыбокомбинат», «Корсаков», «Киржачский консервный завод», «Асто», сообщает «Dоктор Питер». Согласно результатам исследования, в 15 банках оказалась кишечная палочка. Успешно прошли проверку лишь следующие производители: «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто», «Тунайча» и «Киржачский консервный завод». Еще ряд микроорганизмов нашли в икре следующих марок: «Путина», «Красное золото», «Меридиан», «Тунгутун», «Сахалин рыба», «Сонико-Чумикан». В икре «Золото Сахалина» к тому же нашли плесень. А в банках с икрой под названием «Сонико-Чумикан» и «Корсаков» нашли уротропин. Этот консервант запретили использовать при приготовлении красной икры несколько лет назад, так как препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. Он оказывает токсическое воздействие на организм. Антибиотики нашли в икре марки «Астро». Речь идет об энрофлоксацине. Эксперты отмечают, что добавлять антибиотики можно лишь в икру аквариумных рыб. Тогда это не будет считаться нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества. Лучше отдать предпочтение икре с маркировкой «ГОСТ» на упаковке, а также изготовленную в местах традиционной ловли рыбы – на Камчатке и Сахалине. Перед покупкой необходимо проверить, при какой температуре держали продукт в холодильнике. Идеал – от минус 4 до минус 6. Выбитые на заводской банке цифры должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Банку следует внимательно осмотреть, она не должна быть повреждена. Американский аналитик объяснил, почему Украину нельзя брать в НАТО 16 декабря 2021, 22:35

Фото: president.gov.ua

Текст: Елена Мирошниченко

Американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал власти США переосмыслить идею расширения НАТО на восток. Он считает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как вступление этих стран в НАТО. «Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет USA Today. Автор статьи – американский военный эксперт и политолог Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Брукинского института, одного из ведущих американских аналитических центров, расположенного в Вашингтоне. Президентом института является Строуб Тэлботт, бывший заместитель государственного секретаря США. Как считает эксперт, кризис в американско-российских отношениях из-за Украины возник в том числе потому, что президент Украины Владимир Зеленский не просит, а уже требует принять Украину в НАТО – и не понимает, почему в Брюсселе этого до сих пор не сделали. По словам О'Хэнлона, сейчас для НАТО принимать Украину в свой состав – значит обрекать ее на роль жертвенного агнца для России. В 2008 году, пригласив Украину и Грузию в НАТО, администрация Джорджа Буша, по словам Майкла О'Хэнлона, уже нарисовала Киеву и Тбилиси «мишени на спине», в которые будет целиться Россия, если Украина и Грузия вдруг будут приняты в НАТО. «Разве присоединение Украины и Грузии к НАТО остановит Россию от агрессии? Россия слишком много заботится об этих странах, так тесно переплетенных с ее историей, ее людьми, ее географией – и, следовательно, ее безопасностью», – пишет военный эксперт. Он напоминает: если ставшая вдруг членом НАТО Украина запросит у штаб-квартиры НАТО военной помощи против России, то Устав НАТО потребует посылать на Украину и американский военный контингент. В таком случае, говорит военный эксперт, неминуема война США с Россией, которая однозначно будет мировой и, возможно, ядерной. «Украина, Грузия и другие постсоветские государства – гордые, прекрасные, суверенные государства. Но это не те места, куда мы должны быть готовы послать войска США, чтобы американцы там сражались и умирали, с риском эскалации ядерного конфликта», – пишет О'Хэнлон. Он отмечает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы». Также, по его словам, новое соглашение о безопасности должно предъявлять требования к Москве «прекратить разжигать сепаратизм на востоке Украины (и в северной Грузии), признать полный суверенитет и права этих стран на вступление в другие международные организации, такие как Европейский союз». В заключение журналист призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудить вместе с другими лидерами НАТО на саммите, который они сейчас планируют, тему новой системы безопасности для Восточной Европы. Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров 16 декабря 2021, 20:33

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Елена Мирошниченко

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19.05 мск выросла до 1705 долларов за 1 тыс. кубометров, или 145,985 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС. К 19.15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 доллара за 1 тыс. кубометров, или 141,5 евро за МВт·ч. Отмечается, что цена на газ поднялась после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу. Напомним, в ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным. Ранее цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров. Белорусские пограничники сообщили о просьбе польским военным политического убежища 17 декабря 2021, 11:27

Фото: Marcin Obara/ЕРА/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет. «В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение погранведомства. Ранее сообщалось, что примерно 120 беженцев из центра временного пребывания, размещенного в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции (МОМ). Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму 17 декабря 2021, 02:47 Текст: Наталья Ануфриева

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. Голосование прошло в четверг. В поддержку резолюции высказались 64 страны, против – 20, воздержались – 93, передает ТАСС. В тексте резолюции утверждается, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе украинцев и крымских татар. Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подверг документ критике перед его вынесением на голосование: «Представленный проект резолюции по Крыму –часть этой антироссийской кампании». Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень жизни на полуострове постоянно повышается, а права человека неукоснительно соблюдаются, и каждый желающий может убедиться в этом сам. «Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», – отметил дипломат. Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Хотя документ и принимается, каких-либо конкретных действий со стороны всемирной организации это не влечет. Ранее в США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В НАТО озвучили условие для начала диалога с Россией 17 декабря 2021, 08:22

Фото: Xander Heinl/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Страны НАТО готовы начать работу над мерами по укреплению доверия с Россией, но если Москва будет предпринимать конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в заявлении альянса. Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. «Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», – передает РИА «Новости» заявление организации. В НАТО добавили, что знают о предложении России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и заботы альянса. В документе отмечено, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности. В альянсе считают, что «такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности». Дискуссию нужно вести при консультациях с европейскими партнерами альянса. Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. «Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», – прописано в документе. В альянсе отметили, что любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия. В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Президент России, в частности, отметил, что «красные линии» – это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. В Татарстане спилили православный крест на сельском кладбище 17 декабря 2021, 00:23

Фото: evening-kazan.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Крест на могиле православного жителя Набережных Челнов, похороненного осенью в райцентре Актаныш, спилили. Родственники усопшего заявили, что в местной администрации их призвали не восстанавливать крест, сообщают СМИ. Крест убрали с могилы умершего в сентябре Виктора Смирнова. Семья мужчины считает, что это дело рук местных радикально настроенных вандалов, родственники усопшего обратились в администрацию района, однако, по их словам, там попытались уговорить не ставить крест заново, а местный участковый якобы предложил перезахоронить Смирнова в другом месте, передает «Вечерняя Казань». «В прошлом году Виктор тяжело перенес ковид, видимо, он дал осложнение на сердце. Во время болезни зять сказал (жене) Римме, что хочет быть похоронен в Актаныше (...) Когда Вити не стало, моя сестра позвонила смотрителю кладбищ в Актаныше Илдусу Хусаинову, сказала, что нужно место для православного захоронения. В Актаныше два кладбища, с разных сторон села. Мы сначала хотели похоронить Витю на том кладбище, где наш отец похоронен, но нам сразу сказали, что оно только для мусульман. Тогда взяли разрешение на захоронение на другом кладбище, где уже есть могилы православных усопших. Похороны прошли 27 сентября. И когда гроб уже закопали, смотритель кладбища нам заявил, что не рекомендует ставить на могилу крест, так как местные мусульмане могут его снести (...) Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно», – рассказала родственница Смирнова Ирина Грегоржевская. В октябре родственники приехали на могилу и обнаружили, что крест спилен. Жена Смирнова обратилась в полицию, а Грегоржевская пошла в администрацию района в надежде, что местные власти помогут разобраться в ситуации. Женщина также написала о происшествии в актанышские паблики в соцсетях, пообещав вознаграждение за информацию о вандалах, однако в ответ получила море негатива. «Многие комментарии были оскорбительными и разжигающими межнациональную рознь. Были, конечно, и слова поддержки, но мало. Я зафиксировала все радикальные высказывания и написала заявление в полицию. Вскоре нас с сестрой пригласили на встречу в администрацию района. Там были замглавы Актанышского района Райхан Галимянова, руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Ильнур Хузин и имам-мухтасиб Актанышского района Руслан-хазрат Муртазин. Местные чиновники признали, что кладбище, на котором похоронен Виктор, не конфессиональное мусульманское, а общественное, но всячески уговаривали нас не возвращать крест на могилу. Говорили, что Актаныш – это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту». Более того, Галимянова сказала, что и глава Актанышского района Энгель Фаттахов против того, чтобы на кладбище устанавливали кресты. Мы, в свою очередь, высказали свои предложения по урегулированию ситуации, в частности, предложили местным властям объявить населению, что кладбище общественное, что люди других конфессий тоже имеют право быть здесь захороненными и их нельзя дискриминировать. Предложили также создать отдельные зоны на кладбище для мусульман и православных, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, установить видеонаблюдение. Нам пообещали принять меры и попросили не поднимать шум в СМИ и соцсетях. Мы ждали-ждали, но никаких действий со стороны актанышских властей не последовало. В ноябре мы поставили на могиле Виктора новый крест, поменьше размером», – рассказала Грегоржевская. По ее словам, виновных в осквернении могилы так и не нашли, уголовное дело приостановили. Кроме того, участковый «просто предложил перезахоронить Виктора где-нибудь в другом месте». «В нашей семье тоже есть представители разных конфессий, я, к слову, сама мусульманка, но мы все друг друга уважаем. Власти района просто обязаны что-то предпринять в этой ситуации и разграничить участки на кладбище, чтобы не допускать дискриминации и обеспечить мусульманам возможность быть захороненными отдельно от представителей других конфессий», – подчеркнула женщина. В администрации Актанышского района подтвердили, что советовали родственникам покойного Виктора Смирнова не устанавливать православный крест на могиле: «Смотритель кладбища в устном порядке объяснил о нежелательности установки креста, аргументировав тем, что на территории района проживают преимущественно мусульмане, также и на кладбище погребены в основном мусульмане. Была достигнута договоренность, что будет установлена мемориальная плита, на которой будет изображен крест». «Однако в сентябре родственниками был установлен деревянный крест (без плиты) над могилой. Через несколько дней неустановленные лица спилили крест. Родственники обратились в полицию. 07.11.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ, 06.12.2021 уголовное дело приостановлено. Родственники В.А. Смирнова обратились в администрацию Актанышского района, было принято решение о восстановлении надгробия. Родственники покойного установили новый деревянный крест, и администрация района взяла на себя обязательство по его сохранности. Весной договорились установить новый надгробный камень с православной символикой», – сообщили в пресс-службе района. Замглавы Актанышского района Райхан Галимянова заявила, что на кладбище, где похоронен Смирнов, «действительно есть захоронения христиан, но их родные там кресты не устанавливали, по прошествии необходимого времени они ставили сразу памятники». «Когда я просила близких покойного не устанавливать крест заново, это был лишь совет, чтобы избежать повторного вандализма и не усугублять ситуацию еще больше. На сегодняшний день крест стоит нетронутый, мы наблюдаем за этим. Безусловно, то, что произошло, очень жестоко и недопустимо. Проводить разъяснительную работу среди населения планируем на сходах граждан по итогам года. Это будет в конце января – начале февраля», – заключила она. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал ситуацию в Telegram: «Полагаю, что является необходимым тщательное расследование обстоятельств происшедшего со стороны правоохранительных органов и надлежащее обеспечение права на захоронение, в том числе установку могильного креста». «На большинстве кладбищ, расположенных в России, рядом производятся захоронения представителей всех традиционных религий нашей страны согласно принятым обычаям, в том числе с установкой религиозных символов. Убежден, что это является гарантией межрелигиозного мира и взаимного уважения. Не сомневаюсь также в том, что подобного мнения придерживаются главы всех традиционных религий России», – подчеркнул он. Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» 16 декабря 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform. В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, сообщает РИА «Новости». Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178 17 декабря 2021, 09:22

Фото: Andrew Matthews/PA/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178. Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечении года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa. Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих. «Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов. Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн. Ранее Россия предложила Перу замену украинским Ан-178. Шольц указал на особенности сертификации «Северного потока – 2» в Германии 17 декабря 2021, 05:05

Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Решения немецкого регулятора по «Северному потоку – 2» принимаются исходя из понимания, что это коммерческий проект, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Что касается «Северного потока – 2», речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции, и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод», – цитирует Шольца ТАСС. Он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта законам Европы в области энергетики. «Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», – подчеркнул канцлер. Он добавил, что процедура предусматривает «много консультаций», и этот процесс продвигается. «Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа», – сказал Шольц. Ранее СМИ со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии сообщили, что решение для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов. До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям. Политолог: Россия и США могут договориться о введении миротворцев ООН на Украину 17 декабря 2021, 01:00

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Москва и Вашингтон могли бы начать со взаимного отказа размещать свои новые ракеты в Европе. Не исключено и появление буферной зоны на линии соприкосновения войск НАТО и России. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя публикации в прессе США о возможных условиях гипотетической сделки Москвы и Вашингтона о нерасширении НАТО на восток. «Первый пакет возможных мер по компромиссу России и НАТО касается не столько статуса Донбасса, сколько мер по укреплению доверия. Например, Россия и США договариваются о том, что останутся в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя юридически он уже утратил силу. То есть обе стороны могут воздержаться от размещения в Европе нового поколения ракет средней и меньшей дальности», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Кроме того, Россия и НАТО могли бы договориться о создании буферной зоны с особым режимом военной деятельности – с большей прозрачностью за перемещением вооружений и дополнительными ограничениями на проведение учений, полагает эксперт. Это снизит риски возникновения случайных инцидентов на линии соприкосновения армий России и НАТО. «Также можно было бы договориться о постоянных контактах между военными, например, возродить Совет Россия – НАТО», – добавил эксперт. «После того, как снизится риск вооруженного конфликта в центре Европы, на втором этапе можно обсудить и Украину. Начать с первых трех пунктов Минских соглашений, которые предполагают отвод войск, тяжелых вооружений, более жесткий контроль за прекращением огня и, может быть, усилить миссию наблюдателей ОБСЕ. Такие меры можно принять довольно быстро, не идя на какие-то уступки друг другу», – подчеркнул собеседник. Также на этом втором этапе следовало бы договориться о прекращении инцидентов в Черном море, ведь «инциденты, подобные тому, что произошел летом с британским эсминцем Defender, несут в себе большие риски», предупреждает эксперт. Кстати, ранее сторонам удалось добиться аналогичной цели в Прибалтике, – на Балтийском море количество опасных инцидентов резко снизилось. На третьем этапе можно будет начать разговор о более принципиальных вещах, предполагает Кортунов, – скажем, о гарантиях безопасности для Украины в обмен на гарантии того, что Киев не предпримет попыток силового решения проблемы Донбасса. «Может, это будет сделано в форме одностороннего меморандума НАТО о моратории на расширение в восточном направлении. Но я не очень верю в то, что НАТО даст Москве юридические гарантии отказа от своего расширения, поскольку это потребует изменения Североатлантического договора от 1949 года. Представить такое в нынешней обстановке невозможно. Понадобится согласие всех членов альянса, включая страны, которые не хотят вести диалог с Россией», – пояснил Кортунов. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков передал советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по гарантиям безопасности. «Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов – договора и соглашения – по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов». Представитель МИДа Мария Захарова добавила о том, что Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки. Также в четверг американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал Вашингтон «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как принятием этих стран в НАТО. «Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет он на страницах газеты USA Today. О'Хэнлон не считает республики, вроде Украины или Грузии стратегически важными территориями, для защиты которых НАТО должно «отправлять умирать своих солдат и рисковать Третьей мировой войной». При этом Москву необходимо сдерживать, пишет американский аналитик, – и обязать ее отказаться от дестабилизации Донбасса и признать право Украины и Грузии на вступление в международные организации, типа Евросоюза. Комментируя тезисы автора USA Today, Кортунов соглашается с тем, что для Вашингтона эти территории не входят в зону жизненно важных. «Тем более, что основное внимание Белого дома теперь сосредоточено на Китае, на Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, в этих условиях навязывать американскому обществу в качестве членов НАТО Украину или Грузию было бы нелогично, тем более на фоне вывода американских войск из Афганистана», – предположил собеседник. При этом Вашингтон все же заинтересован в гарантиях безопасности для Украины. «Но в какой форме предоставить такие гарантии? Большой вопрос. Возможны разные пути, например, усиление роли ОБСЕ, создание других механизмом по безопасности в Европе. Могут быть предприняты шаги со стороны ООН. В свое время обсуждалась идея ввести на Украину миротворческий контингент ООН, который защищал бы наблюдателей ОБСЕ. Такой сценарий возможен. Нужна лишь политическая воля, желание сторон. Если диалог пойдет, то конкретные форматы можно будет нащупать», – предрекает Кортунов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянам дали возможность штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД 17 декабря 2021, 11:49

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео, сообщает портал Autonews со ссылкой на поручение президента Владимира Путина. Федеральное приложение под неофициальным названием «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы». Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Autonews. Напомним, 15 ноября президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение. Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России 16 декабря 2021, 20:19

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 21 по 25 декабря: установятся 35-градусные морозы. «Мы сейчас выпускаем предупреждение об аномально холодной погоде. С 21 по 25 декабря на территории Центрального федерального округа ожидается среднесуточная температура на 7–12 градусов ниже нормы. Это значит, что в ночные часы будет 21–26 градусов мороза, на севере округа – Ивановская, Ярославская, Костромская – до 30–35 градусов мороза», – цитирует ТАСС руководителя ведомства Романа Вильфанда. По словам Вильфанда, дневная температура в этот период будет в диапазоне 15–21 градус мороза. Отмечается, что жители ЦФО смогут «морально подготовиться» к таким холодам, так как до этого будет теплая погода, температурный фон будет на 4–6 градусов выше нормы. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала новым температурным рекордом температуру +38 градусов Цельсия, зарегистрированную 20 июня 2020 года в Верхоянске.