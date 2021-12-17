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На переданных Украине катерах типа Island решили установить американское вооружение
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Американское вооружение будет установлено на катерах типа Island, которые поступили из США в распоряжение Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
«Что касается установки вооружения, то все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров», – передает ТАСС слова Неижпапы.
Командующий напомнил, что в распоряжении ВМС Украины уже находится четыре катера Island – «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Еще один катер, по его словам, сейчас готовят к передаче в США. После его прибытия на Украине намечено сформировать первый катерный дивизион из американских судов.
Катера предназначены для обеспечения морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей. В Киеве рассчитывают, что они позволят ВМС повысить уровень совместимости с флотами государств – членов и партнеров НАТО. Эти плавсредства являются частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов с 2014 года.
В октябре Пентагон сообщил, что США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.
Напомним, в конце ноября два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину.
В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
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Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ.
Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».
В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет.
В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти.
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
В Киеве подсчитали, сколько солдат необходимо России для вторжения на Украину
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет признаков того, что наступление России на Украину неизбежно, но он озвучил примерное количество солдат, которое необходимо для нападения.
«России понадобится не менее 500–600 тысяч солдат, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления», – цитирует Данилова агентство «Униан». Интервью было дано Reuters.
Украина считает, что сейчас у ее границ присутствует 92 тыс. военных России. При этом Киев все же обеспокоен действиями Кремля, заявил Данилов. Секретарь СНБО подтвердил, что со времени переговоров Байдена и Путина, которые состоялись 7 декабря, ситуация не изменилась.
«Было некоторое увеличение, но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение – прим. ВЗГЛЯД) произойдет сейчас», – ответил Данилов.
По словам Данилова, Россия может быстро увеличить количество военных в любой момент, но на это уйдет более 24 часов.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.
Голосование прошло в четверг. В поддержку резолюции высказались 64 страны, против – 20, воздержались – 93, передает ТАСС.
В тексте резолюции утверждается, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе украинцев и крымских татар.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подверг документ критике перед его вынесением на голосование: «Представленный проект резолюции по Крыму –часть этой антироссийской кампании».
Он отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень жизни на полуострове постоянно повышается, а права человека неукоснительно соблюдаются, и каждый желающий может убедиться в этом сам.
«Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», – отметил дипломат.
Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Хотя документ и принимается, каких-либо конкретных действий со стороны всемирной организации это не влечет.
Ранее в США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом.
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Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть
Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.
Транзит газа из России по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.
Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.
Зеленский выступил против военного противостояния с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и выступает против военного противостояния с соседней державой.
«Мы все-таки верим именно в дипломатический формат», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Глава государства отметил, что детально обсудил в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе возможную военную эскалацию между Украиной и Россией.
Президент Украины заявил, что большинство стран Евросоюза поддерживают именно позицию Украины. «Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерь жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», – сказал Зеленский.
Он признал, что украинская армия уступает по численности российской, которую он назвал «одной из самых мощных армий». «Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о присутствии российских войск в Донбассе является ошибкой: они не находились там и не находятся.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
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Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178
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Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечении года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих.
«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов.
Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.
Ранее Россия предложила Перу замену украинским Ан-178.
Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.
Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Глава «Нафтогаза» заявил о критически малом запасе угля на Украине
Украина имеет критически малые запасы угля, однако ожидаются поставки, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Витренко заявил в эфире телеканала «1+1», что «уголь – его сейчас критически малые запасы, меньше, чем обычно». При этом он заявил, что «сейчас идет много угля», имея в виду поставки, в том числе, топлива из-за границы, передает РИА «Новости».
Относительно газовых запасов он сообщил, что «сейчас нормальные запасы газа»: по состоянию на 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем средние запасы в 2015-2019 годы.
Между тем стало известно, что АО «Укргаздобыча» ввело в эксплуатацию на Скидановском месторождении в Полтавской области сверхглубокую скважину глубиной 6 тыс. 300 метров, которая обеспечивает добычу 200 тыс. кубометров газа в сутки. Предварительно оцененная ресурсная база месторождения составляет более 2,7 млрд куб. м газа.
Ранее стало известно, что в ЛНР отказались поставлять Киеву уголь. До этого на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о «вторжении».
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Макрон призвал вернуть Россию к дискуссии в нормандском формате
Французская сторона рассчитывает, Москва вернется к дискуссиям в нормандском формате по Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
«[Необходимо] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и нормандский формат. Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели», – цитирует президента Франции ТАСС.
В Белом доме заявляли, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.
При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Эксперты поспорили о степени влияния США на Зеленского
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«Представители украинской шляхты мастерски научились водить американцев за нос, поэтому выполнять Минские соглашения они не хотят и не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее президент Украины заявил о желании того, чтобы США играли главную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
«Если бы Зеленский не был самым последним дураком, то понимал бы, что дело и так идет к этому. Только Вашингтон вместе с Москвой могут продвигать разрешение ситуации в Донбассе», – заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, американцы «уже принялись за работу и пытаются действовать в этом направлении». «Я это полностью поддерживаю, поскольку только США могут указывать Зеленскому и его врагам, что им делать», – подчеркнул собеседник.
«При этом Зеленский не сможет отказать Америке. Более того, на президента Украины сейчас влияние оказывают не только США, но и «партия войны», то есть противостоящие ему коррумпированные «аваковы», «порошенки», «яценюки» и прочие деятели, по которым тюрьма плачет. Американцы это хорошо знают. Также есть «улица» – это часть проплаченных и часть убежденных националистов, которые не готовы к компромиссам с Москвой», – уточнил эксперт.
«Если бы у Зеленского была нормальная оппозиция, условно пророссийская, он мог бы маневрировать между этими силами. А так он стал ручным для «партии войны», которую могут «построить» только американцы. Поэтому Зеленский сейчас пытается переложить ответственность в этом вопросе на США, но далеко не факт, что в итоге принятые решения будут соответствовать интересам Зеленского», – добавил политолог.
В свою очередь руководитель Украинского института политики Руслан Бортник считает, что подключение США к переговорам по Донбассу позволит достичь стабильного выполнения договоренностей.
«Зеленский понимает, что только Соединенные Штаты сегодня способны выступать гарантией безопасности Украины. Европейские партнеры вряд ли могут обеспечить защиту и в политическом, и в экономическом, и в военном плане, если мы говорим о взаимоотношениях с Россией. Поэтому вовлечение Вашингтона в вопросы украинского урегулирования выгодно Киеву», – добавил он.
С другой стороны, влияние Штатов на украинскую политику не абсолютно, полагает глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «США никуда с Украины не уйдут, так как она слишком дешево им обходится, но и представители украинской шляхты очень мастерски научились водить американцев за нос», – сказал он.
«Да, американцы построили, например, антикоррупционную вертикаль, чтобы контролировать и влиять на украинских политиков, но она недееспособна. Точно так же будет и с Минскими соглашениями, поскольку Киев не хочет и не может их выполнять. Я думаю, все прекрасно понимают проблематичность возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию. Это все равно что пытаться затолкать зубную пасту обратно в тюбик», – заявил политолог.
«Что же касается заявления Зеленского об усилении роли США в урегулировании конфликтов, то это скорее отражение обиды на позицию европейцев. Украинские патриоты на каждом углу клеймят «Северный поток – 2». Но в реализации этого проекта заслуга не только Путина, но и Меркель. Кроме того, Меркель запретила поставки вооружения на Украину. Макрону тоже не до Украины. Франция вынуждена заниматься своими проблемами. Поэтому вся надежда на США», – пояснил Золотарев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. «Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль», – сказал он в эфире телеканала «Рада».
В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину личного состава ВС страны. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.
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Порошенко ворвался в студию телеканала «Рада»
Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование.
Соответствующий видеофрагмент размещен на странице телеканала в YouTube.
Порошенко в прямом эфире «Рады» в студии, которая построена прямо в здании парламента, утверждал, что средства для функционирования телеканала были выделены в обход площадки по государственным закупкам «Прозорро» и направлены на противодействие оппозиции.
«Незаконно потраченные средства налогоплательщиков. Эти средства были потрачены без системы «Прозорро». Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указки офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим», – сказал он.
Также Порошенко назвал ведущую «молодой девочкой» и посоветовал ей «не принимать участия в этом скандале». Уходя, он извинился за свой поступок.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украину готовят к реваншу Порошенко. Согласно соцопросам, партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко стала самой популярной политической силой на Украине, обогнав «Слугу народа» президента Зеленского и оставив далеко позади пророссийскую оппозицию.
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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла информационную резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», говорится в Twitter постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.
Отмечается, что «за» высказались 130 стран, воздержались – 49, а против выступили две страны – Украина и США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Ранее среди тех, кто воздержался от голосования, оказались Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и еще ряд стран.
Украина год за годом выступает против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Глава «Нафтогаза» призвал украинцев экономить газ
Украинцы должны экономить газ, если потребление будет как в Польше, то страна сможет экспортировать топливо и не будет нуждаться в импорте, заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.
Витренко заявил в эфире телеканала «1+1», что «если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу», потому «будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами, мы действительно будем садиться и решать, как проживать», передает РИА «Новости».
По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия «переходили с природного газа на биогаз».
«Биогаз можно делать с отходов сельскохозяйственного производства, с переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу», – сказал Витренко.
Он призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте.
Ранее Витренко заявил о критически малом запасе угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о «вторжении».
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Израиль нанес ракетные удары в районе аэропорта Дамаска
Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, поврежден склад, погиб человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить сообщил, что в четверг «с 1.51 до 1.59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск», передает РИА «Новости».
Силы ПВО Сирии из комплексов «Панцирь-С» уничтожили семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля, «в результате авиаудара поврежден склад материального имущества, погиб один человек».
Напомним, в октябре Россия напомнила Совбезу ООН о противоправных ударах Израиля по САР.
«Адмирал Пантелеев» потопил «вражескую подлодку» в Японском море
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях «уничтожил» подлодку «противника» в Японском море, сообщили в пресс-службе флота.
«БПК «Адмирал Пантелеев» в одном из морских полигонов боевой подготовки отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, обнаруженной средствами разведки флота. После обнаружения субмарины «противника» экипаж большого противолодочного корабля начал слежение за подводным объектом», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».
Боевые расчеты корабля провели подготовку противолодочного оружия к применению и условно уничтожили подводную цель реактивными глубинными бомбами и торпедами.
Учения проводились в соответствии с планом подготовки ТОФ без фактического применения корабельного оружия.
Корабль начал движение в сторону главной базы флота после первых в истории совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – «ARNEX-2021» у Индонезии.