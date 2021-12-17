На переданных Украине катерах типа Island решили установить американское вооружение

Эксперты поспорили о степени влияния США на Зеленского

«Представители украинской шляхты мастерски научились водить американцев за нос, поэтому выполнять Минские соглашения они не хотят и не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее президент Украины заявил о желании того, чтобы США играли главную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

«Если бы Зеленский не был самым последним дураком, то понимал бы, что дело и так идет к этому. Только Вашингтон вместе с Москвой могут продвигать разрешение ситуации в Донбассе», – заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, американцы «уже принялись за работу и пытаются действовать в этом направлении». «Я это полностью поддерживаю, поскольку только США могут указывать Зеленскому и его врагам, что им делать», – подчеркнул собеседник.

«При этом Зеленский не сможет отказать Америке. Более того, на президента Украины сейчас влияние оказывают не только США, но и «партия войны», то есть противостоящие ему коррумпированные «аваковы», «порошенки», «яценюки» и прочие деятели, по которым тюрьма плачет. Американцы это хорошо знают. Также есть «улица» – это часть проплаченных и часть убежденных националистов, которые не готовы к компромиссам с Москвой», – уточнил эксперт.

«Если бы у Зеленского была нормальная оппозиция, условно пророссийская, он мог бы маневрировать между этими силами. А так он стал ручным для «партии войны», которую могут «построить» только американцы. Поэтому Зеленский сейчас пытается переложить ответственность в этом вопросе на США, но далеко не факт, что в итоге принятые решения будут соответствовать интересам Зеленского», – добавил политолог.

В свою очередь руководитель Украинского института политики Руслан Бортник считает, что подключение США к переговорам по Донбассу позволит достичь стабильного выполнения договоренностей.

«Зеленский понимает, что только Соединенные Штаты сегодня способны выступать гарантией безопасности Украины. Европейские партнеры вряд ли могут обеспечить защиту и в политическом, и в экономическом, и в военном плане, если мы говорим о взаимоотношениях с Россией. Поэтому вовлечение Вашингтона в вопросы украинского урегулирования выгодно Киеву», – добавил он.

С другой стороны, влияние Штатов на украинскую политику не абсолютно, полагает глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «США никуда с Украины не уйдут, так как она слишком дешево им обходится, но и представители украинской шляхты очень мастерски научились водить американцев за нос», – сказал он.

«Да, американцы построили, например, антикоррупционную вертикаль, чтобы контролировать и влиять на украинских политиков, но она недееспособна. Точно так же будет и с Минскими соглашениями, поскольку Киев не хочет и не может их выполнять. Я думаю, все прекрасно понимают проблематичность возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию. Это все равно что пытаться затолкать зубную пасту обратно в тюбик», – заявил политолог.

«Что же касается заявления Зеленского об усилении роли США в урегулировании конфликтов, то это скорее отражение обиды на позицию европейцев. Украинские патриоты на каждом углу клеймят «Северный поток – 2». Но в реализации этого проекта заслуга не только Путина, но и Меркель. Кроме того, Меркель запретила поставки вооружения на Украину. Макрону тоже не до Украины. Франция вынуждена заниматься своими проблемами. Поэтому вся надежда на США», – пояснил Золотарев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. «Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль», – сказал он в эфире телеканала «Рада».

В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину личного состава ВС страны. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.

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