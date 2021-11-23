На Украину из США прибыли патрульные катера типа Island

Два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину, они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.

«Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы». Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины», – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Катера должны прибыть в Одесский морской торговый порт, пройти таможенный контроль, а а затем их отбуксируют к местам базирования и подготовят к эксплуатации после длительной транспортировки.

Вскоре на катерах будет поднят военно-морской флаг Украины, и под командованием украинского экипажа они «начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности» в акваториях Черного и Азовского морей.

«Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю постоянную поддержку, оказанную Украине... Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность», – заявил командующий военно-морскими силами ВС Украины Алексей Неижпапу.

В октябре Пентагон сообщил, что США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.