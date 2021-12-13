Назван победитель премии «Студент года»

В Москве прошло объявление лауреатов российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций, совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения. Обладателем титула «Гран-при «Студент года» стала Алия Аглиуллина из Республики Татарстан, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Премия проходила с 6 по 12 декабря в онлайн-формате. В 2021 году она стала одним их финальных мероприятий «Года науки и технологий» в России и реализовывалась в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Аглиуллина также победила в номинации «Староста года». Сейчас она на «отлично» учится на третьем курсе казанского филиала Российского государственного университета правосудия по направлению «Право и судебное администрирование». Алия активный староста своей академической группы, вместе с ней она завоевала Гран-при в конкурсе на «Лучший видеоролик, посвященный конституции республики Татарстан». Она принимает активное участие в студенческом самоуправлении вуза, является замруководителя «Школы наставников» сектора Студенческого совета академии. В 2021 году одержала победу в номинации «Лучший наставник» на ежегодной премии вуза «Студент года-2021». В рамках научной деятельности активно участвует в международных научно-практических семинарах, посвященных деятельности правоохранительных органов.

«В финале премии приняли участие 400 студентов техникумов и колледжей. По итогам конкурсной борьбы у Томской области и Республики Татарстан наибольшее количество наград – четыре, по три – у Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Курской и Московской областей, по две награды завоевали студенты Ульяновской области и республики Калмыкия. Мне особенно приятно отметить, что абсолютный победитель премии – наша коллега, общественница – староста своей академической группы. Помимо денежного приза – 60 тыс. рублей Алия Аглиуллина получит возможность пройти стажировку в центральном аппарате Российского Союза Молодежи и станет на 2022 год советником председателя Российского Союза Молодежи на общественных началах», – поделился председатель РСМ, член Общественной палаты Павел Красноруцкий.

На протяжении нескольких дней финалисты проходили конкурсные испытания в онлайн-режиме, включающие индивидуальные и общие задания: самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.

«Уже несколько лет мы вместе с Российским Союзом Молодежи организуем премию «Студент года». Это действительно важная награда и, наверно, нет такого студента в стране, который не хотел бы называться студентом года. В этом году 7 тыс. студентов профессиональных образовательных организаций из 68 регионов представили свои достижения в 11 индивидуальных и коллективных номинациях. При этом большой конкурс был практически на все номинации. Из 68 регионов-участников попасть в призёры смогли лишь 17», – рассказал заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Он отметил, что особенно важным фактором для становления будущих профессионалов считается умение анализировать полученный опыт. «Фейл-конференция – новое испытание премии, в рамках которого участники продемонстрировали навык методической работы с отрицательным опытом в своей профессиональной деятельности. Для многих она стала сложным испытанием, существенно повлиявшим на результаты. В дальнейшем мы обязательно будем расширять перечень подобных испытаний, демонстрирующих умение быть эффективными даже в состоянии стресса и неопределенности», – заключил Сериков.