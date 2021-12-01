В Сенате США собрались ввести санкции против «Северного потока – 2»

Демократы Сената США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на этот год инициативу о введении санкций против компаний за участие в сертификации газопровода «Северный поток – 2», сообщили источники американского издания The Hill.

По данным издания, руководство Сената работает над достижением соглашения о принятии в среду проекта оборонного бюджета. Руководство фракций обеих партий в Сенате пока выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать. Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода. Как утверждает издание, Госдепартамент США якобы пытался убедить демократов в Сенате заблокировать поправку, передает ТАСС.

Как ожидается, после утверждения 21 поправки Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно 770 млрд долларов. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены. «Мы только что получили новое предложение от демократов. Мы отправили им предложение ранее сегодня <…>, и поэтому я надеюсь, что мы получим что-то, что позволит процессу двигаться дальше», – отметил во вторник заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн (от штата Южная Дакота). Отвечая на вопрос о том, что республиканцы хотят провести голосование по поправке, связанной с «Северным потоком – 2», он подчеркнул: «Это очень важно».

В понедельник республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате, в частности из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом». Кроме того, минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право. Позже стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».

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