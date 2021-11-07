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Правительство выделило более 1 млрд рублей регионам на развитие инфраструктуры
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Правительство России утвердило распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства.
«Федеральный центр продолжает помогать регионам с развитием инфраструктуры для комфортной жизни граждан. Более 1,1 млрд рублей на эти цели будет досрочно направлено в Башкортостан и Свердловскую область», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что деньги, предусмотренные в бюджете на 2022-2023 годы, будут получены в регионах досрочно, поскольку строительство идет с опережением. Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».
Отмечается, что реконструкция будет проходить, в том числе, на улицах Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге, где появится трамвайная линия. Она улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе.
Кроме того, часть средств пойдет на строительство водовода в Кировском и Демском районах Уфы, общая протяженность которого составит 23,4 км. В будущем это позволит обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым пообещал выделить 10 млрд рублей на строительство транспортных узлов.
Болгары отреагировали на протесты Украины из-за визита Путина в Крым
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Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали протест Украины после визита в Крым президента России Владимира Путина в День народного единства. Большинство отмечали, что киевская власть живет в вымышленном мире.
Один из пользователей писал, что украинцы становятся все более раздражающими для Европы, а значимость населения Западной Украины скоро можно будет сравнить со значимостью Северной Македонии, передает РИА «Новости».
«Этo вce рaвнo чтo спрашивать у coceдa рaзрeшeния пoйти к себе дoмoй! Кaкиe же дураки сидят в Киеве, нeужeли oни нe пoнимaют, чтo Крым навсегда ocтaнeтcя их зaвeтнoй мeчтoй», – считает читатель Братчет.
Другой читатель отметил, что 96% населения Крыма добровольно, путем референдума перешло в состав России.
«Эта страна живет в своей цирковой реальности, в которой воображает, что Путин попросит у них разрешения посетить Крым. Лукашенко назвал Крым «родиной», что является своего рода признанием принадлежности к России, учитывая недавнее соглашение», – подытожили читатели.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства посетил с рабочей поездкой Крымский полуостров, где возложил к мемориальному комплексу в Севастополе цветы.
После этого власти Украины выразили «решительный протест», так как Киев не согласен с визитом президента России в Крым.
Британцы заявили об отставании Запада от России «на много миль»
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Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа, которая обеспечивает город теплом без ущерба для климата. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Установка, разработанная Росатомом, обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, передает РИА «Новости».
Компании в США, Китае и Франции рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов.
«Как обычно, (Россия) на много миль впереди Запада», – заявил пользователь sb4100, комментируя публикацию.
«Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством – самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов», – написал kaalus.
«Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность», – отметил Its Grim up North.
«Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», – выразил мнение winstonion.
«Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще», – заметил AquaEmperor.
«Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле», – добавил David1991.
Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Рост цен на топливо привел к банкротству нескольких британских энергокомпаний.
В МВД уточнили гражданство задержанных после избиения мужчины с ребенком в Новой Москве
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Трое задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, четвертый – уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве Алексей Ломанчук.
Ломанчук уточнил, что задержанными оказались «трое граждан России, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», передает РИА «Новости».
Вместе с тем ранее источник в МВД сообщал, что все четверо якобы являются уроженцами одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет.
Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.
Прокачку по газопроводу «Ямал – Европа» остановили
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Прокачка по газопроводу напрямую из Польши в Германию прекратилась с 9.00 мск. Реверсные поставки начались с 10.00 мск и составляли в период до 12.00 мск почти 140 тыс. кубометров в час, передает РИА «Новости».
Ранее прокачка по трубопроводу прекратилась в субботу и была возобновлена через пять дней.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
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В США восхитились российским самолетом-разведчиком А-50У
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Обновленная версия «летающего радара» А-50У является одним из ключевых элементов успеха российской обороны и разведки, считает сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос.
Российский самолет-разведчик А-50У привлек внимание экспертов американского журнала National Interest. Модернизация проводилась Авиационным заводом имени Бериева и Концерном радиостроения «Вега». Издание отмечает, что основным обновлением российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М», кроме того, были усовершенствованы летные и боевые характеристики А-50У, передает РИА «Новости».
«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов «Шмель-М». Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», – пишет Эпископос.
Автор считает, что США стоит обратить внимание на интерес других государств к А-50У, который зарекомендовал себя еще в Сирии. Экспортные версии российского самолета уже находятся на иностранном вооружении.
«A-50У похож на американский Boeing E-3 Sentry по конструкции и функциям, однако еще не известно, как эти два самолета сравниваются в реальных характеристиках. Специально произведенный экспортный вариант оригинального A-50, A-50I, был изготовлен с израильской РЛС EL/W-2090 Phalcon и продан в Индию. Учитывая агрессивную стратегию Кремля по экспорту вооружений в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что Индия рассматривается как потенциальный покупатель А-50У по мере того, как он продвигается в своем массовом производстве», – заявляет эксперт.
Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления Вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.
Ранее в США назвали главный козырь российского Су-25.
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Названа способная «поглотить» Россию и США страна
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Украина способна «поглотить» сразу и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, «из которого не будет спасения», заявил хорватский эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.
Политолог описал Украину, как настоящую «черную дыру». По его словам, эта страна может поглотить и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, из которого не будет спасения и в котором победитель может быть только один».
«Но и он заплатит очень дорого за свою победу», – приводит «Царьград» слова Метера.
По мнению эксперта, Вашингтон в своих интересах использует конфликт между Россией и Украиной. США выгодно, когда Киев пытается злить Москву – ведь таким образом, как рассчитывают Штаты, Россия отвлекается в политическом и военном смыслах, ограничивая ее возможности продвигать свои интересы в других регионах мира.
Он также добавил, что США не заинтересованы в войне между Россией и Украиной. Их интерес в бесконечном дистанцировании этих стран друг от друга.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией. В ходе конференции «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» он подчеркнул, что политически Украины уже целиком вышла из состава «Русского мира», и добавил, что никто из нынешнего руководства страны – ни президент Владимир Зеленский, ни парламент, ни правительство – не собирается идти на попятную. Кроме того, он уверен, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
В МИДе ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму
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Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, она работает на стабильность в регионе, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.
Белоусов участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре – ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По его словам, там Москву вновь «пытались обвинить в агрессии и оккупации»: с одной стороны – Украина, с другой – Грузия, передает РИА «Новости».
«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», – указал дипломат.
Эти обвинения российская сторона считает абсолютно беспочвенными. Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно: «Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности».
Минобороны России «не ведет никакой активности, которая превышала бы» потребности в обеспечении защиты россиян.
«Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины», – заключил дипломат.
Ранее в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.
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На Украине придумали, как «вернуть» Крым и Донбасс
Бывший глава МВД Украины Аваков раскрыл план по «возвращению» Крыма: он предложил ввести «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии».
«Наши цели – это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма», – цитирует экс-министра РИА «Новости».
Политик предложил ввести два новых закона: о коллаборантах, предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также закон об амнистии для граждан, совершивших мелкие преступления.
Аваков отметил, что руководство страны должно сделать все, чтобы жители Крыма и Донбасса захотели вернуть в состав Украины регионы. Граждане должны знать, что их ждет: будет ли будущее для детей, будут ли работа и пенсия, считает политик.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Крым в День народного единства, что вызвало недовольство на Украине. В Киеве выразили «решительный протест» по этому поводу.
Соловьев возмутился поведением экс-президента «Локомотива» Смородской
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев возмутился словами экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, раскритиковавшей футболистов «Спартака», которые не встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM).
«Это кто? Как ей столько лет удавалось скрываться? Раскрылась зато сейчас в «полном блеске» и, оторвавшись от футбола, широким мазком всю страну дерьмом мазанула. Обычно такой «побег в оппозицию» связан с возможным возбуждением уголовных дел в результате проверок профессиональной деятельности. Мол, «прессуют» по политическим мотивам, дайте срочно убежища на Западе. Посмотрим, что будет на этот раз», – написал Соловьев в Telegram.
Ранее Смородская, комментируя то, что футболисты «Спартака» в матче с «Лестером» не встали на BLM-колено, заявила, что теперь этот клуб якобы можно назвать «клубом расистов», передает телеграм-канал «Пул № 3».
«Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы, как всегда, имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт. Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается», – заявила она.
Экс-президент «Локомотива» также добавила, что представляет появление подобного BLM движения в России.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал правильным отказ сборной России по футболу преклонять колено в поддержку акции BLM перед матчем Евро-2020 с Бельгией.
Между тем игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков. Во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов.
Пушков высмеял увидевших расизм в балете «Щелкунчик» европейцев
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике».
Пушков напомнил в Telegram, что в Британии «увидели» чернокожую женщину в третьей жене короля Генриха VIII – английской аристократке Анне Болейн: там сняли «антирасистский» сериал с чернокожей актрисой в главной роли, который «предсказуемо провалился в прокате», так как «зритель переключал телевизор, когда видел такое издевательство над историей».
«Поэтому что такого «расистского» углядели руководители шотландского балета в постановке «Щелкунчика», остается загадкой. Пути идиотизма неисповедимы. Кстати, ни азиаты, ни арабы защищать их от «Щелкунчика», насколько известно, не просили», – заключил сенатор.
Ранее в национальной балетной труппе Шотландии признали, что «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы», передает телеграм-канал «ДТ» со ссылкой на местные СМИ.
Теперь труппа исключит некоторые элементы из арабского и китайского танцев. Планируется изменить персонажей, костюмы и хореографию ключевых сцен Страны сладостей.
Кроме того, роль главного героя, волшебника и мастера по игрушкам Дроссельмейера, впервые в истории труппы будут играть как женщины, так и мужчины.
Об изменениях в шоу, которое отправится в тур по Великобритании, было объявлено после того, как Шотландский балет сообщил о приверженности «борьбе с расизмом в балете».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему темнокожие актеры теперь играют белых.
После драки в подмосковном Лыткарино с тремя пострадавшими возбуждено дело
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В результате конфликта в подмосковном Лыткарино, где несколько человек напали на мужчину, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«31 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в Лыткарине. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью», – приводит ТАСС сообщение полиции.
Вместе с тем, в прокуратуре области уточнили, что инцидент произошел вечером 31 октября во дворе около дома 12 на улице Ленина.
«Мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения, с полученными травмами он госпитализирован», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее в субботу поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины из-за сделанного замечания в подмосковном Лыткарино и забрать дело из полиции при наличии оснований к этому.
До этого стало известно, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.
Экс-министр экономики Украины предупредил о банкротстве страны
Из-за высоких цен на газ 91% предприятий Украины не могут продолжить работу, поэтому в скором времени им грозит разорение, заявил экс-министр экономики республики Виктор Суслов.
«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», – сказал бывший чиновник в эфире канала NewsOne, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас компании получают огромные счета за топливо – 30-50 тыс. гривен на 1 тыс. кубометров газа, что для 91% предприятий это дорого.
Разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, люди потеряют работу, будет расти социальная напряженность, а властям придется выплачивать пособия потерявшим доходы и работу гражданам.
Сообщалось, что на Украине осенью образовался дефицит энергоресурсов. В стране не хватает угля, растут цены на газ, простаивают ТЭС из-за отсутствия электричества.
На помощь Украине пришла Белоруссия, которая будет на протяжении ноября поставлять электроэнергию. Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, в соответствии с подписанным контрактом. Всего Украина за месяц получит от Белоруссии 500 МВт электроэнергии.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Украина оказалась неподготовленной к отопительному сезону.
Стали известны подробности о напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
Четверо уроженцев Закавказья, избившие мужчину на глаза у ребенка в Новой Москве, официально трудоустроены как разнорабочие, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
«Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», – передает ТАСС со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».
По данным Следственного комитета, несколько человек у жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве избили мужчину, который нес на руках четырехлетнего ребенка. Инцидент попал на видео.
По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.
По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но позже его переквалифицировали в статью «Покушение на убийство» по просьбе главы СК Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стычка получила такую огласку.
Тимошенко обвинила власти Украины в катастрофе в энергетике
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Власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа, заявила лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, – а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, – Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд [кубометров]… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», – приводит слова Тимошенко РИА «Новости».
Как указала лидер «Батькивщины», такое произошло в первый раз за все годы независимости Украины. По мнению политика, из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю страну в результате «сделают банкротом». «Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», – подчеркнула она.
По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
Накануне бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Мусульманки призвали не наказывать модель за видео в легинсах возле мечети
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Молодежь нужно не наказывать за такие видео, а учить уважительно относиться к истории и к духовности, заявила председатель Союза мусульманских женщин России Наиля Зиганшина.
OnlyFans-модель Дарья Пепеляева выложила в TikTok ролик из Казани, где позирует в легинсах у мечети Кул-Шариф. Казанцы призвали жестоко наказать девушку за видео.
«Наказывать пока не надо, но просвещать обязательно нужно. Учить молодежь, как с уважением относиться к духовности, к своей истории. Эту работу надо вести обязательно и СМИ, и организациям общественным, молодежным. Чтобы до наказания дело не дошло, надо усиленно заниматься этим вопросом и воспитывать», – приводит «Говорит Москва» слова председателя Союза мусульманских женщин России Наили Зиганшиной.
При этом, она заявила, что понимает призывы казанцев наказать девушку, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Зиганшина подчеркнула: осуждение подобных поступков со стороны общества приветствуется. По ее словам, это говорит о правильном воспитании людей.
«Каждый раз, когда на фоне мечетей, синагог, церквей появляется неадекватное поведение молодежи, всегда народ возмущается, потому что знает, что это святыня и никаких провокационных действий рядом со святынями не должно быть. Российский народ воспитан в духе традиций. И, конечно же, сохранение преемственности этих традиций приветствуется. Мы многонациональная страна и с уважением друг к другу относимся».
Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала модель, сделавшую фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора, против нее возбудили уголовное дело.
Также девушку-блогера арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, одетая в форменную полицейскую куртку, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.