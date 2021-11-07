Правительство выделило более 1 млрд рублей регионам на развитие инфраструктуры

Правительство России утвердило распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства.

«Федеральный центр продолжает помогать регионам с развитием инфраструктуры для комфортной жизни граждан. Более 1,1 млрд рублей на эти цели будет досрочно направлено в Башкортостан и Свердловскую область», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что деньги, предусмотренные в бюджете на 2022-2023 годы, будут получены в регионах досрочно, поскольку строительство идет с опережением. Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».

Отмечается, что реконструкция будет проходить, в том числе, на улицах Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге, где появится трамвайная линия. Она улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе.

Кроме того, часть средств пойдет на строительство водовода в Кировском и Демском районах Уфы, общая протяженность которого составит 23,4 км. В будущем это позволит обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым пообещал выделить 10 млрд рублей на строительство транспортных узлов.