Британцы прокомментировали жалобы Варшавы на ситуацию с мигрантами

Читатели британского издания The Telegraph высказались по поводу заявления Варшавы о том, что белорусские военные, охранявшие мигрантов, были готовы стрелять по польским солдатам. Читатели считают, что ситуация с беженцами в Европе уже давно не контролируется.

«А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть это участи. И нужно отметить, что у вас все получается гораздо хуже!», – цитирует читателя британского издания Alan Mcdiarmid РИА «Новости».

Другой читатель иронично заявил, что всех мигрантов с радостью «возьмет наш Борис», имея в виду премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Беларусь и Польша – ерунда по сравнению с теми армадами нелегалов, которые намеренно выталкиваются французами в Британию через Ла-Манш!», – пишет Les Kelly.

Также один из читателей похвалил Польшу и Литву за защиту Великобритании от иммигрантов, пожелав странам успехов в борьбе.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские военные попытались выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.

Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

Литва на границе с Белоруссией занялась установкой ограждения из колючей проволоки, протяженностью около 680 км, сообщало МВД балтийской республики.