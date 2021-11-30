Адвокат рассказал о разделе наследства Градского

На наследство умершего народного артиста России Александра Градского могут претендовать жена и четверо детей, сообщил адвокат Сергей Жорин.

Артист, по словам юриста, с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению Жорина, в нем упомянуты супруга Марина Коташенко и их общие дети – семилетний Иван и трехлетний Александр, сообщает «Московский комсомолец». Ранее издание со ссылкой на свой источник сообщило, что композитор за несколько недель до смерти женился на Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет.

Жорин подчеркнул, что дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.

Долю в наследстве также получат двое старших детей, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой. При этом, как отметил адвокат, бывшие жены, как правило, не являются наследниками.

Ранее сообщалось, что прощание с артистом состоится 1 декабря в 11.00.

Советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.

В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.

Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие.