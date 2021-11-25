Минэнерго захотело отменить механизм ночного завышения цен на электричество

Министерство энергетики планирует полностью отменить механизм, позволяющий генераторам энергии манипулировать ценами на электричество для промышленности в ночное время, сообщили СМИ.

По информации «Коммерсанта», механизм корректировки ценовых заявок позволяет электростанции менять объем продаваемой мощности на рынке на сутки вперед (РСВ). В частности, на первом этапе электростанция может все 24 часа продавать 99% мощности по ценопринимающим заявкам, то есть она готова поставить мощность по любой цене, которая сформируется на торгах, что позволит пройти отбор и занять большую долю рынка.

При этом в день торгов электростанция может без объяснения причин резко снизить объем продаваемой мощности, обычно это происходит в ночные часы. Так как часть объема выбывает, то он автоматически восполняется по более дорогим заявкам, которые на первом этапе отбора не прошли, что повышает общую цену для потребителей.

Отмечается, что по новым правилам, которые министерство предлагает ввести с 1 февраля, генераторы не смогут так менять заявки.

«Проблема известна уже много лет, но до сих пор никак не решалась», – заявили в Сообществе потребителей энергии, объединяющей промышленных потребителей. По оценкам Сообщества, переплата в связи с применением механизма достигает 40 млрд рублей в год.

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