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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 00:31 | vz.ru
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Администрацию Байдена заподозрили в попытках исключить часть санкций против «Северного потока – 2»
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Администрация президента США Джо Байдена добивается через своих сторонников-демократов в конгрессе исключения части санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2» из ежегодного оборонного бюджета страны, пишут американские СМИ.
Издание Foreign Policy пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на минувшей неделе лично обращались по телефону к некоторым американским конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний, передает РИА «Новости».
Указывается, что таким образом администрация Байдена пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте компаний из ФРГ. Этот шаг, как отмечается в статье, «вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе».
Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Включение судна ФРГ в список санкций США назвали «роковым сигналом»
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Возможность внесения судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», в санкционный список США «станет роковым сигналом», сообщили источники немецкого издания Handelsblatt в правительственных кругах в Вашингтоне.
По имеющейся у издания информации, судно «Блю шип» принадлежит созданному властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания специальному экологическому фонду, направленному в том числе на защиту интересов участников проекта «Северный поток – 2». При этом указывается, что в докладе для возможного введения санкций за работу над проектом «Северный поток – 2», предоставленном Конгрессу американским внешнеполитическим ведомством, данный фонд прямо не упоминается, но указывается, что судно принадлежит организации, связанной с «правительством Германии», передает ТАСС.
Представители германского бизнеса выразили озабоченность возможным внесением «Блю шип» в перечень американских санкций. «Если действительно будут введены новые санкции, это станет роковым сигналом», – приводит издание слова представителя крупной промышленной ассоциации ФРГ. Тем не менее, по ее словам, присутствует некий дух оптимизма, поскольку существует хорошее взаимодействие с правительством США. «Однако конфликт из-за вызывающего споры германо-российского газопровода может вновь свести на нет трансатлантическое сближение», – добавила она.
В то же время, как подчеркивает издание, экологический фонд подвергается критике со стороны противников трубопровода «Северный поток – 2». «Мы хотим, чтобы этот спор был решен европейскими властями в соответствии с европейским законодательством», – отметил представитель партии «Союз-90/Зеленые» и член Европарламента Рейнхард Бутикофер, добавив, что не стоит надеяться, на санкции со стороны США. Однако он утверждал, что «если власти Мекленбурга – Передней Померании помогут завершить проект трубопровода, то это станет серьезным нарушением соглашения, заключенного на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по «Северному потоку – 2».
Кроме того, как указывает издание, участие Мекленбурга – Передней Померании в проекте «Северный поток – 2» вызывает явное недовольство в Вашингтоне. «Отдельные члены администрации США внутри страны» настаивают на ужесточении санкций, поскольку «германская сторона, очевидно, не готова решительно противодействовать России», пишет издание.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Накануне минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Во вторник Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Экс-командующий Северным флотом заявил о столкновении подлодки НАТО с «Курском»
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Трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом.
«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», – приводит его слова РИА «Новости».
Попов заявил, что «с вероятностью 90% знает наименование» субмарины НАТО, но «нужно иметь доказательства и выложить их», чтобы указать на подлодку. Попов сказал, что доказательства «выложить не может». «Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», – сказал он.
По сообщениям СМИ, тогда в районе учений находились АПЛ «Мемфис» и «Толидо» ВМС США, а также «Сплендид» ВМС Великобритании. Вашингтон и Лондон ответили отказом на запрос Минобороны России об инспекции подлодок, США и Великобритания заявили, что те находятся в рабочем состоянии.
В 2000 году Попов заявил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда он не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
Гибель атомной подлодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота. От взрыва на борту подлодка затонула, погибли 118 человек. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.
Лавров назвал вопиющими санкции против «Северного потока – 2»
Страны Запада во главе с США применяют санкции по поводу и без, особенно это касается газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример – это то, что творят с «Северным потоком – 2», – передает его слова РИА «Новости».
По словам министра, страны понимают нарастающие капризы Запада. «Все больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег», – передает слова Лаврова ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена
Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса.
«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр.
Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией.
«Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
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«Северный поток – 2» не упомянули в соглашении новой правящей коалиции ФРГ
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В коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) не идет речь о газопроводе «Северный поток – 2».
Будущее правительство Германии стремится к «расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам».
В документе отмечается, что партии поддерживают выход из угольной энергетики до 2030 года. При этом газовые электростанции должны быть построены по климатически нейтральным технологиям, передает ТАСС.
«Мы будем регулярно перепроверять безопасность снабжения и скорейшее расширение возобновляемых источников», – говорится в соглашении.
Также в тексте документа отражено намерение новой коалиции ФРГ более тесно сотрудничать с Россией по глобальным вопросам.
«Мы хотим теснее сотрудничать с Россией по вопросам будущего, например в вопросе поставок водорода, в здравоохранении, и при преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды», – сказано в тексте.
При этом три партии утверждают, что «решительно критикуют ограничения гражданских и демократических свобод и ожидают от российского правительства того, что оно предоставит гражданскому обществу беспрепятственный доступ к германским партнерам». Коалиция заявила о том, что «усилит поддержку» российского гражданского общества.
«Мы хотим создать возможность для безвизового перемещения из России в Германию особо важных целевых групп, например молодежи», – отмечается в соглашении.
Помимо этого, коалиция выражает надежду на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и считает, что к ним нужно привлечь и Китай.
«Нашей целью остается свободный от атомного оружия мир и тем самым свободная от атомного оружия Германия. Мы настоятельно выступаем за заключение соглашения, продлевающего Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое бы включало в себя, наряду с новыми стратегическими атомными боевыми системами, и системы малой и средней дальности», – говорится в тексте.
«Мы делаем ставку на переговоры между США и Россией по полному разоружению в субстратегической области. Мы хотим сильнее привлечь к усилиям по атомному разоружению и контролю над вооружениями такие страны, как Китай», – подчеркнули политики.
Ранее депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении «СП-2». Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
Напомним, в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
В Германии объяснили резкую критику санкций против «Северного потока – 2»
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«Зеленых» начинает возмущать наглость США. Немцы не могут согласиться с ролью вассала», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал резкую критику американских санкций против «Северного потока-2» со стороны фракции «Зеленых» в Бундестаге. Ранее партия активно выступала против строительства газопровода.
«Войдя в новое правительство Германии, «Зеленые» принимают на себя ответственность за вопросы безопасности страны и Европы, и поэтому должны придерживаться более прагматичного курса. Лидер «зеленой» фракции в Бундестаге Омид Нурипур, скорее всего, станет председателем партии после того, как нынешний лидер партии Анналена Бербок займет пост главы МИД. Так что его заявление отражает не только его личное мнение, но и позицию всей партии», – считает германский политолог Александр Рар.
«Зеленых» начинает возмущать наглость США, с которой они стремятся обеспечить европейскую энергетическую безопасность с помощью санкций против компаний, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для Европы, – объяснил собеседник. – Но если согласиться с такой позицией, выходит, что Европа – вассал США и что Вашингтон вправе определять политику Германии и других европейских стран. Однако немцы не могут на это пойти. Это просто нонсенс».
При этом Рар обратил внимание на то, что «Зеленые» не меняют своего отношения к «Северному потоку – 2». «Они всегда выступали против строительства газопровода, и сейчас не поменяли точку зрения. Просто они не хотят, чтобы этот вопрос решали США. К тому же, раньше к их заявлениям не относились столь внимательно, но сейчас они имеют большое значение», – резюмировал политолог.
В среду депутат фракции «Союз 90/Зеленые» в бундестаге Омид Нурипур раскритиковал новые санкции США в отношении «Северного потока – 2». Он назвал их «неприемлемыми даже для противников» этого проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским», – подчеркнул эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам.
«Зеленые» никогда ранее не выступали против ограничительных мер, вводимых в отношении СП-2. Из всех немецких партий именно они были непримиримыми противниками строительства трубопровода для перекачки российского газа по дну Балтики.
В среду в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
Днем ранее Госдеп предложил Конгрессу в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» связанную с Россией компанию Transadria Ltd, которая считается связанной с Россией, а также два судна. Одно из них, «Марлин» принадлежит Transadria Ltd.
По данным Bloomberg, второе судно, выбранное в качестве объекта новых санкций, именуется «Блю шип». Сообщется, что оно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством».
Позднее представитель крупной промышленной ассоциации ФРГ сказал, что если меры против «Блю шип» действительно будут приняты, «это станет роковым сигналом».
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В США предсказали скорый запуск «Северного потока – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» может начать работать через пару месяцев, пишет Bloomberg.
Прогноз по срокам запуска дала администрация президента страны Джо Байдена в ежеквартальном докладе по «Северному потоку – 2». Документ направлен в Конгресс, сообщает Bloomberg.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
СВР: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года
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Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось»,— говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.
До этого в СВР назвали ложью заявления Госдепа о концентрации Россией сил на границе Украины.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами публикацию о готовящемся российском «вторжении» на Украину, по его словам, западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
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В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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WSJ: США не убедили Европу в намерении России напасть на Украину
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США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Источники сообщили, что после получения предупреждения в начале ноября, чиновники из стран ЕС снизили степень опасений по поводу якобы готовящегося нападения. «Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС», – приводит слова дипломатов сот ссылкой на издание РИА «Новости».
Wall Street Journal сообщает, что новые данные повысили обеспокоенность, однако «некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину», при этом о каких именно странах говорится, не уточняется.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
Шойгу заявил об отработке бомбардировщиками США условных ракетных ударов по России
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У российских границ начались активные действия стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, летчики отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов заявил, глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три», – сказал Шойгу в ходе беседы с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, передает ТАСС.
По его словам, во время таких мероприятий американские летчики отрабатывают «выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».
«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», – подчеркнул он.
Глава ведомства добавил, что российско-китайская координация на этом фоне становится стабилизирующим фактором в мировых делах.
Ранее Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину об успешно проведенном патрулировании российской и китайской авиации над морями Азиатско-Тихоокеанского региона.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов.
Минобороны сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» проводили совместное патрулирование в Азиатско-тихоокеанском регионе для развития отношений между странами.
США ввели санкции против связанных с «Северным потоком – 2» компаний и кораблей
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Американское министерство финансов ввело санкции против базирующейся на Кипре компании Transadria и судна под российским флагом Marlin, сообщают информационные агентства.
Санкции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года, передает ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь не уточнял название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Антонов отреагировал на угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»
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Попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2).
«Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», – приводит слова Антонова ТАСС.
Посол напомнил, что сначала в Вашингтоне пытались сорвать завершение строительства трубопровода, однако это не удалось. «Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», – подчеркнул глава российского диппредставительства в США.
«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», – заявил Антонов.
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Посол подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес «относительно российской энергетической политики». «Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере», – добавил дипломат.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Противники «Северного потока – 2» в Германии раскритиковали санкции США
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Германская партия «Союз-90»/«зеленые», которая выступала против реализации проекта «Северный поток – 2» и может войти в новое правительство ФРГ, считает новые американские санкции в отношении газопровода неприемлемыми, заявил эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.
«Новые санкции США неприемлемы даже для противников «Северного потока – 2», – приводит ТАСС слова эксперта «зеленых», которого цитирует Reuters.
«Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», – отметил он. «Трубопровод [«Северный поток – 2»] был и остается ошибочным германским решением, но не американским [решением]», – добавил Нурипур.
Подобных заявлений со стороны «зеленых» до сих пор не звучало. При этом, как ожидается, уже в среду будет представлен коалиционный договор, а в следующем правительстве ФРГ члены партии Анналена Бербок и Роберт Хабек могут возглавить МИД и новое министерство экономики и климата соответственно.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций США назвали «роковым сигналом».
Накануне Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров в связи с этим отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без», особенно это касается «Северного потока – 2». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Во вторник Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для введения санкций против «Северного потока – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). Как пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен, в отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности. Блинкен не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Украина обменялась с США и Британией разведданными о ВС России
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Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что обменялся с коллегами из США и Британии данными разведслужб о якобы имеющем место «скоплении российских войск на границе с Украиной».
«У меня (ранее) состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили факты, который получают наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен», – приводит ТАСС слова Резникова, которого цитирует пресс-служба Минобороны Украины.
Как утверждает глава украинского военного ведомства, Киев получил «получил очень важные сигналы от партнеров» о том, что не останется наедине с этой ситуацией. Министр обороны Украины выступил с утверждением, что партнеры начали соответствующие консультации с другими государствами ЕС и НАТО. «Реакция будет очень жесткой», – заявил глава военного ведомства, добавив, что речь идет о возможных экономических и политических санкциях против России, а также об увеличении помощи Украине «техникой и вооружением».
Ранее в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
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Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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