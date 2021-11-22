Грузия выслала шесть украинцев, включая военного инструктора

Грузия развернула на границе и выслала обратно шесть прилетевших с Украины пассажиров, вызвавших подозрение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Среди высланных, по данным телекомпании «Имеди», военный инструктор Паша Кашчук.

Он готовит в том числе членов находящегося на Украине грузинского легиона «Волки».

По данным телекомпании, в Грузии находится руководитель «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили, который не скрывает своих симпатий к Саакашвили.

Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил «Имеди», что в Грузию намеревались прибыть «хорошо подготовленные военные» – сторонники гражданина Украины, экс-президента Михаила Саакашвили, осужденного на три и шесть лет лишения свободы.

«Не думаю, чтобы у них был ресурс на то, чтобы устроить военный переворот, но они в любом случае – не друзья Грузии», – заявил депутат.

Напомним, накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку и начал принимать пищу. Бывшего президента Грузии в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Адвокат Саакашвили Ника Гварамия выразил удовлетворение условиями размещения.

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