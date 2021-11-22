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В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
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Распространение дельта-штамма коронавируса в Японии могло прекратиться вследствие его самоликвидации, сообщили исследователи из Университета Ниигаты в центральной части страны.
По мнению ученых, из-за постоянных мутаций в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса, произошли изменения, передает ТАСС.
В связи с этим белок перестал функционировать нормальным образом, что, в свою очередь, вызвало сбои в процессе воспроизводства штамма и, как следствие, его самоликвидацию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.
Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки.
«Он был непривитый», – написала она в Facebook, где артисты обсуждали смерть Гаркалина. Когда ей написали, что информацию о вакцинации подтвердила дочь Гаркалина, Гузеева заявила, что якобы «это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», сообщает «Московский комсомолец».
Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД, Лариса Гузеева отказалась уточнить информацию об отсуствии прививки у Валерия Гаркалина.
Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Врач-пульмонолог объяснил, что народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19. В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».
«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.
Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.
«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
Названы сроки внедрения назальной вакцины от COVID в России
Назальная вакцина от коронавируса на основе «Спутника V» будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет.
В Нидерландах продолжились массовые беспорядки из-за антиковидных мер
В Нидерландах в ночь на воскресенье продолжились акции протеста против мер правительства по борьбе с коронавирусом, митингующие поджигали велосипеды, забрасывали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками, сообщили правоохранительные органы.
В Гааге были задержаны семь человек, пять полицейских получили травмы, одному из них пришлось обратиться за помощью в больницу, передает Deutsche Welle.
Полиция была вынуждена применить водометы против участников протестов.
В субботу две мирные акции протеста прошли в Амстердаме и городе Бреда.
Напомним, в ночь на воскресенье в странах Европы прошли акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, участники которой решили выйти в выходные на уличные акции в более чем 100 городах в разных странах мира.
Врач оценил связь потери обоняния и половой дисфункции
Потеря или искажение обоняния отражается на здоровье всего организма, в том числе влияет и на либидо, сообщил главный отоларинголог по СЗФО, заслуженный врач Сергей Рязанцев. Отметим, что потеря обоняния – один из симптомов коронавируса.
При потере обоняния, по словам Рязанцева, «возникают проблемы с аппетитом, перевариванием пищи, нарушается либидо». Он отметил, что обоняние тесно связано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом спекулятивный. Рязанцев подчеркнул, что «человек – не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система», в связи с чем даже потеря 100% обоняния «крайне редко ведет к половой дисфункции», передает РБК.
Вопрос потери обоняния при COVID-19 не до конца изучен, сказал врач, добавив, что речь идет, скорее всего, о «поражении самого обонятельного нерва или подкорковых структур». «Что для нас непонятно – то, что это явление обратимо, причем практически в ста процентах случаев. То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», – сказал врач.
Он рекомендовал восстанавливать обоняние с помощью обратной биологической связи, «регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт». В качестве возможных примеров Рязанцев назвал «розу, апельсин, кофе», их нужно «нюхать, вспоминая запах». По его словам, «происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему».
Напомним, во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания. Коронавирус также может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос.
В центре Гамалеи назвали срок снижения эффективности вакцинации от COVID
Замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что снижение эффективности вакцинации от коронавируса наступает через 6-8 месяцев.
«Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, введение третей дозы вакцины от коронавируса (ревакцинация) возвращает снижение эффективности к исходному уровню и даже превышает его.
«И могу сказать уже совершенно точно и определенно, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости», – сказал Логунов.
Логунов подчеркнул, что ревакцинация от COVID-19 эффективна и хорошо зарекомендовала себя. Он отметил, что ревакцинация необходима через полгода при неблагоприятных условиях или через год, если нет пандемического подъема.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID
Президент России Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
«Я могу принять участие в этом эксперименте?», – обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи, передает РИА «Новости». Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», – добавил Путин.
В свою очередь Логунов отметил, что назальная вакцина безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет давать дополнительный барьер от коронавируса.
Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет.
В России выявили 36,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в России выявили 36 970 случаев короанавируса, за все время в стране подтверждено 9 331 158 случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано после выздоровления за сутки 32 504 человека, за это же время скончались 1252 пациента с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за минувшие сутки выявлен 6081 случай коронавируса, в Московской области – 2058, в Санкт-Петербурге – 1614.
Накануне в России выявили 37 120 случаев коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 150.
В Саратове возмутились готовностью ТЦ впускать посетителей по QR-коду от чипсов
Посетители торговых центров в Саратове рассказали, что в некоторые ТЦ можно пройти с любым QR-кодом или вовсе без него.
Так, в ТЦ «Мир» «охранники на входах не просят показать QR-код», в связи с чем «можно попасть абсолютно в любой магазин», хотя на большую часть магазинов внутри ТЦ распространяются ограничительные меры, передает «Регион 64» со ссылкой на местных жителей.
В комплексе на проспекте Кирова, где располагается «Детский мир» и другие торговые точки с мебелью и одеждой, сотруднику «можно показать любой QR-код, который есть, даже от шоколада или чипсов, так как он его не сканирует», рассказали возмущенные горожане.
В Саратовской области доступ в фитнес-клубы, заведения общественного питания, непродовольственные магазины и другие объекты осуществляется по QR-коду, свидетельствующему о вакцинации или уже перенесенной коронавирусной инфекции.
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Напомним, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полную силу закон вступит с 1 февраля, а пока россияне могут предъявлять на входе медотвод, ПЦР-тест или QR-код. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года. К этому времени уже должно привиться 80% населения.
Россия и Израиль решили создать группу по борьбе с COVID
Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля создадут рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с делегацией Государства Израиль, прибывшей в Москву для обсуждения вопросов взаимодействия в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая COVID-19», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в состав израильской делегации, возглавляемой Министром туризма Йоэлем Развозовым, также вошли руководитель штаба по борьбе с COVID-19 профессор Салмон Зарка и директор Департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь.
Участники встречи обменялись актуальными данными по эпидемиологической ситуации в обеих странах и циркулирующих штаммах коронавируса.
Иностранная делегация «отметила широкий охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов».
«Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», – добавили в пресс-службе.
Отдельно были рассмотрены вопросы вакцинации от коронавируса. Стороны отметили, что только такая мера может остановить пандемию и предотвратить тяжелое течение болезни. «Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъема заболеваемости (в стране привито почти 70% всего населения)», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Контакты с израильской стороной будут продолжены, в том числе по вопросу восстановления авиасообщения между странами.
Ранее сообщалось, что туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, после урегулирования трудностей технического и юридического характера.
Власти Канады ввели запрет на въезд в страну для невакцинированных спортсменов
Невакцинированные профессиональные спортсмены и любители не смогут въезжать в Канаду с 15 января 2022 года, заявил министр общественной безопасности страны Марко Мендичино.
Игроки НБА и НХЛ, которые еще не вакцинировали одной из одобренных Канадой вакцин против COVID-19, могли въезжать в страну, передает CBC.
Однако с 15 января у спортсменов больше не будет таких льгот из-за широкой доступности вакцин, заявил Мендичино.
Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели коронавирусом.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Австрии принимали решение о введении локдауна для непривитых.
Позже канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с понедельника, 22 ноября, национального локдауна из-за ситуации с коронавирусом.
НИЦ Гамалеи провел эксперимент по одновременному использованию прививок от гриппа и COVID
Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в центре провели эксперимент и вкалывали одновременно прививки от гриппа и коронавируса.
«Мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Логунова, в этом случае ученые увидели значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при таком совместном применении.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.
Локдауны вступили в силу в Австрии и Словакии
В Австрии с понедельника действует всеобщий локдаун, в Словакии – локдаун для непривитых от коронавируса, сообщают информационные агентства.
В Австрии закроют почти все магазины, кроме продуктовых, также продолжат работу аптеки, банковские и почтовые отделения. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительной причины. Однако школы и детские сады продолжат работу. Ожидается, что локдаун продлится 20 дней. 13 декабря он точно завершится как минимум для привитых и переболевших, для остальных ограничения могут продлить, передает РИА «Новости».
Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения COVID-19 в пересчете на количество населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что люди без прививки «не смогут посещать торговые центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости», кроме того, «для них станут закрыты все общественные мероприятия».
Близкий к словацкому минздраву источник сообщил, что в ряде районов страны с понедельника ввели максимально жесткие социальные ограничения для всех жителей. Участие в общественных мероприятиях там запрещено и для граждан, привитых от COVID-19.
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Напомним, ВОЗ выразила обеспокоенность скоростью распространения COVID-19 в Европе. В европейских странах власти ужесточают коронавирусные ограничения. В странах Европы проходят акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений.
Проезд в общественном транспорте без QR-кода запретили в Татарстане
В Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, сообщают информационные агентства.
С 22 ноября также будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кодов. Проверки будут проводить сами перевозчики, они получат субсидии в случае сокращения выручки. Запрет распространяется и на метрополитен, но не касается легковых такси и межрегиональных перевозок. Кроме того, в Татарстане разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации, передает РИА «Новости».
Напомним, в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
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Названо новое последствие коронавируса
Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу, сообщил невролог Ойбек Тургунхужаев.
По его словам, о таком симптоме сообщают около 10% людей, переболевших коронавирусом нового типа. Как правило, мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание называется фибромиалгия. Оно вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, передает радио Sputnik.
«В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», – предупредил невролог.
Медик отметил, что человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы. Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами.
«Лечение этих состояний – применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Мы используем, по сути, две группы препаратов: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли», – заключил Тургунхужаев.
Ранее ученые заявили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий.
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