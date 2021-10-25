Попова рассказала о количестве зараженных новым вариантом дельта-штамма COVID в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.

«Дельта» сейчас – это 100% всех вирусов в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%», – сказала она в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».

Также она рассказала, что три случая заражения новым вариантом дельта-штамма было выявлено в Москве и Подмосковье. Попова уточнила, что была обнаружена та же мутация коронавируса, что составляет в Великобритании уже около 7%.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока ничего тревожного в мутациях коронавируса нет, но не исключено, что ситуация изменится.

«Пока ничего супер тревожного в мутациях нет, но очень может быть. Потому что чем медленнее мы прививаемся, тем скорее он приспосабливается. Мы даем ему [вирусу] эту возможность. Мы в мире очень медленно прививаемся, и в России [так же] прививаемся», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях формы коронавируса AY.4.2 в России.

Напомним, сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.