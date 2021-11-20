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Бабиш заявил о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента Чехии
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Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш не исключил, что на следующих президентских выборах в январе 2023 года выдвинет свою кандидатуру.
«Меня все спрашивают об этом (о президентской кандидатуре), так мне пришло в голову, что люди могли бы начать сбор подписей, и, если бы было достаточно подписей (...) Но я не хочу опережать события, увидим», – заявил Бабиш, отвечая в субботу в Facebook на вопросы своих сторонников, передает РИА «Новости».
При этом официально Бабиш не нуждается в сборе подписей в поддержку своей кандидатуры, так как необходимые, согласно законодательству, 72 голоса в его поддержку могут предложить депутаты от возглавляемого премьером движения ANO.
По мнению местных политологов, Бабиш завел речь о сборе подписей для того, чтобы проверить уровень поддержки со стороны рядовых избирателей.
Напомним, полномочия главы правительства у Бабиша закончатся 26 ноября, когда на пост премьера будет назначен лидер выигравшей 8-9 октября парламентские выборы коалиции «Вместе» Петр Фиала.
Между тем прокуратура Праги обратилась в парламент с просьбой о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности в связи с подозрением о допущенном с его стороны мошенничестве.
Бабиш, владеющий наднациональным холдингом Agrofert, подозревается в том, что в 2009 году из состава холдинга была вычленена небольшая фирма под названием «Ферма «Гнездо аиста», на которую была получена субсидия Евросоюза в размере 50 млн крон (около 2 млн евро), предназначенная для малых и средних фирм, занимающихся туристическим бизнесом. Позднее фирма снова была включена в состав агрохолдинга.
В 2015 году прокуратура Праги начала уголовное расследование по данному делу, которое продолжается до сих пор. При этом в 2018 году субсидия была возвращена Евросоюзу.
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Эксперт: Слова про Крым помогут Радеву выиграть президентские выборы в Болгарии
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Своим высказыванием Радев пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов. В Болгарии есть запрос на пророссийскую риторику. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее болгарский президент Румен Радев на теледебатах назвал Крым «российским» и призвал отказаться от практики санкций и «спекуляций» в отношении Москвы.
«Если быть точным, Радев сказал, что «сейчас Крым российский», а тут с ним и спорить невозможно. Он ведь не сказал, что Крым «законно принадлежит Российской Федерации» или что-то подобное. Но даже такое его высказывание вызовет раздражение у «пронатовски» ориентированных болгар. Впрочем, Радев на них и не опирается», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, большинство жителей Болгарии симпатизирует России. Поэтому призывы Радева добиться взаимопонимания с Москвой, отказаться от политики антироссийских санкций выглядят как «чисто политтехнологический прием», который призван помочь добрать недостающие голоса перед вторым туром выборов.
«Вряд ли болгарский лидер потеряет теперь голоса. Наоборот, Радев опирается на свое знание общественных настроений, иначе он вряд ли бы себе позволил такую реплику. Конечно, в Болгарии есть сторонники Запада, но даже они не обязательно выступают против Москвы. Кроме того, Крым – это все-таки не критически важный для большинства болгар вопрос», – отметил собеседник.
При этом не стоит воспринимать реплику Радева как признак перемен в отношении лидеров стран Евросоюза к проблеме Крыма, предупредил эксперт. «Болгария – маленькая страна, не имеющая особого влияния в таких делах. В этом плане мейнстримные либеральные СМИ просто передавят позицию Софии», – заключил Погребинский.
Накануне президент Болгарии Румен Радев, который пытается переизбраться на второй срок, провел теледебаты со своим соперником Анастасом Герджиковым. В ходе дебатов Герджиков назвал Крым «украинским» и призвал сохранять санкции, введенные против России.
«Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы, – ответил на это Радев. – Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», – цитирует Радева «Страна.ua». На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: «Он сейчас российский». Президент добавил, что Российская Федерация не может быть для болгар моделью развития, но не может быть и врагом для них. По его словам, по поводу России много спекуляций, поэтому самое важное – искать диалог с Москвой.
Как известно, 14 ноября состоялся первый тур президентских выборов. На них Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%. Оба они вышли во второй тур, который состоится в ближайшее воскресенье.
В пятницу МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В МИДе отметили, что слова президента сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений». В Киеве от Радева ждут опровержения его слов.
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Байден на время пребывания под наркозом передал полномочия вице-президенту США
Глава Белого дома Джозеф Байден решил временно передать свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, сообщили в американской администрации.
Президент США на это время будет находиться под анестезией в госпитале, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала в своем Twitter, что глава американского государства в пятницу утром отправился в Медицинский центр Уолтера Рида для планового медицинского осмотра.
Она отмечала, что президенту сделают плановую колоноскопию, потому, как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, в соответствии с конституцией страны Байден передаст Харрис власть на короткий промежуток, пока будет под наркозом, передает РИА «Новости».
Во второй половине дня Белый дом сообщит о состоянии президента по итогам медобследования.
Стало известно о роли Ермака в срыве задержания «вагнеровцев» на Украине
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Операцию по задержанию 33 россиян в 2020 году перенесли по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.
«Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента [Украины Владимира Зеленского]. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса [Андрея Ермака]. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту [Зеленскому], но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса [Ермак]. Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса [Ермак]. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента [Украины Владимира Зеленского]. То есть, человек (глава офиса) был делегирован и сообщил, что это команда президента [Зеленского]. Но письменного указания не было», – заявил Бурба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
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Франции предложили выйти из НАТО и заключить союз с Россией
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Читатели электронной версии издания Le Figaro выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы, предложив властям Франции выйти из НАТО и заключить союз с Россией.
Читатели издания возмутились позицией автора статьи о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. Пользователь с ником Voîna Krasnaîa отметил, что Россия вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО под руководством США. «Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?» – поинтересовался читатель, мнение которого приводит РИА «Новости».
«Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией», – сыронизировал другой посетитель сайта издания. Он напомнил о воздушном патрулировании у западных границ России и заходах кораблей в ее территориальные воды в Черном море.
Пользователь с ником PNL призвал власти Франции не равняться на «так называемых американских друзей». «Украина – яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!» – заявил Lugdunum. Он призвал оставить украинцев в покое и дать им самостоятельно решить собственные проблемы. «Давайте <…> выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником», – предложил читатель электронной версии издания.
«В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ», – подытожил Giovani Grimaldi.
Напомним, во вторник французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Франции защищать «территориальную целостность» Украины. Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
В понедельник генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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В Германии предрекли Донбассу роль «порохового погреба» Европы
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«Меркель стала заложницей интересов Украины и США, и это ее очень коробит», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины отсутствия встреч в нормандском формате.
«В заявлении госпожи Меркель чувствуется личная обида на Россию и Украину из-за их нежелания провести встречу в «нормандском формате». Судя по всему, она очень хотела завершить свое канцлерство переговорами в Берлине. Ведь именно она придумала этот формат, боролась за него и призывала конфликтующие стороны за стол переговоров даже тогда, когда не было и речи о прогрессе», – полагает германский политолог Александр Рар.
По его словам, в глубине души Меркель понимает, что «нормандский формат» и Минские соглашения фактически провалились. «Ей очень больно это признать, учитывая, что в таком случае мы снова выходим на путь конфронтации, к которому обязательно подключатся США, – считает эксперт. – Она надеялась, что европейцы сами смогут решить этот конфликт, доказав свою независимость от Вашингтона. Это ее очень коробит».
Рар также добавил, что новое правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем вряд ли будет сильно заинтересовано в нормандских встречах. «Более того, такие встречи не особо интересуют и президента Франции, потому что он ведет свою игру с Россией. Так что обвинять в провале «нормандского формата» можно еще и французов», – уточнил он.
По мнению политолога, Меркель действительно разочаровала жесткая позиция Москвы. «При этом глава МИД России Сергей Лавров верно подмечает: если Франция и Германия поддерживают точку зрения Украины в конфликте, то смысла встречаться нет. Москву такое поведение европейских лидеров правомерно раздражает, учитывая, что Берлин и Париж являются гарантами исполнения Минских соглашений», – рассказал Рар.
«Меркель попала в ловушку, став заложницей интересов Украины и США, хотя она могла с большей твердостью отстаивать свою посредническую роль и заставить Украину следовать букве достигнутых договоренностей», – рассуждает эксперт.
«При этом я не понимаю, на что до сих пор надеется Зеленский. Подозреваю, что он уже осознает утрату Донбасса, поскольку Украина сделала все, чтобы настроить жителей региона против себя. Их уже фактически невозможно включить в состав Украины ни мирным, ни даже военным путем, – считает Рар. – Просто украинские власти не хотят этого признавать и, вероятно, хотят выторговать себе в обмен на Донбасс членство в НАТО и ЕС».
«Говорить о последствиях возможного выхода Украины из Минских соглашений довольно страшно, особенно в условиях милитаризации Европы, в частности Великобритании, – отметил политолог. – Больше всего меня пугает, что к развязыванию новой войны может привести случайная искра, как это было во время Первой мировой. Поэтому всем сторонам нужно быть максимально осторожными в поведении, чтобы Донбасс не стал новым пороховым погребом Европы».
Ранее и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в «нормандском формате» на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник «нормандского формата» и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
Позже в ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений, а в ДНР заявили о попытке Киева подорвать доверие к ООН.
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Лукашенко: Белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. Он отметил, что мигрантов в Белоруссию не приглашал, и держать их силой в стране не будут.
«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы – славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников – прим. ВЗГЛЯД) помогал им. Я не буду это даже выяснять», – цитирует Лукашенко издание «КорреспонденТ». Интервью глава Белоруссии давал ВВС.
Политик подчеркнул, что мигрантов на границе держать не будут. В случае, даже если они попытаются пробраться на территорию Польши. Как заявил Лукашенко, никто их останавливать не станет, так как они хотят попасть не в Беларусь.
«И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь», – добавил Лукашенко.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов и военной техники напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Президент Белоруссии предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию, чтобы 2 тыс. беженцев покинули польско-белорусскую границу. Отмечалось, что белорусская сторона поможет мигрантам вернуться на родину, но силой никого выталкивать не станет.
Накануне сообщалось, что все беженцы перебрались в логический центр из-за непогоды. Находились они все это время у пункта «Брузги»
Толпы беженцев разбили лагерь между Польшей и Белоруссией на прошлой неделе. Страны Европы обвинили Минск в создании миграционного кризиса, считая это ответом на санкции.
Знакомый Рашкина о подробностях убийства лося: Ружье взял только депутат
Приятель депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который был вместе с ним на охоте в Саратовской области, рассказал подробности инцидента.
По словам приятеля Рашкина Владимира Матросова, все участники поездки планировали отправиться на рыбалку, но только депутат имел при себе ружье, передает телеканал ren.tv.
Матросов сообщил, что Рашкина никогда не волновало наличие разрешения на охоту, он рассчитывал на своих товарищей.
Ранее тактику депутата по изменению своих показаний сравнили со случаем Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, заявлял адвокат Алексей Мельников, отмечая, что ложь поставила его в еще более худшее положение.
Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. В Госдуму было направлено представление с требованием снять неприкосновенность с депутата.
Сам депутат давал спутанные показания, говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана, а также не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного. О том, что Рашкин признался ранее говорил другой депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Лавров предупредил главу МИД Турции об опасности военного сотрудничества с Украиной
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Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул опасность курса Киева, направленного на обострение напряженности на юго-востоке Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.
Российский политик призвал турецкого коллегу серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества (ВТС) Киева и Анкары, которые способствуют военному укреплению Украины.
«Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», – цитирует главу российского дипведомства ТАСС.
В МИД России добавили, политики обсудили ситуацию на Украине. Акцент делался на том, что действия Киева на юго-востоке страны с поддержкой западных коллег могут обернуться дестабилизацией обстановки.
«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред» заявил, что в ходе военного конфликта России и Украины Турция будет на стороне Киева, желая получить контроль над Крымом.
Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.
Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.
В США заявили о неготовности увеличить поставки оружия Украине
Соединенные Штаты на данный момент не намерены заявлять о дополнительной военной помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи (Украине). Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера – и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет», – цитирует Псаки РИА «Новости».
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну.
Резников также встретился с американским сенатором от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Юристы: Перезахоронение Сталина невозможно без его завещания
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Прошение об эксгумации тела Иосифа Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище, которое подал адвокат правнука генсека, возможно, рассмотят, однако удовлетворено оно не будет, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные юристы. По их мнению, у родственников вождя нет прав на его тело.
Адвокат, который представляет интересы правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, направил в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина. Пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин пояснил, что Бенсаада просит исторической справедливости в исполнении посмертной воли генсека, который желал быть погребен на Новодевичьем кладбище.
«Здесь затрагивается сразу несколько моментов. Одно направление – оформление последней воли умершего, второе – некие желания родственников. Само перезахоронение, возможно, допустимо по заявлению родственников, правда здесь ситуация не очень стандартная. Но даже если брать обычного человека, неизвестного, то здесь тоже не все так просто», – говорит судебный юрист Натан Будовниц.
Та или иная воля наследодателя оформляется надлежащим образом, то есть в завещании, продолжает специалист. Соответственно, если таковое было указано, то при захоронении это желательно исполнять.
«У нас сейчас завещания могут содержать даже такие условия, которые возлагают на наследника определенные юридически значимые действия. И если речь идет о предстоящем захоронении, то это указать можно. Однако заниматься этим постфактум – вопрос серьезный, сложный, и я не уверен, что реальный. Но главное здесь то, что если у правнука нет никакой надлежаще оформленной воли умершего. Поскольку подкреплена она только словами, то это попросту может оказаться неправдой. А поэтому вряд ли это может быть принято во внимание», – считает собеседник.
Он уточняет, что данное заявление, возможно, будет рассмотрено, однако удовлетворено, скорее всего, не будет.
Юрист и нотариус Илья Радченко также полагает, что правнуку не удовлетворят заявление об эксгумации останков Сталина. «Сейчас, если человек оставит в определенном законом порядке свою волю относительно своего захоронения, то она будет, конечно, исполнена. Но это только, если он оставит ее в определенном порядке, а не просто будет скажет кому-то об этом или напишет в письме. Существуют определенные формы распоряжения на случаи смерти, например, если человек об этом напишет в завещании», – рассказывает специалист.
Где должен быть похоронен Сталин?
Он подчеркивает, что никаких юридических оснований в данном деле нет, а значит вряд ли кто-то на сегодняшний день решится вскрывать могилу Сталина. «Право на тело Сталина родственники, безусловно, не имеют. Более того, не сам Сталин, но его захоронение имеет большое культурное значение для страны, причем уже историческое», – заключил Радченко.
Председатель Социалистической партии трудящихся Грузии, основатель Фонда изучения феномена Сталина Тамаз Джапошвили в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что большинство жителей Гори (родины Сталина) поддержали бы идею перезахоронения генсека в его родном городе, но лучше оставить его прах там, где он есть – около Кремля.
Врачи нашли у Саакашвили заболевание мозга
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Консилиум врачей выявил у экс-президента республики Грузия Михаила Саакашвили, который в тюрьме более месяца назад объявил голодовку, поражение мозга, сообщила уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария.
«У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение – обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для полной оценки процессов, протекающих в головном мозге, необходимо МРТ-исследование», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы омбудсмена.
Аппарат омбудсмена по-прежнему требует скорейшей госпитализации Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику на обследование. При этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что власти готовы перевести бывшего президента в военный госпиталь города Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести экс-президента Михаила Саакашвили, голодающего со дня ареста 1 октября, в военный госпиталь в Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента.
Напомним, Саакашвили в четверг вечером во время встречи с адвокатами в тюремной больнице упал и потерял сознание.
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Российская фигуристка первой в истории сделала четверной риттбергер
Российская фигуристка Аделия Петросян из команды тренера Этери Тутберидзе первой в истории женского одиночного катания исполнила прыжок четверной риттбергер на соревнованиях.
Данный элемент судьи зачли 14-летней фигуристке, тренирующейся под руководством Этери Тутберидзе, во время исполнения произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Спортсменка исполнила один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом. На риттбергере судьи усмотрели недокрут в четверть оборота, передает РИА «Новости».
После этого она зашла на второй четверной риттбергер, но упала.
Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, лутц и флип, также на тренировке она исполнила четверной риттбергер.
Трусова также является второй фигуристкой, выполнившей четверной сальхов.
В дептрансе Москвы опровергли открытие молельных комнат в метро
Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность размещения молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, заявили в пресс-службе ведомства.
В дептрансе заявили, что «невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте». Там подчеркнули, что уважают чувства верующих, «но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что в департамент не поступало предложений об открытии в общественном транспорте молельных комнат, и переговоров на эту тему не ведется.
Ранее ряд СМИ распрстранили сообщения о якобы решении открыть молельные комнаты в метро.
Московский муфтий Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей. Член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями».