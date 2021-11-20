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20 ноября, суббота | Последнее обновление — 12:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин наградил орденом Андрея Первозванного патриарха Кирилла
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19:59
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Путин наградил орденом Андрея Первозванного патриарха Кирилла
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Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кирилла и поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив орденом святого апостола Андрея Первозванного.
Президент подписал указ о награждении патриарха орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.
«За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Безусловно, Церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат Ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», – сказал Владимир Путин во время награждения.
Церемония прошла в Кремле. Патриарху в субботу исполняется 75 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Кирилл – шестнадцатый по счету патриарх Русской церкви. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал его патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.
В Совфеде отреагировали на резолюцию в Конгрессе США о непризнании Путина президентом после 2024 года
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Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев написал в Facebook, что «рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России».
«В остальном – ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», – добавил сенатор.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Однако он выразил уверенность, что «этот документ не пройдет», и назвал предложенный документ «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».
Ранее конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», – говорится в релизе.
Там также указывается, что поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году, якобы «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств России».
«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», – говорится в проекте резолюции.
Представители исполнительной власти США на тему «непризнания» Путина ранее не высказывались. Перспективы принятия резолюции в Палате представителей также неясны.
Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.
Путин: Кризис на Украине далек от разрешения
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Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
«Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Названы условия строительства новых мечетей в Москве
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«Вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Ранее московский муфтий заявил о нехватке мечетей.
«В целом российская государственная политика исходит не из численности представителей конфессии, а из их права на отправление религиозных культов. А чтобы точно сказать, сколько в Москве жителей, традиционно исповедующих ислам, надо дождаться результатов переписи населения», – пояснил член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественного совета московского Дома национальностей Владимир Зорин.
Вопрос по поводу возведения новых мечетей должен быть решен правительством Москвы на основании итогов диалога между представителями конфессии и жителями тех районов столицы, где предполагается строительство, добавил собеседник.
«У меня нет сомнений, что в некоторых районах Москвы приемлемое для всех решение будет выработано, и место для мечети найдется – у нас уже есть опыт подобной работы. Но могу точно сказать, что мечети помогают социальной адаптации мигрантов», – подчеркнул Зорин.
Ранее муфтий Духовного управления мусульман России, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей в столице. По его словам, в Москве проживают 3-3,5 млн мусульман, из них два миллиона – местные жители, остальные – мигранты, на всех приходится четыре мечети.
«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого-то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети. Если город, горожане сегодня не готовы строить мечети, можно открывать мусульманские культурные центры, где верующие могли бы получить воспитание и образование. На мой взгляд, такие центры – это выход из положения, решение проблемы нехватки пространств для мусульман», – сказал Аляутдинов.
По его словам, здания культурных центров, в отличие от мечетей, «никого из местных жителей не напрягают», при этом «там можно организовать всю необходимую для мусульманской общины деятельность». «Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе», – отметил муфтий.
При этом в ноябре руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что «строительство мечетей в Москве – это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как избежать превращения московских окраин в гетто с мигрантами, почему в СК РФ предложили обязать мигрантов проходить геномную регистрацию и как России решать проблему этнической преступности.
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В дептрансе Москвы опровергли открытие молельных комнат в метро
Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность размещения молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, заявили в пресс-службе ведомства.
В дептрансе заявили, что «невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте». Там подчеркнули, что уважают чувства верующих, «но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что в департамент не поступало предложений об открытии в общественном транспорте молельных комнат, и переговоров на эту тему не ведется.
Ранее ряд СМИ распрстранили сообщения о якобы решении открыть молельные комнаты в метро.
Московский муфтий Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей. Член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями».
Шойгу доложил Путину о совместном с Китаем авиационном патрулировании Японского моря
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Российские ВКС и военная авиация Китая провели успешное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
Министр доложил об успешно проведенном мероприятии главе государства на совещании с постоянными членами Совбеза России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов, он проходил над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
«Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», – добавил он.
Представитель Кремля уточнил, что патрулирование проводилось в строгом соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.
В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина и НАТО станут темами переговоров во время онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Байдена могут состояться до конца текущего года.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.
«Да, вопрос на стыке нескольких министерств, но и МИД должен им заниматься, чтобы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил президент.
Выступление транслирует RT, отрывок опубликован в Telegram-канале «Пул №3».
Ранее Путин в своем выступлении заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Путин назвал «поверхностным» отношение НАТО к «красным линиям» России
Действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Что касается Черного моря, то последнее это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», – заявил глава государства.
Российская сторона регулярно высказывает озабоченность по этому поводу, говорит о красных линиях, но понимает, что партнеры «своеобразны».
«Как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся к нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», – заключил Путин.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
В Госдуме назвали условие для нормализации отношений с Евросоюзом
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Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что Европа на данный момент под влиянием Соединенных Штатов не готова к диалогу с Россией, но когда там созреют, Москва сделает шаг навстречу.
«Смоделирован миграционный кризис на белорусско-польской границе, который... носит откровенно антироссийский характер. Ведь Россию обвиняют чуть ли не в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации. В общем, на данный момент Евросоюз как геополитическое объединение совершенно не готов к какому-либо диалогу с Россией. Что ж, нам спешить в этом отношении некуда, и пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно. Когда Европа созреет для возобновления конструктивных контактов с Россией, тогда и мы сделаем шаг навстречу. Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы», – передает РИА «Новости» слова Журавлева.
Также он выразил сожаление в связи с тем, что многие руководители нынешнего Евросоюза не знают и не понимают исторической логики взаимоотношений двух стран, «живут в выдуманном мире, где одно из ключевых мест занимает примитивная и агрессивная идеология русофобии».
«Геополитически и экономически Россия и Европа всегда были тесно связаны, это совершенно естественно и понятно. Нашей стране, которая территориально гораздо больше Европы, не раз приходилось буквально спасать наших европейских соседей от порабощения, восстанавливать справедливость силой русского оружия. Но мы всегда стремились к восстановлению мирного баланса сил на континенте, к обеспечению добрососедских и взаимовыгодных связей», – сказал Журавлев.
«И здесь надо отметить, что русофобия – под какими бы лозунгами и знаменами ни появлялась – всегда приводила Европу к катастрофе. А России в конечном итоге приходилось спасать Европу, зачастую очень дорогой для себя ценой, ценой колоссальных жертв», – также отметил парламентарий.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал европейцам выстроить единое экономическое пространство – «Европу от Лиссабона до Владивостока».
«Это было бы всем выгодно! Но евробюрократия, находящаяся под сильным влиянием США, предпочла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией. Специально для этой цели был запущен проект нынешней Украины, а по своей сути – «анти-России», и весь ЕС включился в эту русофобскую борьбу. Евросоюз в угоду американским экономическим и геополитическим интересам фактически похоронил все прежние возможности российско-европейского взаимодействия», – добавил Журавлев.
Вместе с тем ЕС продолжает вести санкционную «войну» против Москвы, пытаться заблокировать «Северный поток – 2», подтягивать к границам «полчища НАТО», отметил депутат Госдумы.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями.
Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями
С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД России.
«Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «нельзя забывать, что мы являемся соседями, и как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия конечно же заинтересована в поддержании добрососедских конструктивных отношений с европейскими государствами, но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества».
Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
В 2022 году вместе с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты, примерно на 8,6%, до 13 890 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 825 рублей – до 13 617 рублей.
США приветствовали заявления Путина об урегулировании в Донбассе
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Путин в своей речи [на расширенном заседании коллегии МИД России в четверг] <…> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны. <…> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации также просили прокомментировать заявление Путина о том, что западные страны «очень поверхностно относятся» к российским «предостережениям и разговорам о красных линиях», а также слова о том, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. В контексте этого пресс-секретарь Белого дома попросили объяснить, к чему склоняются Соединенные Штаты: к тому, чтобы прислушаться к предостережениям о красных линиях или к помощи Украине. «Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности», – ответила Псаки.
Накануне Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Представитель РПЦ: Опасность заболеть COVID-19 может привести людей к вере
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«Смертельно опасные угрозы нередко становятся триггером к поиску смысла своего бытия не только в этом мире, но и за его пределами», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, комментируя публикацию о возможном влиянии пандемии коронавируса на религиозность людей.
«Конечно, нет такого алгоритма – «не верил, переболел ковидом, резко уверовал». Но мы знаем, что многие люди перед лицом смерти действительно переосмысливают свое существование и делают первые шаги к вере. Иногда шаг на эту первую ступень к Богу может привести нас к спасению и вечности», – отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Мы знаем, что в сложные времена, связанные с эпидемиями и другими катастрофами, люди нуждаются в помощи и духовной поддержке. Обратиться к Богу с молитвой – это нормальная человеческая реакция. Я думаю, это происходит и сейчас», – отметил собеседник.
Кипшидзе отметил – опасность, нависшая над человеком, может стать «спусковым крючком» к поиску Бога. Опасность заболеть COVID-19 как источник угрозы – не исключение. К вере после тяжелой болезни или иных потрясений могут прийти даже далекие от религии люди, в том числе атеисты, заметил Кипшидзе. «Но есть ли у нас в обществе полные атеисты – вот в чем вопрос, – рассуждает представитель РПЦ. – Наверное, полный атеист – это человек, который никогда не сталкивался с феноменом религиозности. Но наши атеистично настроенные соотечественники, тем не менее, получили образование и сформировались как личности в культурных условиях, которые неотделимы от его христианского наследия».
«Отечественная культура, литература, музыка – все эти области неразрывно связаны с православным христианством. Поэтому, по большому счету, человек, который принимает решения, важные для его мировоззрения – в том числе о том, верить ему или нет – уже примерно представляет себе, что такое быть христианином», – отметил Кипшидзе.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Добавим, что в минувшие выходные в патриархии в очередной раз поддержали кампанию по вакцинации от COVID-19. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал
наказывать людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусной инфекции и прививках от нее. Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви, в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.
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Отставным военным разрешили носить кортики без регистрации
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Совет Федерации одобрил закон, который разрешает военным, уволенным с правом ношения формы, носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия.
Как отмечается в заключении правительства, предназначение кортиков – пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов, не связанное с их применением для поражения, поэтому порядок их оборота целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии, передает РИА «Новости».
Теперь руководители государственных военизированных организаций смогут передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды российским гражданам, уволенным из этих организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению.
Закон в случае подписания президентом вступит в силу через год после его официального опубликования.
Напомним, в декабре 2015 года президент Владимир Путин заявил, что «кортики офицерам надо вернуть». Этими словами он завершил тогда свою ежегодную большую пресс-конференцию в ответ на вопрос капитана первого ранга Горбачева, который рассказал, что в последние годы у увольняющихся из рядов ВМФ офицеров забирают кортики. Традиция оставаться с кортиком после ухода со службы существовала в России со времен Петра I, но была отменена в 2013 году.
Путин заявил о проработке в правительстве индексации пенсий
Правительство в скором времени намерено вернуться к конкретным параметрам индексации пенсий, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
«Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации [президента], и депутаты над этим думают. Вернемся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели», – цитирует Путина ТАСС.
В октябре министр финансов Антон Силуанов отмечал, что приоритетом для правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.
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