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Страховая компания вернула деньги семье погибшего под колесами поезда подростка
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Компания «Росгосстрах» полностью вернула средства семье подростка, погибшего в 2019 году в Солнечногорске под колесами «Ласточки», сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в СМИ появились сообщения, что мать погибшего подростка заплатила 400 тыс. рублей за ремонт вмятины на поезде. Деньги с нее потребовал «Росгосстрах». Женщина подала встречный иск о возврате уплаченных средств, передает РИА «Новости».
«Как «Росгосстрах» и обещал, деньги уже в полном объеме возвращены семье, и компания принесла свои искренние извинения. «Росгосстрах» сейчас активно работает над настройкой внутренних процессов, чтобы максимально учитывать социальные и этические стороны вопроса при регрессных взысканиях. Уверены, что эта практика «Росгосстраха» будет полезна для всей отрасли страхования», – сказали в «Росгосстрахе».
Ранее скоростной поезд «Сапсан» в Ленобласти во время движения задел коляску с ребенком и мать.
Дания выступила против «Северного потока – 2»
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Несмотря на газовый кризис в Европе, датское правительство выступает против реализации «Северного потока – 2», заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.
«Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока – 2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европе необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также использовать мощности «Северного потока – 2».
США заявили о планах России построить газопровод «Северный поток – 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории постсоветских стран.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе.
Вице-премьер России Александр Новак ране заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
Стало известно, с каким объектом столкнулась АПЛ США в Южно-Китайском море
Объектом, при столкновении с которым в Южно-Китайском море атомная подлодка ВМС США «Коннектикут» в октябре получила повреждения, оказалась гора, сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.
На прошлой неделе завершилось расследование случившегося. В ходе расследования выяснили, что подлодка «столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой». Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас должен решить, требуется ли принимать дополнительные меры, «включая привлечение к ответственности», передает ТАСС со ссылкой на USNI News.
Напомним, американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.
Премьер Чехии назвал последствия для Европы от блокировки «Северного потока – 2»
Европе необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также использовать мощности «Северного потока – 2», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.
«Газопровод «Северный поток» – вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах с Россией, поскольку поставки газа - большое преимущество как для России, так и для Европы», – цитирует политика ТАСС.
Он заявил о необходимости двухсторонних переговоров и соглашений. По словам Бабиша, блокирование передачи газа по «Северному потоку – 2» ничего не принесет ни России, ни Европе.
Ранее сообщалось, что США заявили о планах России построить газопровод «Северный поток – 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории постсоветских стран.
Аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли заявил, что после распада СССР Россия находится в зависимости от прохождения экспортных трубопроводов через страны, которые давно стали ей недружественными. К их числу он отнес Украину, Молдавию, Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.
Автор статьи предположил, что РФ хочет положить конец своей зависимости, построив «Северный поток – 2».
Политолог объяснил, почему Украина осталась без электричества из РФ и Белоруссии
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На украинском энергетическом рынке уже много лет продолжается конфликт олигархов. В высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова. Коломойский и его союзники заинтересованы в допуске иностранной электроэнергии, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Руслан Бортник.
«Цены выросли, поскольку пришло понимание, что в ближайшее время российской и белорусской электроэнергии на украинском рынке не будет», – пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Скорее всего, в ближайшее время цена продолжит рост, но он будет уже более умеренный. Коллапса не будет. В любом случае Евросоюз не позволит случиться на Украине масштабному энергетическому кризису, потому что он приведет к политическому кризису, а это не в интересах Запада», – добавил эксперт.
«При этом повышение не касается рядовых потребителей, поскольку для них цены на свет регулируют власти. Повышение касается небольшой части рынка», – уточнил эксперт.
Накануне украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщило, что цена электроэнергии на 1 ноября повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч – после того как Москва и Минск отказались продавать Украине электроэнергию, а также был остановлен экспорт российского энергетического угля. Негативные последствия, а именно – плановые отключения, на себе первым ощутит украинский бизнес, это может произойти в декабре. Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые будут неизбежны при работе энергосистемы на пределе, пишет «Страна.UA».
Стоит отметить также, что цены на электричество устанавливает государство, и уже сейчас украинские предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад.
Бортник напоминает, что на украинском энергетическом рынке уже много лет продолжается конфликт олигархов. «Условно говоря, в высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова и другие генерирующие компании. Они электричество производят и продают, а вот Игорь Коломойский – покупает для выпуска своих ферросплавов. Ему нужно электричество подешевле», – пояснил киевский эксперт.
«В дешевой электроэнергии заинтересованы не только ферросплавщики, но и химики и другие конечные потребители – коммунальные хозяйства. Коломойский и его союзники заинтересованы в допуске иностранной электроэнергии, чтобы сбить цену на украинском рынке. Такая ожесточенная борьба идет как минимум уже лет пять. Это постоянный фон. Но в этой борьбе пока что ничего нового не произошло», – добавил Бортник.
«Что касается цен зимой, то все будет зависеть, во-первых, от энергетического баланса, то есть наличия или отсутствия на Украине угля, добавил эксперт. Во-вторых, все будет зависеть от цен на энергоносители на международных рынках – прежде всего, на европейском. В-третьих – от погодных условий, от степени суровости зимы. Вот эти три фактора будут влиять на то, сколько будет стоить свет на украинском рынке», – подытожил Бортник.
Ранее экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
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Тунберг употребила непечатное выражение в адрес более чем 120 лидеров стран
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Экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, использовав непечатное выражение.
Тунберг выступила перед сторонниками в шотландском Глазго, где проходит COP26. По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собраются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис», передает ТАСС.
Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен должно общество. Обращаясь к толпе, она использовала непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго. Тунберг заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».
Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
Газпром отказался от дополнительного транзита газа через Украину в 2022 году
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Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.
«Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.
Также Газпром не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.
После итогов аукциона цена на газ в Европе увеличилась более чем на 2%. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 820 долларов за тысячу кубометров с 803 долларов, однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень 800 долларов за тысячу кубометров.
Во вторник цена газа в Европе в ходе торгов опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов.
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Назван первый штатный подводный носитель ракет «Циркон»
Атомная подлодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщил источник в ОПК.
Источник ТАСС отметил, что «Пермь» «конструктивно будет немного отличаться от предшественниц». АПЛ планируется передать Военно-морскому флоту в 2025 году. Сейчас в составе ВМФ находятся головные подлодки проектов 885 и 885М «Северодвинск» и «Казань». Первая серийная АПЛ проекта 885М «Новосибирск» проходит испытания, еще шесть строятся.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
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Голландский суд приобщил к делу MH17 ответы концерна «Алмаз – Антей»
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Окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины ответы российского оборонного концерна «Алмаз – Антей» о предполагаемом месте пуска ракеты, из которого мог быть сбит самолет. Ответы были даны на вопросы защиты. Также были приобщены данные, полученные в ходе опроса эксперта в Нидерландах, сообщили в пресс-службе инстанции.
«Да, суд приобщил эти ответы к делу», – заявила представитель Анна Зандберген, пишет РИА «Новости».
В понедельник слушания в судебном комплексе Схипхол возобновились по делу об авиакатастрофе MH17. Судья заявила, что представители концерна предоставили защите исчерпывающие ответы на вопросы. В концерне пришли к выводу, что информация о пуске ЗРК со стороны Снежного и Первомайского не подтверждается.
Ранее эксперты «Алмаза – Антея» были допрошены в Нидерландах индивидуально, а также с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвиняемыми проходят трое россиян и один украинец, еще несколько человек судятся заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
В 2014 году малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в Донецкой области в зоне вооруженного конфликта. Погибли 298 человек.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, а те ответили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить пассажирский самолет на такой высоте. В инциденте позже стали обвинять Москву, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия отвергает обвинения в причастности к трагедии с самолетом.
Австралия обвинила Францию в неспособности выполнять обязательства в срок
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Контракт на строительство дизельных подлодок, заключенный Австралией и Францией в 2016 году, был обременен множеством серьезных проблем, обязательства по нему выполнялись с большими задержками, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
«Контракт, который мы заключили с Naval (Group), имел очень серьезные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств <...>, с задержками в реализации проекта и, конечно же, с (возросшими) затратами. Это и побудило меня 18 месяцев назад <...> принять решение о том, что может потребоваться альтернатива этому контракту. Кроме того, у нас всегда было стремление иметь атомную подводную лодку и потому я начал изучать возможности для этого», – передает ТАСС ответ Моррисона на вопрос о справедливости обвинений Парижа в том, что решение о разрыве контракта на строительство субмарин было принято задолго до публичного заявления об этом.
Австралийский премьер также подчеркнул, что разрыв контракта с Naval Group и решение о строительстве атомных подводных лодок по американской технологии в рамках созданного в сентябре партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) было инициативой Австралии, а не ее партнеров. «Соединенные Штаты и Великобритания не настаивали на том, чтобы мы разорвали контракт с Naval Group. Австралия инициировала это», – сказал Моррисон.
Он также отметил, что из-за многочисленных задержек французские подводные лодки стали бы не тем, в чем нуждается Австралия. «Первая субмарина, построенная в рамках этого контракта, была бы спущена на воду только в конце следующего десятилетия, возможно к 2038 году. То есть она бы устарела уже в ту минуту, когда коснулась воды», – сказал премьер-министр, добавив, что не станет извиняться за желание обеспечить обороноспособность своей страны.
«Я понимаю, что он (президент Франции Эммануэль Макрон) очень расстроен и потому сделал несколько личных замечаний, но я не собираюсь отвечать тем же. Австралия с радостью будет работать с Францией над проектами, представляющими взаимный интерес. Ясно, что обида (французской стороны) все еще очень сильна, но мы подождем, пока она пройдет. У нас есть много проектов, над которыми нужно работать, <...> и мы остаемся заинтересованы в нашем партнерстве с Францией», – сказал Моррисон.
Премьер-министр отметил, что трудные решения, принятые им для обеспечения обороноспособности Австралии, не всем нравятся и не «делают всех счастливыми». «У нас должны быть силы, чтобы смириться с обидой, которую они могут вызвать, силы, чтобы справиться с этим. Я совершенно уверен в том, что принятое мной решение правильное, оно соответствует интересам Австралии <...> и служит обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул он.
Напомним, Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.
Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В понедельник Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Великобританией AUKUS.
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Вассерман: В вопросах вакцинации нам надо отказаться от наследия горбачевской эпохи
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«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству. Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он оценил предложение сенатора Ивана Абрамова о льготах по жилищно-коммунальным услугам для вакцинировавшихся
«Антипрививочник – это определенный склад характера. К тому же, на него работает антипрививочная пропаганда. Накал антипрививочной кампании по коронавирусу – небывало сильный. Я подозреваю, в этой кампании работают деньги так называемой BigFarma, крупных зарубежных фармацевтических компаний. Поэтому меры, подобные тем, что предлагает сенатор Иван Абрамов, недостаточны. Они могли бы помочь только на заре пандемии, когда накал антипрививочной кампании был сравнительно скромным», – отметил член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству, – уверен собеседник. – Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп».
По мнению Вассермана, давно пора отказаться от лозунга «прививка – дело добровольное». «Это наследие горбачевской эпохи так же пагубно, как и все остальное, что дошло до нас от тех времен, – уверен депутат. – Прививаться обязаны все, кроме тех очень немногих граждан, у которых есть прямые медицинские противопоказания. Другой вопрос, как это будет оформлено и какие кары должны постичь тех, кто будет продолжать уклоняться от прививки».
Вассерман напомнил, что уголовное законодательство предусматривает наказание за распространение заразных заболеваний – это подпадает по статью 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». «Но эта норма – «спящая», ее почти никогда не применяют. Надо ее «разбудить», – считает законодатель.
Введение во многих регионах доступа в общественные места только при наличии данных о наличии антител или хотя бы об отсутствии на данный момент вируса в организме оказалось эффективным, отметил собеседник.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Вассерман также напомнил об инициативе властей Белгородской области – доплачивать медикам за увеличение числа вакцинированных. «Это тоже разумная идея, – заметил депутат. - Но «кнут» и «пряник» работают только в гармоничном сочетании, и к врачам нужно применять оба элемента из этой связки».
«В анипрививочной кампании участвуют многие врачи. Среди активистов – несколько весьма уважаемых кардиологов, невропатологов, врачей других специальностей. В рамках своей специальности все они, безусловно, компетентны, но к иммунологии не имеют ни малейшего отношения. Поэтому за участие в антипрививочной пропаганде их надо наказывать», – полагает Вассерман.
Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в понедельник предложил при вакцинации давать гражданам скидку 10% за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. Такие скидки могут быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре, отметил сенатор. «Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев – это 1800 рублей», – полагает Абрамов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию.
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Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
Молдавия заявила о возможности заплатить в декабре за газ меньше
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Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о том, что страна может в декабре заплатить за газ меньше 400 долларов за тысячу кубометров, так как рыночная стоимость топлива должна снизиться.
«Компания «Молдовагаз» в течение двух–трех дней подготовит документы для Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы рассчитать новый тариф», – цитирует Спыну РИА «Новости».
Он также заявил, что удалось сохранить прежнюю формулу расчета стоимости газа, которая выгодна для республики. Отмечается, что цена привязана к нефтепродуктовой корзине и к индексам ликвидной европейской торговой площадки.
По словам Спыну, скидок Молдавия не получила, но зато у нее есть выгодная формула. Теперь страна окажется в выгодном положении, даже если цена на газ упадет, так как формула позволяет учесть и эту особенность. Политик выразил уверенность, что соглашение позволит обеспечить энергетическую стабильность.
Ранее парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, вызванного поставками газа.
Также ранее сообщалось, что Молдавия и Газпром договорились не применять санкции к российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз».
Названы опасные при коронавирусе лекарства
Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.
Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.
Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
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Министр культуры Нижегородской области объяснил значение своих татуировок
Нижегородский министр культуры Олег Беркович, вызвавший общественный резонанс, показав свои татуировки на руках, объяснил их значение, назвав себя «современным чиновником».
В социальных сетях мнения пользователей разошлись в комментариях под фотографией министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, которую он разместил в своем Instagram.
Министр выложил кадры с посещения медицинского учреждения, где проходил вакцинацию, – для процедуры ему пришлось оголить руки по плечи, которые оказались покрыты многочисленными татуировками.
Пользователи Instagram разделились на два лагеря, большинство осудило чиновника за неподобающий вид, усомнившись «точно ли он министр культуры».
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По словам же самого Берковича, сейчас татуировки очень распространены и этим уже никого не удивишь.
«Это никак не связано с профессиональными качествами человека, какую бы должность он ни занимал. Госслужащие, врачи или учителя – обычные люди и имеют право распоряжаться своим телом так, как хотят. Я считаю себя современным человеком и без стереотипов принимаю эту часть культуры», – заявил РенТВ министр культуры Нижегородской области.
Он объяснил, что его татуировки на руках отражают важные события из его жизни. Две из них посвящены детям, а третья – важному событию, связанному с преодолением невозможного. По его словам, первую татуировку он сделал семь лет назад, а последнюю – месяц назад.
На Кубани возбудили дело по факту надругательства над умершей
Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телами умерших после проверки инцидента с телом пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации Тимашевска после отказа принять ее в морге, сообщает прокуратура Краснодарского края.
«Сообщаем, что в настоящее время по материалам проверки, проведенной прокуратурой, органами полиции, по факту инцидента, произошедшего в городе Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК России (надругательство над телами умерших). Ход и результаты расследования поставлены на контроль. Кроме того, прокуратура начальнику краевого бюро СМЭ внесла представление об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного впредь», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
На выходных в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с 29 октября не мог похоронить свою мать. Как сообщают пользователи соцсетей, когда женщина умерла, с мужчины потребовали семь тыс. рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъемной для хоронившего собственную мать сына. Тогда мужчина привез мертвое тело прямо к центральному входу местной администрации. Полиция и прокуратура организовали проверку инцидента.
Надзорное ведомство сообщило, что, по предварительным данным, предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привез в морг Тимашевского района тело умершей 1957 года рождения для установления причины смерти. Там его принять отказались, сославшись на выходной день и отсутствие должностного лица, назначившего исследование. Тогда на следующий день мужчина вместе с помощником привез тело к районной администрации. Только после этого его доставили морг местной ЦРБ и исследовали.