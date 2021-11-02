В Китае жестко ответили на претензии Байдена в адрес Москвы и Пекина

Соединенные Штаты не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет китайское издание Global Times.

По мнению авторов статьи, высказавшись негативно о позиции РФ и КНР на саммите G20, нынешний президент США Джо Байден попытался подорвать успех мероприятия и бросить тень на предстоящую конференцию по климату в Глазго, передает РИА «Новости».

При этом в публикации подчеркнули, что Вашингтон нельзя назвать лидером в сфере климатических изменений. Так, например, заявления Штатов регулярно расходятся с их действиями: в стране нет четкого плана по сокращению выбросов.

«Как может Байден и его администрация вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, если он даже не может быть лидером своей страны?» – подчеркивают авторы.

В издании полагают, что Вашингтон заинтересован исключительно в завоевании статуса ведущей державы в климатической повестке, однако конкретных вариантов решения проблем не предлагает.

Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».

Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».