В Кремле опровергли ведение Россией гибридных войн

Британский аналитик осудил панические заголовки в западных СМИ о подготовке Россией вторжения на Украину

Сообщения западных СМИ на тему якобы планируемого «вторжения» России на Украину лишь наводят панику и усугубляют политическую ситуацию, не имя под собой реальных оснований, пишет в Foreign Policy докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Джефф Хоун.

Хоун отмечает, что «в последние несколько недель в западной прессе участились разговоры о российских военных шагах в ее южном регионе», Запад «настолько встревожен, что госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября предупредил Россию против какого бы то ни было возобновления агрессии против Украины», приводит перевод статьи InoPressa.

«Но действительно ли Россия собирается атаковать Украину? Ответ, основанный на эмпирических данных, звучит как решительное «нет». Эти шаги могут вызывать беспокойство, (...) но они не предвещают войны», – указал он.

Так, Россия «не предприняла никаких попыток скрыть передвижение своих сил как во время транзита, так и по их прибытии, на коммерческих спутниковых снимках показаны воинские части, расположенные на транспортных стоянках и в лагерях без какого-либо камуфляжа или маскировки». Реальное наступление «потребовало бы гораздо большей осторожности, и у него были бы другие предупреждающие знаки, такие как усиленные развернутые системы противовоздушной обороны и активация резервных подразделений».

«Тем не менее, новое вторжение на Украину или даже резкая эскалация боевых действий со стороны сил, поддерживаемых Россией – это глупая перспектива по нескольким причинам. Украинская армия на данный момент опытная, модернизированная и высоко мотивированная. Она не была бы легким противником – и любая война, помимо того, что она была бы чрезвычайно дорогостоящей с точки зрения войск и материалов, имела бы высокий шанс вовлечь другие стороны, и у нее был бы ужасающий шанс стать ядерной. Даже если бы России все-таки удалось оккупировать Украину, что она от этого получила бы? Оккупация дорога, опасна и часто бесплодна, как США обнаружили в Ираке и Афганистане», – указывает Хоун.

Он подчеркнул, что «безрассудное поведение западной прессы и некоторых правительств – от панических заголовков в Bloomberg, предупреждающих о полномасштабном вторжении, до различных заявлений, в которых даются обещания защищать территориальный суверенитет Украины – только усилило напряженность в и без того напряженном регионе».

«Война никогда не бывает неизбежной, но, если действовать так, как будто она неизбежна, она гораздо более вероятна – и не менее разрушительна», – заключил автор публикации.

Между тем британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.

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