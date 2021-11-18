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В Кремле опровергли ведение Россией гибридных войн
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Москва не ведет никаких гибридных войн, Европе стоит перестать считать Россию виновницей всех бед, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что «никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем», Москва заинтересована в том, чтобы «наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу», передает ТАСС.
Он отметил, что в Британии в последнее время «много истеричных публикаций, в целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе», передает РИА «Новости».
Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Вместе с тем британский аналитик Джефф Хоун заявил, что сообщения западных СМИ на тему якобы планируемого «вторжения» России на Украину лишь наводят панику и усугубляют политическую ситуацию, не имя под собой реальных оснований.
Опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев»
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Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась, говорится в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, который раскрыл детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера».
Киев намеревался посадить самолет с «вагенровцами» при помощи фейковых сообщений о готовящемся теракте на борту.
То есть Киев хотел сделать то, что позже удалось сделать Минску с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем на борту.
По данным Bellingcat, операция провалилась из-за ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, который был в курсе деталей операции и одобрил ее. После этого «вагнеровцев» задержали в Минске.
Отмечается, что подготовленный Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года, передает «Интерфакс Украина».
Напомним, в прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
При этом телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
На Украине признали провал водной блокады Крыма
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Новость о том, что под Азовским морем нашли пресную воду вызвала активное обсуждение среди украинских пользователей, которые назвали провальной политику Киева в отношении Крыма.
В соцсетях люди отмечают, что Украине в очередной раз не удалось ничего добиться, а проблемы с водоснабжением Крыма скоро решатся. Пользователи пришли к общему выводу – политика президента Владимира Зеленского и украинских чиновников оказалась провальной, сообщает «Рамблер».
«Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» – пишет один из комментаторов.
Отмечается, что водная блокада в отношении крымчан не сработала, а Киев ничего не смог добиться даже при помощи дамбы.
«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» – написали в интернете.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году.
«Теперь мы ведем доразведку: какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», – сказал Хуснуллин.
Запасы могут стать еще одним источником водоснабжения региона, где есть дефицит пресной воды из-за засухи.
Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.
Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.
«Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».
Также вице-премьер согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал действия Киева геноцидом.
В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма.
Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение.
Глава Пентагона не понял, зачем Россия сбила спутник
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Испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин сказал, что «больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества». Кроме того, он заявил, что у России при проведении испытаний было понимание того, какое поле обломков образуется в результате испытаний. «Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», – приводит ТАСС слова министра обороны США
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Глава Пентагона также заявил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». Остин отметил, что в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Украинским военным выдали на учения по пять литров топлива на машину
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Одна из украинских бригад для маневра на полигоне получила по пять литров топлива для бронемашин, заявил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, занимающийся расследованиями в украинской армии.
По его словам, когда он об этом узнал, то не поверил, так как пять литров понадобится только для прогрева двигателя, передает ТАСС.
«Но оказалось все верно, топливо экономят даже в ущерб боевой подготовке», – говорится в посте Бутусова в Facebook. Он ссылается на данные портала «Прозорро», где публикуют государственные и коммунальные закупки.
Бутусов сообщил, что на 28 октября заключено договоров лишь на 19% от плановых объемов закупок. Остальное либо в процессе переговоров, либо отменено, либо неуспешно.
«Вот так работал почти два года министр обороны Андрей Таран и его заместитель по закупкам [Игорь – прим. ВЗГЛЯД] Халимон, по которому сейчас ГБР (Госбюро расследований – прим. ВЗГЛЯД) открыло дело за коррупцию», – заключил журналист.
Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым
Нападение на Крым будет нападением на Россию, на Украине это знают, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
На заседании Третьего комитета ГА ООН Кузьмин заявил, что «сама жизнь подтверждает правоту крымчан, которые в 2014 году практически единодушно на референдуме высказались за воссоединение с Россией». Он указал, что «в отличие от нынешней Украины» в Крыму «не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке».
Кузьмин рассказал о том, что «творится в русскоязычных регионах» Донбасса – как свидетельствуют данные наблюдателей ОБСЕ, за две недели «количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», передает РИА «Новости».
«За период 11-24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории республик Донбасса», – сообщил зампостпреда России.
Он подчеркнул, что Украину «постоянно накачивают оружием западные спонсоры». Как заявил Кузьмин, «смерть, разрушения, унижение – это то, что было уготовано жителям Крыма в составе Украины». «И слава Богу, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций. Потому что нападение на Крым – это нападение на Российскую Федерацию. На Украине это знают. И вы знаете», – сказал он.
Напомним, обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова», теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне». Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад».
Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».
Статья была опубликована главным редактором La Repubblica Маурицио Молинари. Захарова заявила, что «такой восхитительной чуши давно не видела». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Кроме того, Ельня находится на расстоянии 260 км от границы, передает ТАСС.
Также Захарова прокомментировала заявление Молинари о поражении «кандидата России» на выборах президента в 2014 году: «В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан». Она также подчеркнула, что Янукович был кандидатом от юго-восточных регионов Украины, а не от России, и он выиграл выборы в 2010 году при широкой поддержке населения.
Оценивая заявления Молинари о якобы создаваемой Россией кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, Захарова указала, что Италия в 2021 году пустила через свою территорию в ЕС почти 60 тыс. «нелегалов из Африки». Она посоветовала поискать «реальные причины миграционного кризиса» в «старых заявлениях лидеров антииракской, антиливийской коалиций, глав государств и правительств тех стран, которые стимулировали «арабскую весну» и 20 лет неизвестно чем занимались в Афганистане».
Также Захарова подчеркнула, что Москва ни разу в истории не подвела и не обманула Рим относительно поставок газа. «Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», – заявила Захарова. Она предложила La Repubblica напечатать «одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет».
«Уважайте вашу аудиторию. Итальянцы не заслуживают такой наглой лжи», – заявила она.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Украина заверила Европу в готовности снизить стоимость транзита газа
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Киев готов снизить стоимость транзита газа через Украину и предоставить украинские ПХГ, заявил президент Украины Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский заявил фон дер Ляйен о готовности Киева предоставить «собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива». Он «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, обсуждалось «создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», передает ТАСС.
Глава Еврокомиссии заявила, что «ЕС и Украина продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности». Фон дер Ляйен заверила Киев «в полной поддержке ЕС Украины, ее суверенитета и территориальной целостности». По ее словам, стороны также «разделяют мнение, что ситуация на границе Белоруссии и ЕС является гибридной атакой».
Напомним, оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако на прошлой неделе Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту. При этом Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину в декабре.
На Западе предсказали поражение США в случае войны с Россией на Украине
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Если на Украине начнется война между Россией и США, то Россия, вероятно, победит, захватит значительную территорию и посрамит Запад, пишут американские СМИ.
Обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова». Теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», заявил Ливен.
По его мнению, вопрос о принадлежности Крыма «надо просто положить на полку», как и другие «неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово)». В таком состоянии, по мнению Ливена, вопрос останется, «пока не будет тихо и спокойно предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение», передает РИА «Новости».
Обозреватель считает, что лишь «безумные американские политики» могут призывать к военному решению украинского вопроса и к войне с Россией на территории Украины. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт скорее всего окончится победой России.
Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад». При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить минские соглашения, считает автор.
Напомним, высокопоставленный источник в Генштабе ВС России заявил, что в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов.
Украина объявила, когда газ перестанет быть для нее приоритетным топливом
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Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет, заявили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.
«Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале компании.
Также Макогон заявил, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. Полностью работы завершат к 2025 году. На эти цели направят 1,5 млрд гривен (56,7 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Процесс модернизации ОГТСУ уже начат.
Напомним, с ноября 2015 года Украина газ у России больше не закупает, вместо этого топливо закачивается в хранилища, оно приобретено по реверсу в Европе. В Киеве не раз заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания может продолжить транзит газа, согласно контракту, и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.
Ранее сообщалось, что в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о прекращении газоснабжения в пяти украинских городах, если будет запущен «Северный поток – 2», а транзит топлива якобы сильно сократится.
Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши
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«Военный авантюризм» России у границ Украины и Польши станет «трагической ошибкой», заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон, выступая на слушаниях перед избранным комитетом парламента Великобритании, заявил, что необходимо «обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной». По его мнению, «это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», передает РИА «Новости».
Напомним, британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России. Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей».
«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
При этом «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе
В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву.
Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».
15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.
23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).
Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.
Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Захарова прокомментировала публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
Публикация переписки главы МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что Россия не саботирует переговоры в «нормандском» формате, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что публикация связана с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию.
«Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», – сказала она.
По ее словам, официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы: «Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно».
«Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас еще только ранее утро, начнется рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция», – отметила Захарова.
По ее словам, «она (реакция) должна быть, потому что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции».
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Британский аналитик осудил панические заголовки в западных СМИ о подготовке Россией вторжения на Украину
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Сообщения западных СМИ на тему якобы планируемого «вторжения» России на Украину лишь наводят панику и усугубляют политическую ситуацию, не имя под собой реальных оснований, пишет в Foreign Policy докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Джефф Хоун.
Хоун отмечает, что «в последние несколько недель в западной прессе участились разговоры о российских военных шагах в ее южном регионе», Запад «настолько встревожен, что госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября предупредил Россию против какого бы то ни было возобновления агрессии против Украины», приводит перевод статьи InoPressa.
«Но действительно ли Россия собирается атаковать Украину? Ответ, основанный на эмпирических данных, звучит как решительное «нет». Эти шаги могут вызывать беспокойство, (...) но они не предвещают войны», – указал он.
Так, Россия «не предприняла никаких попыток скрыть передвижение своих сил как во время транзита, так и по их прибытии, на коммерческих спутниковых снимках показаны воинские части, расположенные на транспортных стоянках и в лагерях без какого-либо камуфляжа или маскировки». Реальное наступление «потребовало бы гораздо большей осторожности, и у него были бы другие предупреждающие знаки, такие как усиленные развернутые системы противовоздушной обороны и активация резервных подразделений».
«Тем не менее, новое вторжение на Украину или даже резкая эскалация боевых действий со стороны сил, поддерживаемых Россией – это глупая перспектива по нескольким причинам. Украинская армия на данный момент опытная, модернизированная и высоко мотивированная. Она не была бы легким противником – и любая война, помимо того, что она была бы чрезвычайно дорогостоящей с точки зрения войск и материалов, имела бы высокий шанс вовлечь другие стороны, и у нее был бы ужасающий шанс стать ядерной. Даже если бы России все-таки удалось оккупировать Украину, что она от этого получила бы? Оккупация дорога, опасна и часто бесплодна, как США обнаружили в Ираке и Афганистане», – указывает Хоун.
Он подчеркнул, что «безрассудное поведение западной прессы и некоторых правительств – от панических заголовков в Bloomberg, предупреждающих о полномасштабном вторжении, до различных заявлений, в которых даются обещания защищать территориальный суверенитет Украины – только усилило напряженность в и без того напряженном регионе».
«Война никогда не бывает неизбежной, но, если действовать так, как будто она неизбежна, она гораздо более вероятна – и не менее разрушительна», – заключил автор публикации.
Между тем британская пресса пишет, что Лондон может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
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Генпрокуратура пригрозила Януковичу пожизненным заключением по делу «евромайдана»
Экс-главе Украины Виктору Януковичу и еще нескольким чиновникам грозит пожизненное заключение по делу «евромайдана».
«Самые тяжкие из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы», – цитирует РИА «Новости» генпрокурора страны Ирину Венедиктову.
Она добавила, что все фигуранты этого дела сейчас в бегах, большинство в России. Венедиктова отметила, что полиция понимает, что Россия их не выдаст, но Киев продолжит работать над привлечением их к ответственности.
Ранее госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь майдан Незалежности вышли сторонники евроинтеграции.
На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».