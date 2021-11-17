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НАСА выразило тревогу после испытания Россией противоспутниковой системы
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НАСА заявило Роскосмосу, что встревожено опасностью, которая якобы существует для МКС из-за испытания Россией противоспутниковой системы, сообщил глава американского ведомства Билл Нельсон.
Как полагает американская сторона, угрозу космонавтам и астронавтам создает космический мусор, облако которого образовалось после испытания. Нельсон сообщил, что «говорил с гендиректором Роскосмоса Рогозиным» и «выразив тревогу по поводу опасности, которая продолжает угрожать астронавтам и космонавтам на МКС». По его словам, «критически важно» обеспечить «безопасность людей и объектов в космосе – сейчас и в будущем», передает РИА «Новости».
Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс призвал «все ответственные космические державы присоединиться» к США «в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия». Вашингтон считает, что российские действия продемонстрировали «полное пренебрежение» Москвы «к безопасности, защите, стабильности и долгосрочной устойчивости в космической сфере для всех стран», передает ТАСС.
Бейтс заявил, что образовавшийся «мусор еще долгие годы будет представлять прямую угрозу для деятельности в космическом пространстве и подвергать риску спутники, на которые полагаются все страны для обеспечения национальной безопасности, экономического процветания и научных открытий». Он сказал, что США намерены «работать с союзниками и партнерами в стремлении отреагировать на этот безответственный акт».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая космические беспилотные аппараты Х-37, напомнили в российском военном ведомстве. Действия США оцениваются как угроза, подчеркнули в Москве, отметив, что на этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности.
Россия пообещала ответить США в случае требования отозвать 55 российских дипломатов
Москва намерена ответить, если США продолжат настаивать на отъезде из страны 55 российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это ну просто ни в какие рамки и каноны не укладывается. И, конечно, мы будем отвечать. Если нам не удастся стабилизировать статус-кво и они станут на этом настаивать, неизбежными будут ответные меры с нашей стороны», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Рябков добавил, что Вашингтон не хочет слышать Россию по теме Украины и ситуации в Черноморском регионе.
«У нас [у РФ] нету даже в первом приближении ощущения того, что [в США] нас вообще хотят послушать и услышать – например, по Украине и всему тому, что происходит сейчас в Черноморском регионе. Там копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации», – сказал замминистра.
По словам Рябкова, политика западных стран, ответственных за действия Киева, становится все более безрассудной и провокационной. «Вообще такая негативная удаль США и их союзников и, соответственно, подопечных в Киеве – она становится все более безбашенной. Все меньше в ней прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием – тоже весьма и весьма провокационным», – пояснил дипломат.
Он добавил, что участившиеся в последнее время контакты Москвы и Вашингтона – это «имитация бурной деятельности» с американской стороны.
«Все это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении. Сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог. Но этот диалог не приводит к нахождению решений реальных проблем», – уточнил Рябков.
«Поэтому никакой оттепели я не вижу вообще. Мы находимся в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а ее в какой-то мере расширения. Вопреки декларациям, которые временами звучат из Вашингтона», – заключил замминистра.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
В США «проговорились» о военных США у границ России
Американский конгрессмен Майк Тернер в беседе с телеканалом Fox News рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.
«На Украине уже есть наши военные», – приводит его слова РИА «Новости». Так он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.
По словам Тернера, что для США «стратегически важно» предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.
Пентагон обвинил Россию в уничтожении советского спутника в космосе
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Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Как утверждает Космическое командование ВС США, «Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите». По данным НАСА, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году, передает ТАСС.
Как утверждается в заявлении, Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС).
«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«США будут работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на эти действия России, заявил представитель Госдепартамента США.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Шойгу рассказал о «ювелирно» сбитом советском спутнике
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области заявил об успешном испытании противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Ранее Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите: поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите
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Российские Вооруженные силы успешно провели испытание, в ходе него поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», сообщили в Минобороны.
«15 ноября Минобороны успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также там добавили, что Пентагон разрабатывает и активно испытывает в космосе ударно-боевые средства.
«В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», – подчеркнули в ведомстве.
Там указали, что Вашингтон доподлинно знает, что образовавшиеся фрагменты после сбитого спутника «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».
Фрагменты внесли в каталог системы контроля космического пространства, они взяты на сопровождение до прекращения их существования. «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – подчеркнули в министерстве.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.
Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.
Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.
Глава НАСА обвинил Россию в создании угрозы для МКС
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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон выступил с утверждением, что испытания противоспутникового оружия, якобы проведенные Россией, поставили под угрозу экипаж МКС и китайской орбитальной станции.
Глава НАСА повторил утверждения представителей Госдепартамента США о том, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия, при которых был поражен спутник и возник космический мусор, передает ТАСС.
«Я, как и госсекретарь [США Энтони] Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком», – заявил Нельсон.
«Немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов», – добавил Нельсон. Глава НАСА назвал «эти действия безрассудными и опасными», добавив, что в результате инцидента могла также пострадать китайская орбитальная станция.
«НАСА продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите», – отметил Нельсон. По его словам, «все страны имеют обязательства по предотвращению намеренного создания космического мусора от [использования] противоспутникового оружия и поддержанию безопасных и устойчивых» условий в космосе.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
В октябре 2020 года Россия обвинила США и Запад в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Ранее Китай обвинил США в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД России подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.
В июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».
Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.
Чувство юмора советских летчиков удивило американцев
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Американских летчиков удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей оппонента, говорится в рассказе одного из пилотов, который опубликован в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight (F-10).
«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем – у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <...> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», – приводит отрывок из рассказа военного Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub. Как именно он узнал детали переговоров советской стороны, не уточняется, передает РИА «Новости».
В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполняющие сбор разведданных близ территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, по словам автора сборника – эксперта по авиации Джо Копалмана, проходили спокойно: США не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.
Напомним, в минувшую субботу ВКС России зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Военный эксперт указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе
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«У нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы сбивать спутник возле МКС. Космические войска США просто хотят оттяпать побольше денег на слушаниях по бюджету в Конгрессе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Вашингтон обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы образовался космический мусор из-за разрушения советского спутника.
«Испытание противоспутникового вооружения сопоставимо со стартом баллистической ракеты, а о таких вещах страны обязательно друг друга заранее извещают. У нас есть соответствующие соглашения. Если о таком не предупредить, другая сторона воспринимает это как акт агрессии, – заявил военный эксперт Алексей Леонков. – Если бы мы действительно испытали такого рода оружие, как об этом говорят в США, то точно уведомили бы их. А если уведомили, то откуда такие визги? Если ничего этого не было, то все заявления американской стороны на этот счет – пропаганда».
В Пентагоне утверждают, что образовавшийся космический мусор – это обломки советского спутника COSMOS-1408. Средняя высота его орбиты превышала 500 километров, свидетельствуют данные сайта n2yo.com, отслеживающего спутники в режиме онлайн. Между тем в начале этого года госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что средняя высота орбиты МКС почти достигла 420 километров.
«Понимаете, у нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы брать и сбивать ракетой спутник в сотне километров от МКС. Случись такое в дурном сне, сейчас бы все мировые СМИ трубили: «Станция получила серьезные повреждения, срочно сходит с орбиты...». Нет, у нас понимают, что испытания – испытаниями, а обеспечение безопасности прежде всего», – заявил Леонков, отвергнув предположения американских военных.
Собеседник озвучил свою версию случившегося. «До вчерашних обвинений американцы где-то три месяца накачивали СМИ домыслами: мол, Москва и Пекин работают над космическим вооружением, чтобы милитаризировать космос и угрожать их спутникам. У США, кстати, самая большая группировка спутников. Вот и получается: американцы вывели в космос больше спутников, их нужно защищать. От кого? От русских и китайцев. А тут как из рукава они достают козырь под видом сообщений о том, что Россия якобы испытывает противоспутниковое оружие. Да так испытывает, что МКС чуть не навернулась. Буйная фантазия растет до космических масштабов», – сыронизировал эксперт.
Он уточнил, то в действительности, вероятно, экипажи МКС просто выполнили процедуру тренировки. За некоторое время до того, как Вашингтон выдвинул обвинения в адрес Москвы, российские космонавты решили укрыться на корабле «Союз» на случай, если неизвестный космический мусор пройдет слишком близко к станции. «Скорее всего, космонавты просто аварийно покинули МКС по команде от ЦУП. Это нормальная, обыкновенная тренировка, которую могли притянуть за уши до «испытаний космического оружия», – допустил Леонков.
«Хотя обвинения американцев, на мой взгляд, ни о чем, я их понимаю. Космический мусор, чем бы он раньше не был, хаотичен. И проблема еще в том, что более крупные куски сталкиваются между собой, образуя мелкие, а они несут самую большую угрозу. Летят в разные стороны, могут менять орбиту, а там по дороге вдруг попадется дорогой спутник Илона Маска», – добавил он.
Эксперт напомнил американцам и о том, что они сами часто проводили испытания вооружений, о которых, во-первых, никому не сообщали заранее, а во-вторых, с последствиями для космоса. «Периодически мобильный комплекс THAAD сбивал баллистические ракеты. Не на уровне космоса, конечно, но на достаточно большой высоте, чтобы часть обломков от боеголовки падала на Землю, а часть улетала в космическое пространство. Поэтому я советую американцам здесь начинать с себя», – заключил специалист.
В понедельник российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19» из-за угрожающего Международной космической станции мусора. «По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7.06 (10.06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7.00 (10.00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву. Переговоры экипажа МКС с Землей транслировало НАСА.
«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», – добавил сотрудник подмосковного ЦУП, обращаясь к космонавту Антону Шкаплерову.
Американским астронавтам командование также порекомендовало закрыть люки и спрятаться на своем сегменте станции. По словам специалистов США, речь идет об обломках спутника.
Вечером того же дня глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы провела испытания противоспутникового оружия. «В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС», – сказал он и добавил, что Вашингтон «будет работать с союзниками и партнерами», чтобы ответить на действия Москвы.
Вскоре к обвинениям присоединился руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Он повторил утверждение Госдепа и выразил возмущение «безответственным и дестабилизирующим поступком» России, который, по его мнению, создает угрозу не только для американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и для российских космонавтов.
«НАСА продолжит следить за обломками в последующие дни, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите. Все страны имеют обязательства по предотвращению намеренного создания космического мусора от [использования] противоспутникового оружия и поддержанию безопасных и устойчивых» условий в космосе», – отметил Нельсон.
На утро вторника Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что РФ якобы сбила старый советский спутник. «Россия 15 ноября 2021 по московскому времени провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408, выведен на орбиту в 1982 году), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите», – подчеркнули в Пентагоне. В ведомстве считают, что Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».
Напомним, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы». Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».
В апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».
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В Госдуме сочли статью WSJ о компромате частью внутренней борьбы в США
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление обозревателя Wall Street Journal о том, что у Москвы есть «опасный компромат» на власти США.
Как заявил Чепа, он «не знает, какой есть компромат на американцев». По его словам, в России «не строят на этом отношения» с США, российская сторона «не вмешивается во внутренние дела Америки, никогда не пыталась вмешиваться», передает РИА «Новости».
Чепа счел заявления в WSJ недальновидными, заявив, что это «крайне опасные и зыбкие позиции». Он полагает, что подобные заявления – «есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное». «И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны», – заявил депутат.
Напомним, обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший утверждает, что у российской стороны якобы есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении.
Космонавт нашел возможное место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда»
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, обследуя в выходные промежуточную камеру (ПрК) модуля «Звезда» в российском сегменте МКС, где продолжается утечка воздуха, обнаружил возможное место такой утечки, следует из переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).
«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», – передает ТАСС ответ Дуброва на вопрос о работах в ПрК. Трансляцию переговоров ведет НАСА.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.
Экипаж МКС рассказал об уборке станции после съемок фильма «Вызов»
На МКС продолжают разбирать вещи, которые использовались для съемок фильма «Вызов», сообщил космонавт Петр Дубров.
Дубров в ходе переговоров с ЦУПом попросил помощи специалиста по укладкам. Космонавт сообщил: «Что-то мы нашли, что-то нет, сейчас будем (лишнее) удалять». Он рассказал, что «укладками каюта третья завалена». По его словам, «скоро прилетит экипаж, надо освободить каюту», передает «Интерфакс».
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Российские космонавты решили спрятаться в «Союзе» из-за угрожающего МКС мусора
Российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19», так как в 10.06 мимо Международной космической станции пролетит опасный кусок космического мусора, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
«По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7.06 (10.06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7.00 (10.00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», – передает РИА «Новости» слова специалиста подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.
При этом экипаж и наземные службы договорились провести утреннюю конференцию в 7.45 (10.45 мск).
«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Антону Шкаплерову.
Специалисты хьюстонского Центра управления полетами также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.
Американский специалист уточнил, что речь идет об обломках спутника, но не указал, какого именно.
Ранее в Роскосмосе рассказали об угрозе китайского мусора МКС.
Байден трижды отклонил антироссийские санкции из-за недостаточной жесткости
Президент США Джо Байден в 2021 году три раза отклонял пакет санкций против России, предложенный советом национальной безопасности США, из-за их недостаточной жесткости, пишет газета Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников.
«Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против РФ ранее в этом году, он трижды отправлял его им обратно... Он (Байден) заявил, что он (пакет санкций) недостаточно жесткий», – приводит сообщение издания РИА «Новости».
Сообщается, что один из высокопоставленных представителей администрации заявил, что Байден не хотел, чтобы санкции причиняли вред российскому народу. Президент США хотел быть уверенным в том, что санкции являются достаточно «умными» и хорошо продуманными, чтобы изменить поведение Москвы, пишет газета.
Напомним, Палата представителей – нижняя палата американского Конгресса – утвердила свой вариант проекта оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (который начался с 1 октября). В проекте предполагается сделать частью военного бюджета пакет новых антироссийских санкций: против участников «Северного потока – 2», а также против госдолга России плюс персональные санкции в отношении 35 граждан нашей страны.
Космонавтам разрешили вернуться на МКС
Космический мусор миновал Международную космическую станцию (МКС), но может вновь сблизиться с ней примерно через полтора часа, сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне во время переговоров.
«Давление [на станции] везде в порядке. Мы обсуждаем возвращение на станцию», – передает ТАСС слова специалиста во время переговоров.
Представитель ЦУП в Хьюстоне также добавил, что следующий период, во время которого мусор вновь приблизится к станции, продлится с 8.38 до 8.44 (с 11.38 до 11.44 мск).
«Мы пока обсуждаем возможность возвращения (экипажа на станцию). Ориентировочное время следующего пролета – в промежутке между 8.38 и 8.44 (по Гринвичу, 11.38 и 11.44 мск)», – передает РИА «Новости» слова наземного специалиста экипажу.
Тем временем российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле «Союз МС-19» в ожидании пролета космического мусора.
«Экипаж «Союза» находится в корабле, люки прикрыты, мы готовы», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.
Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай весной 2022 года должны вернуться на Землю на «Союзе МС-19».
Ранее российские космонавты решили спрятаться в «Союзе» из-за угрожающего МКС мусора.